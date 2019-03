Finanza Sri, ultimi report degli analisti/ 6

Interventi di: Lombard Odier Im - Pictet Am - Degroof Petercam Am - La Financière de l’Echiquier

ET.analist è lo spazio in cui ETicaNews raccoglie i contibuti di analisti, asset manager e studiosi, che fanno il punto su temi specifici del mondo della finanza sostenibile. Dai green bond agli emergenti, dall’impact agli Sdgs, una panoramica sulle tematiche sottostanti le strategie Esg di gestori e investitori.

LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS

Andrea Argenti, Country Head per l’Italia di Lombard Odier IM

“Il potenziale a lungo termine dei brand sostenibili”

Lombard Odier Im effettua un’analisi sulle «tendenze globali» che contribuiscono a creare nuovi «brand sostenibili» e individua due settori del mercato che hanno iniziato a operare in questa direzione: i marchi del lusso, che assistono a una diffusione di partnership strategiche; e il settore automobilistico, trainato dalla rivoluzione elettrica. La società identifica cinque megatrend che caratterizzeranno la sostenibilità nel prossimo futuro: il cambiamento demografico, la rivoluzione digitale, il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse naturali e la crescente disuguaglianza. «Diventa quindi cruciale – scrive Lombard Odier Im – per gli investitori e il successo delle loro strategie la selezione delle aziende dove investire», perciò la società «si affida al fondo LO Funds – Global Prestige, un fondo ad “alta-convinzione” che si rivolge ad un numero di aziende preciso, tra le 25 e le 45 di alto profilo e qualità, attive nei settori del consumo e della tecnologia». Lombard Odier Im, nella sua strategia privilegia le aziende che si rivolgono ai Millennial, ai settori del tempo libero, al consumo “aspirazionale”, alle tecnologie dirompenti e alla distribuzione online.

PICTET ASSET MANAGEMENT

Paolo Paschetta, Country Head per l’Italia di Pictet Asset Management

“Sostenibilità: quali saranno i prossimi megatrend, dal carbon free alle smart city, secondo Pictet AM”

Pictet Am definisce una novità «epocale» l’accordo politico, raggiunto lo scorso 7 marzo da Commissione Ue, Europarlamento e Consiglio degli Stati membri su un nuovo regolamento in materia di obblighi di informazione relativi agli investimenti sostenibili e ai rischi di sostenibilità. Questo anche alla luce di una recente iniziativa, ossia la missiva – di cui Pictet Am si è fatto promotore, attraverso la Swiss Sustainable Finance –, con cui oltre 140 attori del mercato finanziario (per 6.800 miliardi di Aum) hanno chiesto ai maggiori index provider (FTSE Russel, Morningstar, MSCI, S&P Dow Jones Indices e STOXX) di rimuovere dagli indici i produttori di armi controverse. «Ritengo molto importante che l’impulso a un’azione del genere sia venuto dall’industria del risparmio gestito, in un contesto in cui la propensione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale e di governance è finalmente divenuta molto alta», scrive Paschetta che approfondisce, nelle pagine successive, l’approccio sostenibile di Pictet Am, in particolare i fondi tematici che hanno fatto il loro debutto nel ’99, con il fondo Water. Negli anni la gamma si è ampliata fino a comprendere anche i Fondi Nutrition, Timber, Clean Energy, Global Environmental Opportunities e Smart City. In particolare la società punta a rafforzare l’esposizione alle aziende che offrono soluzioni alle sfide poste dall’urbanizzazione e dal cambiamento nello stile di vita dei consumatori, consapevole che si tratta dei megatrend «più promettenti negli anni a venire».

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Quirien Lemey, Gestore del Fondo DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable

“Investire sul futuro con un approccio sostenibile: sette macro-trend su cui puntare”

Degroof Petercam Am si concentra sull’approccio multi-tematico agli investimenti perché «in grado di offrire un’esposizione più ampia ai temi che modelleranno la società del futuro». La società individua i “driver del cambiamento” in sette macro-trend: Nanotecnologie, Ecologia, Benessere, Generazione Z, Società Digitale, Industria 4.0 e Sicurezza. «Per essere realmente distintivi – scrive Petercam – riteniamo sia necessario legare gli investimenti tematici a un approccio attivo sostenibile». Ma a questo proposito occorre definire «cosa si intende per ESG». Non soltanto tramite l’utilizzo di screening negativi basati, ad esempio, sull’esclusione di società che non agiscono in modo conforme ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite, ma anche attraverso la selezione proattiva degli indicatori «attraverso cui monitorare ciascun sotto-settore in cui si decide di investire». La società si sofferma dunque sulla differenza tra l’applicazione passiva degli Esg o l’integrazione attiva «in ogni singola scelta di investimento». L’importanza di questo approccio è dettata anche dalla crescita dell’attenzione sul tema, in particolare da parte di Millennial «Si tratta di un’evoluzione molto importante, che i gestori che vogliono distinguersi devono anticipare. Non è possibile aspettare 20 anni prima di agire».

LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER

“SRI & Performance”

La Financière de l’Echiquier ha pubblicato uno studio sulla compatibilità tra investimento socialmente responsabile (Sri) e performance. La società ha analizzato circa 500 aziende e il nesso tra società ambiziose sul piano ambientale, sociale e di governance (Esg) e performance borsistiche. L’analisi utilizza la metodologia proprietaria di Lfde in base alla quale ogni azienda si vede attribuire un punteggio, fino a un massimo di 10, riferito a 15 criteri Esg. Emerge come, in un periodo di nove anni: il portafoglio con i migliori profili Esg genera una performance pari a 2,3 volte quella dei peggiori profili Esg; presi uno per uno i criteri Esg sono tutti fonte di performance a lungo termine; le aziende con un punteggio di governance mediocre sono quelle che generano le performance minori nel tempo «a conferma dello storico posizionamento di Lfde a favore della Governance che rappresenta, infatti, il 60% del nostro score Esg»; il rischio/rendimento è più favorevole nel caso dei portafogli con i profili Esg migliori.