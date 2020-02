Tematici Sri, continua la crescita

Prosegue l'analisi, condotta dall'Osservatorio Sri di ETicanews, sui prodotti sostenibili presenti in Italia. I Tematici SRI sono raddoppiati in 10 anni, con un boom nel triennio 2017-2019

Continua la crescita dei Tematici Sri presenti sul mercato italiano, che in dieci anni hanno visto un raddoppio sul fronte del numero di fondi, mentre quello delle classi risulta triplicato. La categoria tematici include tutti i fondi che investono in azioni di società con focus tematico e/o settoriale e, in base al numero di prodotti unici contenuti al suo interno, rappresenta il 13% del paniere Atlante SRI di ETicaNews (dati al 31 dicembre 2019).

La puntata dell’Osservatorio Sri di oggi (scarica il report dalla pagina dell’Atlante) dedicata ai tematici, si concentra nello specifico sul numero dei prodotti e sui temi di investimento all’interno di questa categoria. Gli approfondimenti settimanali dell’Atlante SRI, l’unica mappa dei prodotti socialmente responsabili distribuiti in Italia, sono rivolti ai professionisti di ET.pro e contribuiscono a costituire una bussola per orientarsi nel settore e comprendere le possibilità di guadagno e crescita.

All’interno dell’Atlante SRI a fine 2019 sono presenti 58 fondi Tematici Sri per un totale di 276 classi, di cui il 62% retail e il restante 38% classi istituzionali. In considerazione degli attuali prodotti offerti sul mercato italiano, come anticipato, nel corso del decennio il numero di fondi è duplicato (da 26 di inizio 2012 sono passati a 58 prodotti a fine 2019), mentre il numero di classi è triplicato (da 88 a 276).

In particolare nel periodo 2017-2019, si è registrato un boom soprattutto nel numero di classi. In questo triennio hanno fatto il loro ingresso nel mercato 21 fondi Tematici Sri, e un totale di 123 nuove classi. Non si è trattato esclusivamente di nuovi fondi, molti sono infatti prodotti già esistenti che, nel corso del tempo, hanno modificato la politica di gestione per includere i criteri sostenibili.

I temi individuati sull’intero campione sono molteplici: acqua, ambiente, biotecnologie, capitale umano, energy, food, gender diversity, infrastrutture, invecchiamento della popolazione, It, materie prime, oncologia, real estate e trasporti. Tra questi, due sono i principali temi rappresentati: i fondi legati al tema dell’ambiente (che riguarda clima, tutela dell’ambiente ed ecologia) rappresentano il 40% della categoria; i fondi che investono in aziende legate al tema dell’acqua sono invece il 16% del campione (le percentuali sono calcolate sul numero di fondi).

Di seguito la scomposizione per temi all’interno della categoria.

La voce “Altro” raggruppa temi/settori rappresentati da un solo fondo ciascuno, quali età, Biotecnologie, IT, Oncologia e Trasporti. Atlante Sri aggiornato al 31/12/2019.

Fonte dati: ETicaNews

L’aggiornamento di dicembre dell’Atlante Sri di ETicaNews verrà pubblicato all’interno del terzo numero di ESG Business Review in uscita a fine febbraio.

Noemi Primini