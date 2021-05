Dopo aver dialogato con 22 professionisti, ETicaNews ha raccolto le loro analisi su quanto incide la sostenibilità nel mondo della comunicazione e del marketing. In questo focus: l'impatto del greenwashing e le soluzioni messe in campo dalle agenzie per contrastarlo

Si chiude l’analisi di EticaNews su quanto incide la sostenibilità nel mondo della comunicazione e del marketing, conclusione della serie di 22 interviste con professionisti, appartenenti ad altrettante agenzie italiane e internazionali.

Nel primo focus dello speciale finale “Inchiesta comunicatori” ETicaNews ha analizzato le richieste in chiave sostenibile che le agenzie ricevono dai propri clienti (vedi l’articolo “Inchiesta comunicatori – Quanta sostenibilità nel marketing?”). La seconda puntata si è concentrata su come i comunicatori percepiscono il proprio ruolo nel contribuire allo sviluppo di una società più attenta alle tematiche sostenibili e sulla percezione della sostenibilità come driver da parte di aziende e agenzie (vedi l’articolo “Inchiesta comunicatori/ 2 – La sostenibilità è un driver nel marketing”). La terza e ultima analisi sposta l’attenzione sul rischio costituito dal cosiddetto greenwashing, sul suo impatto nel mondo del marketing e sulle soluzioni messe in campo dalle diverse società di comunicazione per contrastare il fenomeno.

Quanto incide il greewashing nel marketing

In generale, gli intervistati concordano sul fatto che per quanto il greenwashing abbia avuto una certa diffusione nel contesto della comuncazione, si configura ormai come “un retaggio del passato” che sta lentamente scomparendo, grazie a un’evoluzione culturale importante. Le stesse aziende sono sempre più consapevoli dei rischi reputazionali collegati alla diffusione di un racconto “poco autentico”. Tuttavia, può ancora capitare, raccontano gli esperti, che aziende o agenzie si facciano “tentare” da questo tipo di scorciatoia per colmare il gap percepito fra loro e la concorrenza o per “inseguire premi e riconoscimenti di settore”.

Alcuni comunicatori hanno ammesso che qualche volta ancora succede di ricevere una richiesta in tal senso da un potenziale cliente. In questi casi, i professionisti riferiscono di aver rifiutato di improntare campagne di comunicazione all’insegna della sostenibilità solo per “seguire una moda”, se alla base non c’era una vera strategia sostenibile e reali azioni da parte dell’azienda, e di aver vivamente sconsigliato i clienti dal prendere quella scorciatoia.

Il motivo è molto semplice: prima o poi i consumatori se ne renderanno conto. Oggi, infatti, la comunicazione si sviluppa su piattaforme che, per loro stessa natura, invitano gli utenti a esprimere le proprie perplessità, domande e considerazioni. Perciò è molto più difficile riuscire a far vivere a lungo le “mezze verità”, soprattutto su un tema molto sentito come la sostenibilità. Le giovani generazioni, in particolare, hanno dimostrato una grande sensibilità al tema, di essere anche più attrezzate nello smascherare le fake news, e di non perdonare i brand che tradiscono la loro fiducia. Il greenwashing quindi rischia di diventare un “boomerang colossale” per le marche. Il fenomeno è un tema caldo per i comunicatori anche perché tocca a loro gestire eventuali crisi mediatiche.

D’altro canto, gli intervistati rimarcano che riuscire a comunicare l’effettiva bontà di un prodotto rispetto a un altro è un processo che richiede all’utente un approfondimento che potrebbe non essere disposto a compiere. Per questo motivo, sottolineano la necessità, sempre più pressante, di sviluppare conoscenze e professionalità sui temi sostenibili.

Come evitare il rischio

Proprio la conoscenza e la competenza sono due elementi indicati dai professionisti come fondamentali per evitare di cadere nella “trappola” del greenwashing. Buona parte degli intervistati pensa che il modo migliore per contrastare questo fenomeno sia fare bene il proprio lavoro: impegnarsi a verificare i fatti prima di comunicarli e poi a comunicarli in modo onesto e trasparente.

Alcuni affermano che i comunicatori possono contribuire coinvolgendo le aziende e convincendole che per comunicare la sostenibilità come valore aziendale bisogna intraprendere un percorso serio e credibile, con la consapevolezza che ci vuole tempo, ma alla fine gli sforzi che poggiano su basi solide vengono ripagati. E che è meglio fare una promessa piccola ma che si è in grado di mantenere, piuttosto che grandi proclami che fanno acqua da tutte le parti.

Per altri, il fenomeno del greenwashing verrà “corretto” dal “sistema” nel momento in cui i consumatori sanzionano questa strategia e ripagano invece i business guidati da solidi principi di sostenibilità. In questo modo, le aziende si renderanno conto non solo che il possibile guadagno a breve termine non vale il rischio reputazionale a lungo termine, ma anche che conviene piuttosto intraprendere un impegno serio e strutturato sulla strada della sostenibilità.

Infine, per alcuni comunicatori serve un intervento esterno per recuperare la fiducia dei consumatori persa a causa delle cattive pratiche. C’è chi auspica l’intervento del legislatore con una regolamentazione dedicata per tutelare il consumatore rispetto a questo tipo di pubblicità ingannevole. C’è chi pensa servano incentivi per favorire aziende e comunicazioni virtuose. E chi, al contrario, prospetta punizioni esemplari per quanti si raccontano al pubblico in modo ingannevole. Tra le proposte c’è anche quella di sottoporre volontariamente le campagne pubblicitarie a una verifica indipendente da parte di un ente terzo per certificare la genuinità del proprio impegno ed evitare le accuse di greenwashing.

Alessia Albertin