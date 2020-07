Quanto sono sostenibili le aziende? La parola agli head hunter

Dopo aver dialogato con 15 cacciatori di teste, ETicaNews ha raccolto le loro analisi su quanto incide la sostenibilità nel mercato del lavoro italiano. In questo focus: quali imprese si interessano al tema e che richieste fanno di profili sostenibili

In questi mesi ETicaNews ha portato avanti una serie di interviste con head hunter, per approfondire quanto incide la sostenibilità sul mercato del lavoro. Dopo aver dialogato con 15 professionisti, appartenenti ad altrettante società di selezione e ricerca di personale, specializzate sia nel middle management sia nell’executive search, si apre l’appuntamento con un focus sui principali contenuti emersi. Per questo motivo, lo speciale “La parola agli head hunter” è suddiviso in due parti: in questa prima puntata sono approfonditi gli aspetti più interessanti rilevati dal punto di vista delle aziende; la prossima settimana l’attenzione si sposterà sul ruolo dei candidati.

I cacciatori di teste intervistati concordano sull’esistenza di un interesse crescente da parte delle aziende verso la sostenibilità. Tuttavia, in molti hanno rilevato una sorta di “inconsapevolezza” verso il tema da parte di diverse imprese che hanno a cuore tematiche come l’ambiente e il sociale, ma non hanno definito in maniera compiuta l’ambito della sostenibilità e, di conseguenza, non formulano richieste specifiche sul tema.

Inoltre, diversi professionisti concordano su un punto: il mercato del lavoro italiano è ancora indietro rispetto a mercati più green e sostenibili come, ad esempio, quelli dei Paesi scandinavi o del blocco industriale tedesco, anche se la crisi innescata dalla Covid-19 ha agito da acceleratore, così come lo sarà l’ascesa dei Millennial e l’ingresso della generazione Z nelle aziende. Dal canto loro, gli head hunter si sentono pronti per la sfida, ma avvertono: una parte importante la devono fare anche le aziende, che decidono quanto peso dare alla sostenibilità.

Le figure più richieste dalle aziende

Sono stati numerosi i cacciatori di teste che, negli ultimi anni, hanno riscontrato una forte crescita di domande dei cosiddetti “green jobs” e altre figure strettamente correlate con il tema della sostenibilità. Tra i ruoli citati figurano bio-architetti, consulenti ambientali, esperti in chimica verde, green supply manager, progettisti di impianti fotovoltaici, esperti in dematerializzazione documentale, risk manager e professionisti in grado di aiutare l’azienda a ridurre i rifiuti, ad aumentare la durabilità dei prodotti e creare valore per il territorio circostante. Molto ricercate sono anche figure dedicate all’interno dei vari settori. Ad esempio, per i servizi bancari e finanziari, sono richiesti professionisti che si occupino di analisi e implementazione di strategie di sostenibilità, climate change e stakeholder engagement, supporto metodologico alla redazione di bilanci di sostenibilità, verifiche di conformità a principi e linee guida internazionali in ambito di sostenibilità, redazione e revisione di bilanci e due diligence Esg.

Per quanto riguarda il management, invece, le richieste più frequenti da parte delle organizzazioni interessate ai temi sostenibili riguardano Csr manager, Communication manager, Diversity e Inclusion manager, Innovation Marketing director certificati in sostenibilità, Mobility e Logistic manager, Energy manager, manager della chimica “verde”, ingegneri ambientali, ingegneri in ambito Ricerca e Sviluppo su tecnologie ibride o a impatto zero, manager in grado di organizzare filiere produttive sostenibili, Hse manager (acronimo di Health, Safety e Environment), Hr manager, ma anche professional coach per accompagnare le figure apicali in azienda. Oltre a figure manageriali specifiche e innovative, sono richiesti anche manager poliedrici in grado di guidare il cambiamento sotto il profilo culturale delle imprese. Tuttavia, più di qualche headhunter ha rilevato che, a livello di direzione generale e di board, sono rare le richieste di competenze ed esperienze specifiche in Esg.

Le aziende interessate

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, in linea generale, l’interesse per la sostenibilità è ancora scarso, e si riflette sulle dinamiche del mercato del lavoro: le aziende non pongono alcun accento sulla sostenibilità durante i processi di ricerca del personale, né a livello di annuncio, né a livello di colloquio di selezione. Invece, per quanto riguarda le imprese di grandi dimensioni e le multinazionali, gli head hunter notano un’attenzione maggiore, soprattutto da parte delle organizzazioni che provengono dal Nord Europa. Anche il mondo del non profit generalmente ha a cuore la sostenibilità e cerca candidati che si interessino al tema (anche come obiettivo personale) e lo adottino nel modo in cui approcciano la vita.

Nello specifico, i profili sostenibili sono richiesti soprattutto dalle società quotate. Questi valori sono parte integrante anche delle Benefit Corporation, una forma giuridica d’impresa recepita in Italia dal 2016 che prevede un doppio obiettivo: il profitto e l’impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Nel gruppo di aziende interessate alla sostenibilità ci sono sia imprese storiche, che si stanno adeguando, sia imprese nuove, nate con questa “vision”. Per le altre società, invece, le competenze professionali e tecniche del candidato sono più importanti della loro attinenza alla sostenibilità, perciò non inseriscono nella job description un richiamo obbligatorio.

Aderenza alla mission e ai valori aziendali

Alcuni cacciatori di teste hanno sottolineato un’altra tendenza: molte aziende non fanno richieste esplicite di profili sostenibili, non per mancanza di attenzione a queste tematiche, ma perché non sono pienamente consapevoli della tematica. Sono imprese che hanno a cuore i valori sociali e rispettano i principi di governance, ma li definiscono come valori aziendali o etica professionale, senza sapere che rientrano in quella che oggi viene definita generalmente come sostenibilità. E quando cercano candidati che siano affini ai loro valori, persone che quindi abbiano un approccio alla sostenibilità nel lavoro e nella vita, lo fanno in modo inconsapevole, in termini di aderenza alla mission e ai valori aziendali.

Alessia Albertin