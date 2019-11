Mediobanca e Azimut, diversamente Sri

Le due società sono di recente uscite allo scoperto. Ma da direzioni opposte. Piazzetta Cuccia ha scontato un certo "timore" nel percorso verso lo Sri. Azimut ha fatto all-in, prendendosi anche il rischio di scivolate

Nelle ultime settimane, Mediobanca e Azimut sembrano aver percepito, quasi all’unisono, la necessità di accelerare, uscendo allo scoperto con le proprie iniziative legate alla sostenibilità. Il segnale è molto forte, trattandosi di due punti di riferimento nei rispettivi ambiti di attività. Ma è anche interessante, oltre alla simmetria nella tempistica Sri, la differenza di approccio, a evidenziare la differenza di target delle due società, che si traduce in differenze di forma, sostanza e posizionamento.

IL PERCORSO DI MEDIOBANCA

Il dna di Mediobanca è quello di investment bank, ossia di soggetto di fiducia per le aziende in cui investe e di cui gestisce operazioni straordinarie. A inizio settembre, è stata ufficialmente registrata tra i sottoscrittori di Unpri. Qualche giorno più tardi, ha comunicato il Comitato per la responsabilità sociale d’impresa. A metà novembre, ovvero la scorsa settimana, ha presentato il nuovo piano strategico 2019-2023 con una chiara integrazione Esg.

Il suo percorso Sri parte da lontano. Solida e cauta come da tradizione, quasi a riflettori spenti, Mediobanca ha avviato il percorso almeno 3-4 anni fa, quando, nelle salette di Piazzetta Cuccia, ci si cominciò a interrogare se esisteva il modo di emettere prodotti di finanza etica (ancora li si chiamava così). Ci volle poco per comprendere quanto il concetto di “finanza etica” andasse superato, e come i nuovi orizzonti richiedessero uno sforzo strutturale complesso, che andava oltre le emissioni (di allora) di prodotti concentrati su devoluzione e charity, e passasse attraverso un adeguamento strutturale. Che, a sua volta, costrinse a misurarsi con gli indici di sostenibilità e di governance (anche con Integrated Governance Index). Indici i cui risultati positivi (aspetto piuttosto emblematico dei “fari spenti”) talvolta nemmeno sono stati comunicati al mercato.

IL PERCORSO DI AZIMUT

Il dna di Azimut è quello di una società di consulenza e gestione patrimoniale, dunque molto più esposto su un ampio universo di soggetti. Da qui, probabilmente, un percorso che ha bisogno di partire in modo roboante. Il gruppo, la scorsa settimana, ha diffuso una nota in cui, già dal titolo, si avverte l’obiettivo di un messaggio forte: “Gruppo Azimut, 7 miliardi di euro in investimenti sostenibili”. Messaggio ribadito nei sottotitoli: “Presentazione della nuova policy ESG di Azimut Holding”; “Creazione di un comitato di sostenibilità in Azimut Holding”; “Adesione ai principi di sostenibilità PRI (Principles of Responsible Investment) e CDP (ex Carbon Disclosure Project)”. La serie di annunci prosegue poi con le anticipazioni sulla conversione («record») delle masse gestite in Esg e sul lancio di prodotti Sri.

ECCESSI AGLI ANTIPODI

Le due posizioni, di Mediobanca e di Azimut, sono agli antipodi. Ed entrambe scontano un eccesso. O meglio, la prima “ha scontato” un eccesso di timore, ovvero ha viaggiato in maniera sotterranea verso un adeguamento Esg, sia formale sia strutturale, mantenendo a lungo un riserbo, quasi a garantirsi una rete di salvataggio, una via di fuga per il ritiro, nel caso la tematica della sostenibilità fosse risultata una strada sbagliata. Salvo poi convincersi e uscire pienamente allo scoperto. Anzi, facendo di più. Presentando, la scorsa settimana, un piano industriale che inserisce “obiettivi Esg qualitativi e quantitativi” nelle remunerazioni a breve e a lungo termine del top management. Un passaggio che merita grande considerazione, poiché è uno degli esercizi più complessi di integrated governance (vedi i risultati dell’Integrated Governance Index 2019)

Azimut sconta, all’opposto, un eccesso di coraggio. Ovvero, sta presentando degli impegni e degli obiettivi alla stregua di risultati. I documenti delle policy pubblicati sul sito (Politica Esg, Esg in action, Governance Esg), sono ancora impegni a livello di prima impalcatura. Con qualche confusione: il neonato “Comitato di Sostenibilità: ESG, SRI CSR”, per esempio, non è endoconsiliare (come suggerisce, invece, il codice di autodisciplina), quindi non pienamente integrato nella governance della società. E, soprattutto, c’è un pericoloso equivoco di fondo: si propone l’adesione a organizzazioni come il Forum per la finanza sostenibile, il Cdp o l’Unpri (che, per giunta, è alla fase di richiesta, ma non ancora pubblicata sul sito) come fosse, di per sé, una certificazione di sostenibilità, se non di compliance Esg. Non è così. Allo stesso modo in cui il rating Esg di un prodotto, o di una serie di prodotti, non può essere sinonimo della compliance Esg della sgr che lo propone. C’è molto di più. E la partita vera inizia adesso.

Per contro, proprio per questa “spericolatezza”, il messaggio lanciato da Azimut è fortissimo. La società, come altre volte nel suo passato, ha deciso di giocare e ha fatto all-in. Quasi volendo bruciarsi alle spalle le imbarcazioni per il ritorno.

LE DUE PARTI DEL MONDO

Due approcci, dunque, che, nella loro estrema differenza, racchiudono l’ampio ventaglio della filosofia della finanza responsabile e sostenibile. Da un lato, il razionalismo di Mediobanca, dall’altro il romanticismo di Azimut. Entrambi a procedere verso lo stesso periodo (gli ultimi due mesi) di “rappresentazione” che, finalmente, consente di accogliere ufficialmente in campo due player chiave della finanza nazionale.