Dopo il Virus, l’Italia sfida i suoi “nì”

“L’Italia del nì”, pubblicato a fine 2019, riflette sui problemi di identità del Paese, e sugli equivoci politici che l'accompagnano. Un conflitto interiore da superare per un nuovo percorso dopo l'epidemia

L’Italia si deve davvero “destare” per affrontare il secondo tunnel, quello socio-economico che inizierà al termine di quello del Coronavirus. In queste giornate di incertezza sul presente e sul futuro, merita una segnalazione la lettura di “L’Italia del nì”, scritto da Gian Maria Fara, fondatore e presidente di Eurispes. Il libro è stato evidentemente scritto prima del Coronavirus e della crisi globale che porta con sé. Ma è un formidabile richiamo alla realtà, che oggi andrebbe preso in mano per capire da dove ripartire, analizzando in modo critico anche gli errori che portiamo scritti nella storia dell’ultimo secolo. A cominciare dai problemi di identità nazionale, per arrivare a smontare, o comunque a maneggiare con attenzione, quello che oggi pare un mantra pericoloso: la salvezza arriverà dai soldi pubblici europei.

Il libro riporta «100 appunti per cercare di capire un Paese complicato», recita la copertina. Si tratta di 100 paragrafi di riflessione sugli aspetti caratterizzanti l’Italia. Apparentemente slegati tra loro. Ma uniti dal filo conduttore di un’analisi profonda di cosa siamo e dei rischi che corriamo (per cosa siamo).

IDENTITÀ/ TRA UN Nì E UN TWEET

Sul fronte dell’identità, “Italia del nì”, è un Paese che «non riesce mai (su nessun argomento di interesse generale e su alcuna prospettiva di lungo periodo) a esprimersi in maniera definitiva – scrive Fara – con un “No” o con un “Sì”. Indecisione nella quale le scelte non sono mai chiare, soggette a cambiamenti o capovolgimenti o, nel migliore dei casi, a procedere facendo due passi avanti e uno indietro».

Un’impasse che è insieme causa e conseguenza del fatto che «è caduta la cultura della programmazione, così come si è persa quella dell’analisi preventiva dei costi e dei benefici che dovrebbero accompagnare le decisioni pubbliche. Le grandi questioni che attraversano la vita del Paese sono affrontate con la superficialità e con l’improvvisazione dettate dai tempi della comunicazione. Ogni argomento, anche se di grande rilevanza, viene affidato a uno spot, uno slogan, un tweet».

IDENTITÀ/ RIFIUTO DELLA QUALITÀ

Alla base di tutto, c’è un aspetto inquietante rilevato dall’autore: «Si sta affermando nella società italiana una nuova patologia, la “qualipatia”, intesa nella accezione negativa, ovvero l’avversione e il rifiuto per tutto ciò che richiama la qualità. Una patologia che archivia l’essere e santifica l’apparire, che esalta il contenitore a discapito del contenuto, che premia l’appartenenza e mortifica la competenza. […] La “qualipatia” si esprime in forme diverse, ma ugualmente pericolose: dall’invidia per il successo dell’altro, anche se dovuto alla capacità e alla competenza, sino all’aspirazione a una società di “uguali” dove uno vale l’altro indipendentemente dall’esperienza e dai titoli posseduti. Il rifiuto, appunto, del concetto di qualità come metodo di selezione nella attribuzione di responsabilità pubbliche che premia, spesso, anche chi non ha un trascorso professionale di buon livello».

IDENTITÀ/ ASSENZA DI RESPONSABILITÀ

Accanto alla mancanza di qualità, Fara evidenzia l’altra gravissima perdita: la responsabilità. «Osservando la cronaca del nostro tempo abbiamo notato – scrive Fara – come la mancanza di responsabilità sia diventata un elemento distintivo del vivere quotidiano e il principale comune denominatore di una serie di vicende che hanno caratterizzato la vita pubblica italiana su diversi fronti. Insomma, nessuno è più responsabile di niente, indipendentemente dal livello decisionale osservato. Siamo ormai di fronte a un sistema che spesso produce decisioni e scelte senza responsabilità. Quella responsabilità che sembra sempre più allontanarsi dalle decisioni negli ambiti della politica, dell’economia, del mondo dell’informazione, della sicurezza, della amministrazione della giustizia. Una caduta del senso di responsabilità che dai piani alti della società si trasferisce a livello dei singoli soggetti rendendo sempre più difficile la tenuta degli stessi rapporti sociali e interpersonali».

POLITICA/ ASSISTENZIALISMO NEL NULLA

Nei 100 appunti, le considerazioni sociologiche si integrano alle osservazioni politiche ed economiche. Su questo fronte, Fara non risparmia critiche al susseguirsi di facili scelte assistenzialistiche. A scapito di una più ragionata gestione dell’investimento pubblico. «Accondiscendere – spiega – al legittimo desiderio di andare in pensione con le regole di un decennio fa e, ancor di più, occuparsi per la prima volta in modo consistente delle fasce marginali e in povertà, sono “cose giuste”, ma non in grado di “cambiare” il mondo, la quotidianità in cui sono inseriti i pensionandi, i poveri ma anche i benestanti. L’idea che in una situazione asfittica, in cui il “mercato” non crea sviluppo, ma predilige nicchie di rendita, lo Stato debba destinare le scarse risorse di cui dispone, magari in deficit, ai consumi privati, anche negli ultimi anni si è dimostrata fallace. Lo stimolo del consumo privato è efficace quando “la ruota gira”, quando le attese dei consumatori sono già in forte crescita. Negli ultimi anni la limitatissima crescita dei consumi privati non ha garantito di innestare la marcia di un nuovo sviluppo. Quello che serve è un piano straordinario di investimenti pubblici, finalizzato al riassetto del Paese. Un piano che acquisti evidenza per ampie fasce di cittadini, che sia da loro compreso e condiviso e, conseguentemente, li induca a collaborare anche con il risparmio privato».

POLITICA/ I GRANDI EQUIVOCI

Una corretta gestione dell’investimento pubblico, per contro, richiede la capacità di una chiara identificazione del ruolo dello Stato. Superando gli equivoci del “liberisti o liberali?” e del “privato è meglio”.

«Nel corso degli anni – riflette l’autore -, asserviti alla ideologia liberista della supremazia del mercato e confidando nella sua capacità autoregolativa, abbiamo progressivamente demonizzato il ruolo e le funzioni dello Stato, considerandolo come il nemico da abbattere perché pensato causa di tutti i mali e ostacolo al progresso. Il paradosso è che, in Italia, a intervenire più duramente sulla riduzione del ruolo dello Stato, sono state le forze di sinistra, quasi che dovessero pagare un pegno al liberismo per ottenere la patente di liberali. Ma liberalismo e liberismo sono due cose non sempre coincidenti».

«Danni altrettanto importanti – sottolinea il presidente di Eurispes – li ha provocati la teoria del “privato è bello, il pubblico è brutto” che ci ha portato a smantellare la presenza dello Stato sul fronte economico e produttivo. Ci siamo privati degli asset strategici attraverso i quali l’Italia fu trasformata da Paese agricolo e arretrato in una potenza economica e industriale. Le vittime si chiamavano Iri, Stet, Efim, Sme, Telecom, Italstat, e tante altre ancora, sacrificate sull’altare del libero mercato e a vantaggio soprattutto dei competitor di altri Paesi europei e non solo. Gli stessi Paesi che, mentre noi smantellavamo i simboli stessi della nostra crescita, blindavano sotto il controllo dello Stato quelli che venivano considerati asset strategici intoccabili».

RISULTATO/ UN PAESE IN CONFLITTO CON SE STESSO

Il risultato finale, di questa crisi di identità sociale accompagnata alla crisi di identità dello Stato, è un conflitto interno che genera un processo degenerativo. «Un tempo – scrive Fara – nell’osservare e analizzare le vicende nazionali, si era soliti riferirsi al “Sistema Paese” nel senso che i due termini costituivano l’uno il completamento dell’altro. Se continuiamo a riferirci al “Sistema Paese” come unicum commettiamo l’errore di riferirci a tutti e a nessuno nello stesso tempo. Ora il matrimonio si è sciolto e Sistema e Paese, separati in casa, convivono faticosamente sotto lo stesso tetto, spesso guardandosi in cagnesco, diffidenti l’uno dell’altro, in un’atmosfera di freddezza, tra reciproci rimproveri. […] Il Paese si sente deluso, tradito da un Sistema che non riesce più a garantire crescita, stabilità, sicurezza economica, prospettive per il futuro. Lo accusa di essere diventato autoreferenziale e di aver perso di vista la sua storica funzione: quella di guidarlo e accudirlo, assicurando una sempre migliore qualità dei servizi. E, nello stesso tempo, di aver utilizzato la delega per rafforzare il proprio potere e i propri privilegi, disattendendo attese, bisogni e diritti. […] Viceversa, le accuse che il Sistema rivolge al Paese non sono meno forti: il Paese non riesce a rendersi conto di trovarsi di fronte a cambiamenti epocali che mettono in discussione le antiche certezze. Pretende il mantenimento di un welfare che non può più permettersi ed è troppo legato all’idea del posto, possibilmente fisso, piuttosto che del lavoro. È ricco e continua ad accumulare risparmi invece di investirli e fa di tutto per non pagare le tasse. Ha ricevuto in eredità un patrimonio che tutto il mondo ci invidia e non si cura di proteggerlo considerandolo res nullius. Devasta interi territori salvo poi chiedere al Sistema di provvedere, magari con l’ennesimo condono. Vuole che i propri figli siano istruiti, ma disprezza e sottopaga gli insegnanti e ricorre al Tar quando gli stessi figli vengono bocciati. Produce quantità enormi di immondizia, ma non si piega alla raccolta differenziata. Chiede un’amministrazione di qualità ma poi si lamenta se veramente funziona, quando tocca i suoi interessi».