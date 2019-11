Salone SRI, quanti (e quali) eravamo

L'edizione 2019 ha registrato un balzo dei numeri, ma, soprattutto, della qualità delle presenze. Accanto ai consulenti, entrano in maniera sostanziale gli istituzionali e le assicurazioni. Ma accelera anche la quota "aziende"

Salone SRI 2019 ha centrato l’obiettivo. Lo ha centrato sotto diversi punti di vista. Ma il più evidente è quello dei partecipanti. Dal punto di vista numerico, è stata abbondantemente superata la quota delle 600 presenze, con un incremento anche superiore al 50 per cento. Dal punto di vista qualitativo, è stata una crescita cui hanno contribuito, per così dire, forze “nuove”. Dall’analisi del giorno dopo, infatti, emerge chiaro un risultato raggiunto dal Salone SRI 2019: il coinvolgimento di un’intera unica filiera dell’investimento finanziario. Non è un risultato da poco. Significa che l’evento di mercoledì scorso ha aperto la porta verso una rinnovata dimensione di sistema, quella in cui tornano a essere connesse la finanza e l’economia reale, ossia la realtà che la finanza alimenta.

QUELLI PIÙ NUOVI

Dunque, l’analisi, come già scritto in precedenza (vedi articolo Salone SRI 2019, la ricerca della “qualità Esg” in 10 domande), si sposta sul piano della qualità. Non quanti, ma quali eravamo. Ed è significativo osservare che la categoria storica delle presenze al Salone SRI, quella dei consulenti finanziari e private banker, che pure è cresciuta del 35% e mantiene il primato come numeri assoluti, vede la sua incidenza ridursi, scendendo dal 30% al 20% del totale, per effetto della crescita, se non dell’entrata, di nuove categorie. Tra chi è cresciuto molto, senz’altro i protagonisti aziendali, con la voce “azienda” raddoppiata, ma addirittura quadruplicata se consideriamo i consulenti di sostenibilità. Tra chi ha fatto il proprio ingresso, ci sono gli investitori istituzionali (arrivati a doppia cifra) e le assicurazioni, anch’esse arrivate di colpo a doppia cifra.

Queste nuove entrate non segnano solo un passaggio chiave per il Salone SRI. Ma denotano come la necessità di conoscenza e aggiornamento Esg sia ormai una consapevolezza del sistema sin dal monte della filiera (ossia, i grandi investitori). E come sia lecito attendersi, nel 2020, uno spostamento consistente di posizioni da parte dei patrimoni nazionali istituzionali.

L’ECONOMIA REALE in un lab

Per contro, è stato tangibile l’interesse per gli eventi del Salone dedicati all’economia reale. Cioè l’interesse verso cosa significhi, in sostanza, monitorare sul campo i dati Esg, sia attraverso gli analytics di MSCI (il main sponsor del Salone 2019), sia attraverso gli ESG Talk tra investitori e aziende. Quelli aperti al pubblico, che hanno coinvolto Blackrock e quattro aziende partner di ESG governance LAB (Maire Tecnimont, Hera, Poste ed Erg). E quelli riservati, cui hanno preso parte altre aziende del LAB con NNIP, Nordea, Etica sgr e, ancora, Blackrock.

Nei prossimi giorni cercheremo di fornire un primo resoconto della giornata su ETicaNews. Poi seguirà l’ampio approfondimento sul numero 3 di ESG Business Review in uscita a fine febbraio.

Ma era giusto qui rimarcare, e sin da subito, il messaggio di connessione tra l’intera filiera finanziaria e l’economia reale che è stato lanciato con l’edizione 2019.

Grazie a tutti quelli che l’hanno reso possibile.