Come viene declinata la sostenibilità nel mondo della finanza? E qual è il ruolo delle aziende? Si sono confrontati su questo tema BlackRock e A2A in occasione del Salone SRI 2020 nell’innovativo format ESG Talk – “BlackRock incontra…” creato nell’ambito dell’esperienza dell’ESG governance LAB di ETicaNews: una innovativa serie di dialoghi a due con al centro le tematiche Esg.

Giovanni Sandri, country manager Italia di BlackRock ha presentato il punto di vista dell’asset manager sulla sostenibilità spiegando che la sostenibilità è ormai un elemento imprescindibile per gli investitori che non possono più ignorare in che modo le aziende affrontano le tematiche legate alla sostenibilità, soprattutto in un’ottica di creazione di valore nel lungo termine. Nel ricordare la lettera del 2018 del presidente di BlackRock, Larry Fink, ha sottolineato come siano passati solo due anni ma come molte cose da allora siano cambiate. Se la lettera del 2018 ha suscitato reazioni diverse tra loro, e anche critiche perché percepita come un’ingerenza, oggi, nel 2020, tutti parlano di sostenibilità. «Nella nostra attività di investment stewardship ̶ ha rilevato Sandri ̶ stiamo notando che effettivamente le aziende di qualità stanno riesaminando i loro modelli di business proprio alla luce di questo contratto sociale con il mondo esterno». Oggi nessun ceo direbbe che la sostenibilità non ha senso. Tuttavia, altra cosa è intervenire in ottica strategica negli investimenti. «È qui che si inserisce l’importanza della reportistica ̶ ha precisato Sandri ̶ per permettere agli investitori di valutare nel merito come le aziende stanno affrontando queste tematiche».

Per affrontare la sostenibilità in ottica strategica è necessario «smettere di parlare di sostenibilità come area di business stand alone e cambiare paradigma», ha affermato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A,indicando che «la sostenibilità non è altro che un elemento trasversale che deve guidare ogni azione». Per Mazzoncini le aziende dovranno essere sempre più orientate alla sostenibilità e data driven, due aspetti cruciali per il cambio di paradigma futuro. Per questo a fronte di un 62% di investimenti di A2A classificati come sostenibili, l’intenzione è di arrivare al 100%. «Per vedere che dobbiamo andare in questa direzione ̶ ha fatto notare Mazzoncini ̶ basta vedere che il nostro green bond di 500 milioni ha avuto 8 volte le richieste». Nel percorso, la governance ha un ruolo chiave perché permette all’ad di muoversi su un terreno condiviso con tutti gli stakeholder, e quindi di arrivare al risultato.

Guarda tutto l’ESG Talk – “BlackRock incontra…” A2A