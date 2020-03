8 principi Esg per il securities lending

Definiti a fine febbraio i Principles for sustainable securities lending (Pssl). Sono stati sviluppati nel corso di due anni da un gruppo di lavoro ad alto livello. Si allunga così la lista di Principi e framework che indicano una direzione sostenibile

Il Consiglio per la Finanza sostenibile (Csf) dell’International Securities Lending Association (Isla) ha definito a fine febbraio una serie di principi per chi opera nel prestito titoli: i Principles for sustainable securities lending (Pssl). Si allunga, così, la lista di Principi e framework che indicano una direzione sostenibile agli attori di un determinato mercato o ambito finanziario. I Pssl, infatti, come dichiara la stessa Isla, si inseriscono sulla scia di altre iniziative come «i Principi Onu per l’Investimento Responsabile (UnPri), i Green Bond Principles, gli Equator Principles e i Principles for responsible banking».

Come anticipato nella rassegna di questa settimana (Et.Observer/ 209 – Il prestito titoli si fa sostenibile) i Principi sono stati sviluppati nel corso di due anni da un gruppo di lavoro ad alto livello composto da diversi asset manager tra cui Aberdeen Standard Investments, Aviva Investors, BlackRock, KBC Asset Management NV, NN Investment Partners e PGGM. A essi si aggiungono tra gli altri, il World Pensions Council e la Pan Asia Securities Lending Association.

OTTO PRINCIPI

Sono otto i temi interessati dai nuovi Principi:

Allineamento: ai meccanismi, obbligatori o volontari, globali e regionali, che regolano il prestito titoli e alle principali soluzioni per lo sviluppo sostenibile. Trasparenza, tramite un’accurata disclosure sui meccanismi che regolano il prestito titoli. Tasse: i programmi di prestito titoli devono essere «conformi alla politica fiscale del beneficiario. Questa politica fiscale deve essere disponibile per i clienti del beneficiario e per le controparti del programma di prestito titoli». Voto: il diritto di voto non può essere esercitato dal beneficiario se il titolo sottostante è stato prestato. Di conseguenza «tutti i partecipanti devono votare in modo informato in conformità con una politica di voto stabilita che copra anche l’eventualità del prestito di titoli». Garanzia collaterale. Il principio sottolinea la funzione della garanzia collaterale (del mutuatario) di mitigazione del rischio delle controparti. A questo proposito, l’Icsf afferma che «i parametri della garanzia collaterale del prestito titoli, come le liste di esclusione, dovrebbero essere considerati nelle strategie Esg». Il portafoglio non beneficerà della performance, le distribuzioni (come dividendi, cedole) e i diritti di voto non devono essere esercitati su alcuna attività detenuta come collaterale. Short selling: i beneficiari non devono consapevolmente facilitare alcuna forma di attività di mercato manipolativa o di vendita allo scoperto abusiva. Stakeholder involvement: i Pssl sottolineano la necessità di impegno con tutti gli stakeholder interessati a far progredire e attuare questi principi. Innovazione: poiché l’innovazione continua a guidare il mercato del prestito titoli, tutti i partecipanti devono rimanere vigili su questi principi e sforzarsi di adottarli in tutte le future iniziative di prestito titoli.

«Il mandato dei Pssl è quello di avere un forte e chiaro impatto sugli elementi sociali, di governance e di pensiero a lungo termine del prestito titoli sostenibile – scrive Isla –. Essi rafforzeranno il quadro generale della governance, attraverso, ma non solo, la relazione annuale dell’Icfs sullo stato del prestito titoli sostenibile».