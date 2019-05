Si naviga a vista nel mare Esg

Stretti tra una turbolenta cronaca legata alle elezioni europee e le continue schermaglie tra Usa e Cina sul fronte della guerra commerciale, i cloni sostenibili e responsabili presenti in Piazza Affari faticano a ritrovare una strada rialzista

Sono settimane agitate per le quotazioni degli Etf Sri presenti sul listino di Piazza Affari. Stretti tra una turbolenta cronaca legata alle attese e poi agli esiti delle elezioni europee e le continue schermaglie tra Usa e Cina sul fronte della guerra commerciale, i cloni presenti in Piazza Affari selezionati per la simulazione di trading in Etf Sri elaborata dall’Ufficio Studi di ET (leggi Trading con Etf Sri: la prova su strada) non riescono a ritrovare nel complesso la strada di una tendenza rialzista. La situazione, dunque, resta quella fotografata nella prima metà del mese di maggio (leggi Cloni azionari sulla difensiva).

In attesa di nuovi segnali al rialzo, il listino degli Etf Sri di Piazza Affari viene anche indirettamente surriscaldato dalla notizia che Amundi rilancia con Crédit Agricole Italia la propria gamma di fondi italiani con il restyling dei “Fondi Amundi Best Selection” che vengono ridenominati “Fondi Amundi Esg Selection”. Pur trattandosi di fondi, la novità coinvolge anche il mondo dei cloni sostenibili. Infatti, come spiegano dalla due società, il portafoglio dei “Fondi Amundi Esg Selection” sarà costituito principalmente da titoli ma in parte anche da fondi e Etf e sarà gestito concentrandosi su emittenti con rating ESG medio-alti ed escludendo gli emittenti con i rating più bassi. Avrà effetto sui volumi degli Etf coinvolti in questi nuovi fondi? Staremo a vedere. Nel frattempo, l’attenzione degli investitori più attivi continuerà a focalizzarsi, a livello di Etf, anche su molti prodotti contenuti nella selezione della simulazione di ET in attesa di nuovi spunti in Borsa.