Transparency, nel 2017 raccolte 157 segnalazioni di corruzione

Sono oltre 500 i cittadini che dal 2014 ad oggi hanno segnalato un caso di corruzione o altre illegalità sulla piattaforma Alac di Transparency International Italia. Nel 2017, in particolare, sono state 157 le segnalazioni, 61% delle quali da persone che hanno preferito restare anonime. Per la prima volta la regione con il maggior numero di casi segnalati è la Lombardia, non più il Lazio. Questi sono i dati che emergono dal report 2017 di Transparency International Italia sull’attività di assistenza offerta attraverso la piattaforma Alac.

Il quadro generale che emerge dal Report 2017, vede la Lombardia al primo posto per maggior numero di segnalazioni (23) e un trend in crescita rispetto agli anni precedenti. Il Lazio scende al secondo posto (22 segnalazioni) seguito nella classifica dalle regioni del sud: Campania (20), Sicilia (15) e Calabria (10).

Favoritismi, frodi, corruzione e cattiva gestione delle risorse sono le principali tipologie di illecito segnalate, in 3 settori sopra tutti: enti pubblici (35 segnalazioni), sanità (26) ed educazione, in particolare nelle università (16).