Insegnare gli Esg può insegnare l’etica

Una ricerca del Massachusetts Institute of Technology scopre che imporre lo studio di norme e comportamenti etici riduce la cattiva condotta. Insomma, influisce sulla percezione dei valori

Quando si parla di sviluppare una formazione nell’ambito del business sostenibile e responsabile, cadono in via immediata molti dei riferimenti classici del concetto di scienza. Su tutti, va immediatamente in frantumi la separazione fra scienze naturali e scienze sociali (o scienze umane), intese rispettivamente come ambito di applicazione del metodo scientifico e del metodo speculativo. Lo studio della Csr, ovvero dei tre pilastri environmental, social e governance (Esg), è un esercizio trasversale che parte dalla fisica (o chimica), passa per il diritto e l’economia, e termina sulla sociologia.

In questo pur suo variegato e sterminato universo, tuttavia, fino a oggi al concetto di “formazione sostenibile” è sempre mancato un tassello importante. E cioè che, in parallelo alle nozioni e alle capacità speculative, fosse possibile anche insegnare i valori. In altri termini, fosse possibile insegnare l’etica.

Ebbene, anche questo tassello mancante sembra essere stato aggiunto da una ricerca del Mit Sloan School of Management (la business school del Massachusetts Institute of Technology). Il professore Andrew Sutherland (assieme al colleghi Zach Kowaleski, della University of Notre Dame’s Mendoza College of Business, e a Felix Vetter, candidato PhD alla London School of Economics) ha presentato uno studio che offre la prima consistente rappresentazione di come l’introduzione di regole etiche e l’allenamento a rispettarle abbia effetto sui comportamenti e le decisioni dei dipendenti del settore finanziario.

LA RICERCA DEL MIT

I ricercatori hanno studiato quasi 1,2 milioni di consulenti d’investimento e rappresentanti finanziari che hanno lavorato presso i broker e i dealer statunitensi tra il 2007 e il 2017. Il punto chiave della ricerca è il cambiamento, avvenuto nel 2010, dell’esame di qualifica di consulente finanziario. In quell’anno, le domande della sezione “regole ed etica” (per esempio: compensazioni consentite, requisiti di divulgazione e divieti di pratiche commerciali non etiche) sono state riassegnate alla sezione “materiale tecnico”. Risultato: prima del cambiamento, le regole e le questioni etiche avevano un peso dell’80%, mentre, dopo il riallineamento, il loro peso era solo del 50 per cento.

Lo studio di questa “popolazione” di consulenti, svolto in condizioni confrontabili (per datore di lavoro, sede, qualifiche ed esperienza) ha rivelato che coloro che hanno superato l’esame più vecchio, con più regole e copertura etica, hanno registrato il 25% di probabilità in meno di commettere una cattiva condotta (frode, furto o inganno).

Non solo. Nei risultati conta anche dove lo studente di etica svolge il “tirocinio”. I ricercatori, infatti, hanno rilevato che la differenza di formazione (cioè, di esame) sia meno impattante per i consulenti che lavorano in imprese in cui la cattiva condotta è prevalente. Pertanto, il contagio di comportamenti scorretti sembra limitare l’efficacia della formazione nella prevenzione delle trasgressioni.

RIPENSARE L’IDEA DI FORMAZIONE

La ricerca, insomma, cancella un luogo comune. E cioè che un percorso di formazione sulla compliance (in previsione di un esame, ma anche nella continuità dell’ambiente di lavoro) si limiti a infondere aspetti nozionistici, ossia ad alzare la consapevolezza su quelle regole specifiche. Viceversa, un percorso di insegnamento delle regole influisce anche sulla sfera dei valori, o quanto meno sulla percezione che i singoli individui sviluppano in merito a una condotta accettabile.

Cioè, insegnare regole e prassi Esg può tradursi nell’insegnamento dell’etica.