Francoforte mappa i rischi e i potenziali impatti negativi sulla politica monetaria del climate change. Ed elabora due scenari legati alla transizione energetica che potrebbero influire sulla politica monetaria, elaborando quattro aree di azione strategica

«Le perturbazioni macroeconomiche e dei mercati finanziari legate al cambiamento climatico e alle politiche di transizione potrebbero influire sulla conduzione della politica monetaria e sulla capacità della Bce di adempiere al suo mandato di stabilità dei prezzi […]». Questa la premessa principale all’origine dell’Occasional Paper “Climate change and monetary policy in the euro area”. L’Istituto guidato da Christine Lagarde guarda sempre più con attenzione a quanto i rischi climatici possano influenzare, attraverso i mercati finanziari e i canali bancari, l’attività di trasmissione della politica monetaria, a partire dall’incremento dei costi all’interno dei canali di trasmissione, dovuti all’aumento dei rischi finanziari legati al clima.

La Bce era principalmente focalizzata nel perseguimento di progressi e obiettivi d’integrazione dei “climate risk” in termini di stabilità finanziaria e attività di sorveglianza. Ora sta spingendo sulla politica monetaria indicando che «diversi rischi legati al cambiamento climatico possono implicare una forza frenante sul tasso naturale di interesse», ma anche che la domanda di investimenti per l’adattamento e la ricostruzione unita all’ aumento della produttività dovuta all’innovazione potrebbe anche «esercitare un impatto al rialzo sul tasso naturale di interesse».

Uno scenario ancora troppo caratterizzato da incognite. Secondo quanto riportato all’interno del report il rischio di una tendenza ribassista del tasso d’interesse d’equilibrio potrebbe impattare significativamente l’ effective lower bound (Elb), termine che in macroeconomia indica il punto in cui ulteriori tagli dei tassi dovuti alla politica monetaria non forniscono più stimoli alla domanda aggregata. In altre parole, verrebbe limitato lo spazio di azione per gli strumenti convenzionali di politica monetaria. Inoltre, l’indeterminatezza degli impatti del climate change rende più difficile identificare gli shock rilevanti dal punto di vista macroeconomico. Di conseguenza, una mancata corretta identificazione degli shock «renderebbe più difficile la valutazione dell’orientamento di politica monetaria e potenzialmente aumenterebbe la prevalenza dei compromessi tra produzione e stabilizzazione dei prezzi».

Oltre alla mappatura dei rischi e dei potenziali impatti negativi sulla politica monetaria legati ai rischi climatici, gli analisti di Francoforte hanno simulato due scenari legati alla transizione energetica, al fine di evidenziare quali possibili politiche e strategie di reazione possano essere messe in campo dalla Bce. Secondo quanto simulato nel primo scenario “orderly transition” , ossia di una transizione ordinata, gli impatti non minaccerebbero eccessivamente la capacità della Bce di mantenere stabili i prezzi, essendo comunque contenuti gli incrementi dei costi. D’altro canto invece l’impatto di una transizione disordinata sarebbe molto più incidente e porrebbe la Banca Centrale di fronte ad un trade-off, tra inflazione e produzione. Si pensi per esempio all’incremento dei prezzi dell’energia che verrebbe attuato improvvisamente, a danno di famiglie e imprese.

Nel caso dunque di una transizione ordinata, le sfide per la politica monetaria dovrebbero essere contenute. Nel caso opposto invece il paper evidenzia la necessità di dotare la formulazione a medio termine della politica monetaria della Bce di una flessibilità di adozione di strumenti al di fuori di quelli standard, soprattutto in caso di ribasso del tasso di equilibrio, con la probabilità di raggiungere l’Elb, con conseguenti rischi di shock deflazionistici, dovuti ai rischi fisici del climate change.

A tal proposito al fine di integrare più sistematicamente le considerazioni sul climate change all’interno del quadro di attuazione della politica monetaria, il report sottolinea che l’Eurosistema potrebbe focalizzarsi su quattro aree d’azione strategiche: divulgazione, valutazione del rischio, quadro delle garanzie e programma di acquisto del settore societario. Aree d’azione rispetto alle quali la Bce ritiene possano essere utili al fine di «[…] promuovere il potenziale ruolo catalitico di queste azioni nei confronti degli operatori dei mercati finanziari». Tra le principali iniziative che la Bce potrebbe mettere in campo vengono evidenziate:

Introduzione di un nuovo criterio di idoneità o un trattamento differenziato basato sulla divulgazione delle attività del settore privato accettate come collateral

Divulgazione delle informazioni relative al clima sul Cspp (Corporate sector purchase programme) e sui portafogli di politiche non monetarie denominati in euro.

Rafforzamento delle capacità interne di valutazione del rischio legato al clima

Incorporazione del rischio delgato al climate change all’interno dei rating interni

Avvio di stress test climatici sul bilancio dell’Eurosistemam, volte a valutare l’esposizione dell’Eurosistema al rischio di cambiamento climatico.

Valutazione delle agenzie di rating di credito, accettate all’interno dell’Eurosystem Credit Assessment Framework sulla base della loro divulgazione delle informazioni sull’incorporazione del rischio di cambiamento climatico nei loro rating

Adeguamento del quadro per l’assegnazione degli acquisti di obbligazioni societarie per incorporare criteri relativi al cambiamento climatico.

Stefano Ferrari