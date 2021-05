Il gruppo italiano presenta il modello entro cui si muoveranno le future emissioni obbligazionarie, i prestiti bancari e i derivati di copertura. In termini di governance, l’azienda dichiara l’intenzione di istituire un Sustainability‐Linked Finance Committee

Lo scorso 20 maggio, Eni ha pubblicato il proprio Sustainability Linked Financing Framework. Un quadro di linee guida, spiega il gruppo italiano, unico su scala mondiale per quanto riguarda il settore Oil & Gas. Del resto, non ci sono emittenti di sustainability-linked bond negli elenchi di Icma (International Capital Market Association). La second part opinion è stata espressa da Vigeo Eris (scarica qui il documento) che ha valutato il quadro di riferimento coerente con la strategia di sostenibilità della multinazionale fondata da Enrico Mattei, con i Sustainability-Linked Bond Principles (Slbp) sanciti dall’Icma, e con i Sustainability–Linked Loan Principles (Sllp) pubblicati da Lma (Loan Market Association).

Secondo quanto dichiarato all’interno del comunicato stampa (scarica qui il documento) pubblicato da Eni, il framework «integra pienamente la sostenibilità con la strategia di raccolta finanziaria dell’azienda». Secondo quanto riportato all’interno del Framework, «Eni intende emettere titoli legati alla sostenibilità (“Sls”), che possono includere Sustainability-Linked Bonds (“Slbs”), Sustainability-Linked Loans (“Slls”) o qualsiasi altro strumento legato alla sostenibilità (es. Commercial Paper, strumenti derivati o qualsiasi altra forma di strumento finanziario disponibile)».

IL FRAMEWORK

In linea con i Sustainability Linked Bond Principles e i Sustainability Linked Loan Principles, il Framework pubblicato da Eni si fonda su cinque componenti:

i) Selezione dei Kpi: quantità di emissioni di gas a effetto serra dirette (Scope 1); percentuale di capacità installata rinnovabile

ii) Calibrazione dei sustainability performance target (Spt) con soglie applicabili ai Kpi per dimostrare un livello di ambizione elevato.

iii) Caratteristiche finanziarie: obbligazioni e prestiti emessi nell’ambito del framework saranno soggetti a variazioni delle caratteristiche finanziarie a seconda del raggiungimento degli Spt

iv) Reporting con cadenza almeno annuale su entrambi i Kpi

v) Verifica dei risultati dei Kpi condotta da soggetti terzi indipendenti

Si tratta di un modello che, in linea con quanto espresso dai Sllp e Slbp, definisce una serie di Key Performance Indicator (Kpi), per ognuno dei quali Eni ha stabilito rispettive Sustainability Performance Target (Spt) sia intermedi sia di lunga durata, volti al raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo sostenibile.

KEY PERFORMANCE INDICATOR



I quattro Kpi individuati da Eni, ritenuti da Vigeo Eris “rilevanti” e “significativi”, che guideranno le molteplici operazioni di finanziamento sostenibili sono:

i) Renewable Installed Capacity (Eni Share)

ii) Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2)

iii) Net GHG Lifecycle Emissions (Scope 1, 2 e 3)

iv) Net Carbon Intensity (Scope 1, 2 e 3)

Attraverso la selezione di questi specifici Kpi, Eni ritiene che si possa raggiungere entro il 2050 la piena neutralità carbonica emissioni di GHG scope 1, 2 e 3. Un obiettivo ambizioso che potrebbe essere raggiunto anche grazie all’incremento della quota di prodotti a basso contenuto di carbonio nel suo portafoglio (in linea con il 1° Kpi) e riducendo le emissioni di gas serra delle sue stesse operazioni a monte (in linea con il secondo Kpi).

SUSTAINABLE PERFORMANCE TARGET (SPT)

Per ognuno dei quattro Kpi individuati, l’azienda ha definito dei Sustainability Performance target (Spt). Secondo quanto riportato all’interno del documento, l’approccio adottato «consiste nel collegare la strategia di sostenibilità di Eni con la sua politica di finanziamento, incentivando il raggiungimento di obiettivi di performance di sostenibilità (Sustainability Performance Targets – Spt) predeterminati e rilevanti per migliorare la sua performance di sostenibilità, che sono rilevanti, essenziali e sostanziali per il suo business». I target selezionati intermedi e di lunga durata contribuiranno al perseguimento degli Un Sgd 7 “Energia pulita e accessibile” e 13 “Lotta contro il cambiamento climatico” e sono stati giudicati da Vigeo Eris allineati al piano strategico di Eni e considerati “ambiziosi”.

LA GOVERNANCE



Oltre agli aspetti tecnici legati ai Kpi e Spt, un ulteriore dato interessante presente all’interno del documento Eni Sustainability Linked Financial Framework riguarda la governance della strategia finanziaria sostenibile di Eni e in particolare di quella legata al framework in questione. Secondo quanto riportato nel documento, infatti, l’azienda dichiara l’intenzione di istituire un Sustainability‐Linked Finance Committee ad hoc, volto a governare il framework e gli strumenti ad esso correlato. Un comitato a trazione finanza, composto dal Chief Financial Officer (che presiederà il comitato), dall’Head of Finance and Insurance, dall’Head of Sustainable Development e da altri rappresentati dell’area finance. Stando a quanto espresso nel documento il Comitato avrà il compito di:

i) Supervisionare l’integrazione dei principi fondamentali della sostenibilità nella politica finanziaria di Eni

ii) Selezionare e monitorare i Kpi e i relativi Target inclusi nel Framework

iii) Supervisionare la corretta implementazione del Framework in ogni transazione rilevante

iv) Monitorare la pubblicazione del report annuale come definito nel Framework e nella documentazione legale dei finanziamenti legati alla sostenibilità in essere

v) Monitorare la continua evoluzione dei mercati della finanza sostenibile e degli strumenti di finanziamento, al fine di essere in linea con le migliori pratiche di mercato

vi) Gestire qualsiasi aggiornamento futuro del Framework, inclusa la supervisione dell’ingaggio del fornitore indipendente per fornire il conseguente aggiornamento del Second Party Opinion

vii) Riferire almeno una volta all’anno al Comitato per la Sostenibilità e gli Scenari sui finanziamenti legati alla sostenibilità in essere e sulle attività sopra elencate.

Stefano Ferrari