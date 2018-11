Con ADVISOR, appuntamento con l’innovazione nel gestito

Il risparmio gestito a caccia di innovazione. Troppo spesso, forse, il termine innovazione è perlopiù associato alla tecnologia, ai roboadvisor, alle piattaforme di consulenza. Ma siamo propri sicuri che sia solo questa l’innovazione? Quali saranno i grandi temi che tracceranno la strada del futuro della consulenza finanziaria? Cosa significa innovare nel mondo del risparmio gestito?

Sono queste alcune delle domande alle quali risponderanno gli ospiti dell’evento organizzato da ADVISOR in programma il prossimo 28 novembre 2018 al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano (via Giordano Rota 1), a partire dalle ore 9.30. L’evento, dal titolo “Innovation Stories, il coraggio di costruire il futuro della consulenza finanziaria”, si aprirà con il dibattito “Oltre i luoghi comuni della consulenza finanziaria” su come l’innovazione rivoluzionerà il modello di servizio, il pricing, l’attività del consulente finanziario e il valore del capitale umano. A seguire salirà sul palco una professionista del mondo della Formula 1 che racconterà la sua esperienza e permetterà di realizzare un parallelismo tra il mondo automobilistico e quello finanziario rivelando il segreto del successo in un settore altamente competitivo come quello della Formula 1.

