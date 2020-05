Multi-asset, in vetta Carmignac e Raiffeisen

Il fondo bilanciato europeo si rivela in più performante. Il meno rischioso investe a livello globale. L'analisi di questa settimana sui dati della piattaforma atlante.Sri, in collaborazione con MoneyMate

La categoria Bilanciati e Flessibili Sri vede, in vetta alla classifica sul fronte delle perfomance, un fondo bilanciato europeo che genera un rendimento annuo vicino al 10%; mentre, su quello del contenimento del rischio, la palma spetta a un fondo misto che investe a livello globale. I due risultati emergono dall’analisi delle classifiche Top15 sui fondi Sri disponibili in Italia, aggiornate allo scorso 31 marzo (vedi articolo Aggiornate le Top 15 fondi Sri italiani). E la base di partenza, in questo appuntamento settimanale dell’Osservatorio Sri, sono i prodotti multi-asset presenti nell’Atlante SRI di ETicaNews.

RENDIMENTO E RISCHIO A UN ANNO

Nel periodo che va dal 31 marzo 2019 al 31 marzo 2020, sono 184 i fondi Bilanciati e Flessibili Sri con un track record utile per il confronto. Tra questi, come anticipato, il più performante è Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, di Carmignac, che genera un rendimento annuale della classe istituzionale pari a 9,47 per cento. Si tratta di un fondo misto europeo con almeno la metà degli asset permanentemente investita in obbligazioni e un’esposizione azionaria netta che può variare da 0% a 50 per cento. A fine marzo il portafoglio era investito per il 62% in obbligazioni (42% Titoli di Stato e 20% obbligazioni corporate) e per il 36% in azioni. Il restante 2% è liquidità.

Di seguito l’andamento del fondo rispetto alla media di categoria. Il grafico è estratto da atlante.SRI la prima piattaforma di analisi sviluppata da ETicaNews in collaborazione con MoneyMate che consente di selezionare, analizzare e confrontare online tutti i prodotti Sri distribuiti in Italia.

Tra i fondi meno rischiosi invece si colloca il Raiffeisen Sostenibile Diversificato (deviazione standard pari a 2,32), di Raiffeisen Capital Management. Il comparto investe in tutto il mondo in diversi mercati e classi di investimento, in particolare in azioni, obbligazioni e materie prime. Il fondo investe esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come “sostenibili” in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici (almeno il 51% del portafoglio del fondo è investito nell’acquisto diretto dei singoli titoli; è previsto inoltre l’investimento in altri fondi). Non solo, non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro.

Di seguito il grafico a dispersione della categoria (il fondo è indicato in blu).

Nella prossima puntata (online alle 10.00) verranno presentati i best fund in termini di profilo Esg.

Noemi Primini