Le 3 frontiere Esg degli stipendi

Catani, senior advisor di Mercer Italia, individua il nuovo ruolo cruciale degli stakeholder. «Sarà naturale - spiega - includerli formalmente nei sistemi di remunerazione»

A metà agosto, Business Roundtable, la potente associazione delle grandi aziende americane, ha approvato un documento che pone gli interessi dei clienti, dei dipendenti, dei fornitori e della comunità sullo stesso piano di quello degli azionisti. Ribaltando così il testo adottato nel lontano 1997 sulla massimizzazione del profitto per gli azionisti, e portando a ripensare il disegno dei piani strategici e gli indicatori di performance, in altre parole le basi delle retribuzioni variabili dei manager.

Dagli anni 80, lo shareholder value ha permeato i principi e i comportamenti della Corporate America, con i suoi meriti e limiti. Limiti per eccesso: «Greed is Good», sosteneva Roy C. Smith, professore di Finanza, ex partner di Goldman Sachs, in un articolo apparso il 2 febbraio 2009 sul Wall Street Journal. Invece, dalla crisi finanziaria del 2008, entravano alla ribalta, nella sensibilità sociale, il clima e l’ambiente, la inaccettabile disuguaglianza, la sempre minore accettazione delle diversità, determinando conseguenze profonde per i processi politici. La Corporation è stata messa sotto accusa: i profitti sono apparsi a molti il risultato dello sfruttamento della forza lavoro, della capacità di elusione fiscale, di indifferenza all’impatto ambientale. I più avvertiti esponenti della business community hanno sentito la necessità di un cambio di paradigma. Si sono così succedute prese di posizione per sostenere l’evoluzione di un capitalismo, di volta in volta, creativo, inclusivo, sostenibile. E i Codici di condotta delle aziende quotate hanno preso a incorporare il concetto di stakeholder. Lo si legge, ad esempio, nei principi del Corporate Governance Code inglese, mentre non è ancora riportato nel Codice di Autodisciplina italiano.

Lo statement della Business Roundtable costituirà una svolta? Lo scetticismo con cui è stata accolto l’abbandono del modello di Milton Friedman è diffuso: i critici mettono in guardia sugli intenti green-washing della dichiarazione, e sulle contraddizioni nei comportamenti dei firmatari, i più influenti e meglio pagati ceo del mondo.

Ma dalla finanza viene un altro sostegno a differenti comportamenti dell’impresa. Infatti, gli investitori utilizzano in misura crescente nuove metriche, i fattori Esg (environmental, social e governace), per valutare le aziende in cui il valore dei beni tangibili si è ridotto fortemente rispetto al peso degli intangibili, determinando situazioni nuove per il Board e per i manager.

Un aspetto rilevante, anche per la sensibilità accentuatasi negli ultimi anni sul tema, concerne i modi e le quantità della remunerazione del management. Già oggi sono ben visibili tre ordini di conseguenze sulle politiche di remunerazione del management, che impegneranno i Consigli di Amministrazione e i Comitati per la remunerazione, le direzioni del personale e i practitioner della materia.

Primo, se gli stakeholder occupano centralità nelle finalità dell’impresa, sarà naturale includerli formalmente nei sistemi di remunerazione. Ad esempio, modificando il tradizionale incipit dei piani di incentivazione, “allineare gli interessi del management con l’interesse degli azionisti”, generando problemi relativi a quali audience ci si riferisca e all’equilibrio tra i diversi e forse conflittuali interessi. Secondo, i sistemi di reward saranno ripensati per accompagnare gli obiettivi a breve con una maggiore enfasi sul lungo termine di rinforzo a comportamenti sostenibili. Con quale orizzonte temporale? Infine, gli obiettivi di social impact contenuti nei piani industriali, ad esempio relativi all’impatto ambientale o alla diversity & inclusion, richiederanno il riequilibrio tra il peso delle metriche Esg e di quelle consolidate nella pratica, quali il Total Shareholder Return, l’Earning per Share, o l’EBIT, sollevando quesiti circa la possibilità di valutazione qualitativa e di comparabilità.

Le evidenze di recenti survey Mercer, in Nord America, Uk, Nordics e Italia, confermano la nuova prospettiva in materia di Kpi per l’Executive Remuneration. Oltre il 50 % delle imprese intervistate ha introdotto o sta per introdurre, le metriche Esg, con il problema della significatività del peso dei parametri addizionali. L’evoluzione si concentra per ora maggiormente in alcuni settori e in alcune geografie. Ma la previsione è che il contagio culturale e la pressione degli investitori indurrà un numero di Board a imboccare questa strada. Peraltro, non tanto nuova, se si considera che la scienza economica da sempre invita a misurare nel medio-lungo termine il successo di un’impresa.

Sandro Catani