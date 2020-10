Tra i cinque vincitori, spiccano la ricerca sulle sfide dei prossimi 10 anni di Msci, l'indice sulla transizione di Ftse e l'azione sulle miniere di due fondi pensione. Ma il senso dell'impatto reale è in tutti i progetti in short list

Chi dice che la finanza non ha un’anima? Forse, non ha una coscienza nel senso comune del termine, ma ha senz’altro una notevole capacità di incidere e decidere. E, sempre più, questa capacità viene a giocare un ruolo cruciale con i destini del mondo. Quanto la finanza sia oggi interpretabile in chiave escatologica, cioè come legata al fine ultimo dell’uomo, emerge scorrendo i premi assegnati nei giorni scorsi dall’Unpri, ovvero la divisione Principles for responsible investing delle Nazioni Unite. È chiaro che l’ambito dei questi award sconta una forte selezione di partenza, cioè quella degli investimenti, appunto, responsabili. Tuttavia, la lista di vincitori e finalisti rappresenta senz’altro un esempio lampante delle potenzialità di impatto del settore finanziario. Anche perché non tutti i protagonisti della selezione nascono come vincolati al socially responsible investing (Sri).

A cominciare da Msci, leader negli indici e rating Esg, ma altresì tra i massimi fornitori di indici e analytics anche in senso tradizionale. Il gruppo americano ha vinto nella categoria “ESG research report of the year”, con un report davvero a vasto raggio, sia tematico sia temporale, visto che l’orizzonte di analisi è quello decennale, intitolato “2020 ESG Trends project: What are the big challenges for the new decade?”.

Più specifico nella relazione con le problematiche mondiali di oggi (la transizione climatica), il premio alla “ESG incorporation initiative of the year”, andato a Ftse Russell in collaborazione con il Church of England Pensions Board (Cofe) e la Transition Pathway Initiative (Tpi), per la creazione del Ftse Developed Tpi Climate Transition Index.

Il fondo pensione della Chiesa d’Inghilterra (Cofe) è protagonista anche in un altro premio, lo “Stewardship project of the year”. In questo caso, l’award è andato al progetto “Investor Mining and Tailings Safety Initiative” che mira a risolvere una problematica contingente e tangibile (se non drammatica), ovvero i rischi di sicurezza e salute nel settore minerario.

Gli esempi continuano con gli altri premiati e le short list. Si tratta di progetti, ricerche e modelli di investimento selezionati tra 120 proposte inviate alle 25 sedi di Unpri sparse per il pianeta. Leggerle e studiare questi documenti rappresenta una interessante lezione per chi voglia comprendere il potenziale legame tra l’uomo e la sua finanza.

Ossia, su come l’investimento sia trasformabile in impegno per il futuro. Ma, anche, viceversa.