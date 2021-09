In calendario dal 30 settembre i percorsi per Csr Manager e per General Counsel. Lezioni assieme ai partner Quantis e studio legale Gop. L'approccio punta a valorizzare la conoscenza della ESG identity, intesa come sostenibilità strutturale e identitaria del soggetto

Ripartono i corsi di ESG.academy. Il 30 settembre si terranno i primi moduli sia del percorso Csr sia del percorso General Counsel, giunti entrambi alla loro seconda edizione nel 2021. I percorsi hanno il patrocionio rispettivamente del Csr manager Network e di Aisca (l’Associazione dei segretari del cda) e sono sviluppati in collaborazione con lo studio legale Gianni & Origoni e con Quantis, società leader nella consulenza ambientale, per offrire una formazione professionale totalmente dedicata alla sostenibilità ESG.

Nel primo semestre dell’anno della sua fondazione, l’ESG.academy ha erogato un totale di oltre 1.100 ore/persona, inclusi i percorsi realizzati su misura per le singole aziende. Numeri che indicano quanto sia alta l’attenzione del sistema verso iniziative che aiutino a navigare il complesso mondo della sostenibilità e degli Esg. Un quadro normativo a crescente complessità e ancora frammentato (da normative cogenti applicabili, ad esempio, alle società quotate, ad altre disposizioni che permettono l’accesso ad agevolazioni e incentivi), ma che delinea un trend nazionale e sovranazionale ormai chiaro, che conduce al concetto di Identità Esg: non basta più avere prodotti, servizi o iniziative sostenibili, ma oggi e in futuro diventa necessario “essere” sostenibili. Cioè prendere consapevolezza della propria identità ESG. E svilupparla. Diventa indispensabile a tutti i livelli aziendali e sociali conoscere strumenti, opportunità e rischi degli impatti ambientali, sociali e di governance.

«La formazione interna alla sostenibilità – spiega Simone Pedrazzini, Direttore Quantis Italia -, e l’ingaggio dei team interni a tutti i livelli, è un’attività cruciale per le aziende che vogliono rafforzare il proprio impegno nell’ambito della riduzione degli impatti ambientali. Per questo motivo siamo lieti del successo del ciclo di corsi formativi ESG.academy. Significa che si sta diffondendo la consapevolezza della necessità di preparare con solidità professionisti pronti ad affrontare le sfide ESG ed ambientali, il cambiamento di rotta che si impone a tutti i settori per avvicinarsi, attraverso scelte sempre più concrete, al raggiungimento degli obiettivi posti a livello europeo ed internazionale per il prossimo decennio, imposti dai Planetary Boundaries ed evidenziati con forza, recentemente, da IPCC».

«Siamo molto lieti – commenta Giovanni Marsili, Socio del focus team ESG dello studio legale Gianni & Origoni – di essere anche questo semestre partner della ESG.academy. Proseguire in questo percorso per noi significa continuare a mettere a fattor comune l’esperienza multidisciplinare dei professionisti GOP dedicati alle tematiche ESG, integrandola con le competenze degli altri protagonisti dell’academy. È proprio questo approccio concreto e trasversale che determina il successo dell’academy e noi siamo entusiasti di poter dare ancora una volta il nostro contributo a tale successo».

PERCORSO CSR MANAGER

Il Percorso per CSR manager è dedicato ai manager della sostenibilità che decidono di mettersi in gioco per sviluppare una carta di identità aziendale che si articola su ciascuna delle tre variabili ESG. Il percorso propone, quindi, un’analisi a 360 gradi del concetto di ESG Identity passando in rassegna tutti gli strumenti e le strategie che consentono il posizionamento di un’azienda in chiave ESG. Oltre a fornire un background teorico e normativo sul concetto della ESG identity il percorso vuole analizzare la sua declinazione pratica, con particolare riguardo alla gestione della supply chain. Altro aspetto chiave sono i principali criteri di valutazione adottati dagli operatori finanziari per valutare l’identità ESG di un’azienda. Inoltre, tutti i partecipanti vengono introdotti agli strumenti e alle metodologie di frontiera nel campo ESG; quali l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e i nuovi sistemi di digital governance per la gestione dei dati.

30 settembre 17.00-19:00 Dalla CSR alla ESG Identity

7 ottobre 17:00-19.00 Ottimizzazione ESG Supply chain

14 ottobre 17:00-19.00 Comprendere le metriche usate da agenzie di rating e asset manager

21 ottobre 17:00-19.00 ESG Digital Governance

28 ottobre 17:00-19.00 Climate Strategy: un ponte fra scienza e business (con Quantis)

PERCORSO GENERAL COUNSEL

ll percorso per General Counsel è pensato per allineare i responsabili legali e di governance delle aziende ai nuovi scenari, nonché alle nuove responsabilità che evolvono con il profilarsi di una nuova ESG Identity aziendale. Un concetto sempre più rilevante in un momento in cui a valere non sono unicamente gli output prodotti (e le relative esternalità negative o positive), bensì le relazioni dell’azienda. Il percorso offre poi un focus sulle recenti evoluzioni sul piano normativo e sui principali campi di applicazione prendendo in esame i principali casi studio. In particolare si vuole analizzare il nuovo sistema di compliance, i nuovi criteri di gestione della supply chain (inclusi i ventilati requisiti di ESG due diligence a livello europeo), il peso crescente dell’analisi di materialità. Con un’attenzione continua a come, sulle responsabilità dell’azienda, incida il posizionamento verso investitori e agenzie di rating.

30 settembre 17:00-19.00 Dalla CSR alla ESG Identity

14 ottobre 17:00-19.00 Comprendere le metriche usate da agenzie di rating e asset manager

28 ottobre 17:00-19.00 Climate Strategy: un ponte fra scienza e business (con Quantis)

04 novembre 17:00-19.00 ESG Governance, una nuova compliance (con Gianni & Origoni)

Ogni partecipante può partecipare all’intero Percorso oppure scegliere solo alcuni dei moduli formativi. La richiesta di partecipazione deve pervenire tramite form contatti presente sul sito di ESG.academy. Maggiori informazioni sul sito di ESG.academy.

Il PROGETTO

L’ESG.academy è un progetto ideato da ETicaNews ed Esgeo, e mette insieme due competenze chiave per il futuro delle aziende e dei manager: la comprensione delle dinamiche legate allo sviluppo degli Esg in azienda e in finanza; l’accesso a tecnologia sviluppata per rispondere alle esigenze Esg di aziende e finanza, verso lo sviluppo di un ecosistema Esg. Nell’ambito della formazione sulla sostenibilità in Italia, rappresenta quindi un progetto innovativo. In primo luogo, perché affronta la sostenibilità Esg in senso trasversale; ossia, sia dalla prospettiva delle aziende e che da quello degli stakeholders (gli investitori o il regolatore). In secondo luogo, perché l’offerta formativa si articola su una struttura flessibile, che consente di rispondere alle esigenze di una azienda (con la possibilità di organizzare corsi riservati ad un team aziendale) ma anche essere facilmente accessibile ai privati, che possono iscriversi a uno più moduli formativi, o partecipare a un intero percorso.

