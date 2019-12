Aipb, potenziale Sri al 59% dei clienti

La ricerca dell'associazione, presentata al Salone SRI, mette in luce la propensione a investimenti valoriali. Ma evidenzia anche una rilevante quota di "impreparati". Ne hanno discusso Bmo, Bnp e Ubi

La definizione di investimento responsabile, per quanto vicina agli interessi della clientela private, si confronta ancora con resistenze dettate da mancanza di conoscenza o, in molti casi, di consapevolezza. L’analisi della finanza responsabile e del suo ingresso nei grandi patrimoni è stata al centro della conference “Esg e private banking” nel corso del Salone Sri 2019 che si è tenuto lo scorso 20 novembre, nella cornice del Palazzo delle Stelline, a Milano. Al confronto, che ha preso spunto dalla ricerca condotta ogni anno da Ipsos per l’Associazione italiana private banking (Aipb) su 650 investitori private, presentata da Antonella Massari, segretaria generale Aipb, hanno partecipato anche Davide Dal Maso partner di Avanzi, Giampaolo Giannelli, responsabile per l’Italia di Bmo Global Asset Management, Andrea Succo, Deputy Head – Wholesale & Institutional team di Bnp Paribas Asset Management e Giuliana Fabbricotti, responsabile Ubi-Active Wealth Advisory Uhnwi e Istituzionali di Ubi Top Private.

I dati Aipb rivelano come la maggior parte (59%) della clientela private sia interessata a investimenti che diano buoni rendimenti e, al contempo, siano in linea con i loro valori. Un messaggio positivo che si confronta, però, con una lacuna in merito alla definizione corretta dello Sri: il 16% degli interpellati non saprebbe formularla, mentre il 36% non ha un’opinione al riguardo. Elementi, questi, che avvallano un quadro sinottico in cui “avversi” (23%), “distaccati” (19%) e “indifferenti” (8%) al tema sostenibilità si spartiscono la torta della consapevolezza Sri con gli “impreparati” (29%), categoria maggiore e che comunque porta una volontà di investimento sostenibile e responsabile seppur con un’attenzione «molto bassa», e i “convinti”, quella parte di clientela consapevole e attiva verso lo Sri.

Un dato infine definisce la particolarità del segmento: «Nella gerarchia delle caratteristiche che definiscono Sri, la governance è al primo posto». Appunto, la governance è stata definita come il “backbone”, la spina dorsale, dell’economia italiana. «Le Pmi – ha detto Massari – hanno dei punti di forza enormi sui temi Esg perché sono legate al territorio e hanno anche una forte attenzione per il sociale». Ma emergono, in questo panorama, una serie di dubbi sul tema del governo societario, che ha un’importanza determinante in termini di profitto. «E qui arriva il ruolo del private banking – ha sottolineato la segretaria generale dell’Associazione –, che può raccontare al cliente imprenditore quanto sia importante una buona governance e, in questo modo, dare inizio a un’interlocuzione che permetta di creare capitale più velocemente ed entrare nel novero delle società con caratteristiche responsabili più evidenti».

ESG, CONCETTO “PLASTICO”

Questo elemento, nel corso della tavola rotonda, ha spinto Giannelli a definire gli Esg un «concetto plastico, che assume un’accezione a seconda del contesto o del momento storico». Il manager di Bmo ha ricordato come l’applicazione di un filtro sostenibile sia stata caratterizzata «dal falso mito che avvicinarsi agli Esg fosse penalizzante per l’investitore». Mito che è stato sfatato in modo empirico «dal punto di vista del filtro negativo e di quello positivo. Ma, nella fattispecie, anche sul “momentum Esg”, ossia sul filtro che influisce sulla performance individuabile soprattutto degli investitori attivi, che puntano su società con cui instaurano un dialogo costruttivo (stewardship)».

Al di là delle resistenze ancora vive nel mondo del private banking, Fabbricotti si è detta «stupita» dalla velocità con cui sta cambiando il settore, «non tanto dal lato domanda», quanto proprio sulla nuova consapevolezza espressa dagli stessi private banker. A questo proposito, la manager di Ubi ha parlato di “contagio positivo”, ma ha avanzato un’altra complessità: quella dell’approccio di lungo termine sugli Esg con un interlocutore finanziariamente sofisticato.

Nel suo intervento, Succo ha sottolineato, invece l’importanza dell’engagement per «portare alla luce nuove opportunità di investimento». La funzione del dialogo con le aziende, infatti «trasforma gli investitori in attivisti ed è anche un buon circolo virtuoso tra finanza ed economia reale. Tramite l’engagement si influenza, infatti, la strategia di un’azienda».

Dal Maso ha spostato lo sguardo sulle sfide imposte dalla finanza sostenibile: «Occorre puntare a un cambiamento sostanziale, non solo di superficie. Non tanto per la preoccupazione sul greenwashing, ma perché può essere rischioso accontentarsi della situazione che abbiamo contribuito a creare». A questo proposito il partner di Avanzi ha ricordato come le percentuali dello Sri non siano più quelle di un tempo: «Abbiamo raggiunto le due cifre – ha sottolineato -, ma se guardiamo all’economia reale, non vediamo un’inversione di rotta, tutt’altro. Io credo che ci troviamo ancora in una situazione tipica da mercato nascente, in cui c’è confusione su concetti e pratiche, e, nonostante si parli molto di queste cose, l’obiettivo di aiutare gli operatori è ancora un risultato di là da venire».

Raffaela Ulgheri