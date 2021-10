La crescente complessità delle catene di distribuzione globali e la nuova sensibilità dell’opinione pubblica hanno alzato l'attenzione sulla necessità di verificare l'origine dei prodotti della filiera prima che causino problemi. Anche con l'applicazione di tecniche forensi, come nel caso della neozelandese Oritain

Sostenibile, biologico, senza pesticidi. Continuano ad aumentare i claim usati dai brand per distinguere i loro prodotti rispetto alla concorrenza e pubblicizzarne le caratteristiche “superiori”. La provenienza delle materie prime è spesso una fonte di prestigio utilizzata per aumentare il prezzo di un prodotto. Ma l’entusiasmo con cui le aziende pubblicizzano la loro diligenza nell’approvvigionamento, non sempre trova riscontro nell’autenticità dell’etichetta. In anni recenti, brand celebri sono finiti sotto i riflettori per la scoperta di prodotti fraudolenti. E gli scandali hanno avuto grosse ripercussioni sulla loro credibilità e di conseguenza sul fatturato.

È in questo scenario che nascono i servizi di verifica e le certificazioni per le supply chain. Tra queste c’è Oritain, società della Nuova Zelanda che si presenta come agenzia investigativa forense della filiera. Vende i propri servizi alle aziende che vogliono scoprire eventuali problemi nella propria catena di approvvigionamento e risolverli prima di essere travolti dallo scandalo. La sola presenza di questi servizi mette in luce la centralità di questi temi. In questo modo le organizzazioni possono anche rilevare e scoraggiare pratiche illegali come la deforestazione e il degrado dell’ambiente, il lavoro minorile, lo sfruttamento dei lavoratori e delle comunità locali, la schiavitù e l’accaparramento di terre. Inoltre, possono mitigare i rischi del prodotto e per gli investitori, e migliorare la brand reputation.

Indagini con tecniche forensi

Oritain utilizza tecniche forensi per verificare l’origine dei prodotti e la veridicità di quanto scritto nelle etichette dei prodotti. La scienza su cui si basa, infatti, ha origine nel campo forense criminale dove è stata utilizzata in molteplici indagini. Si basa su due elementi: il primo è che nel suolo o nell’acqua di un luogo, ci sono concentrazioni precise di elementi che spesso risultano essere uniche e distintive di una regione, come una firma. La seconda è che le piante e gli animali, mangiando e bevendo, assorbono questi elementi dall’ambiente in cui vivono.

La tecnica consiste proprio nel misurare le concentrazioni naturali di oligoelementi e isotopi di un prodotto per scoprire da dove proviene. Si tratta di una metodologia sottoposta a un’accurata revisione e soggetta a numerose pubblicazioni su riviste scientifiche negli ultimi 20 anni. E ora applicata al business per rivelare la verità sulla provenienza dei prodotti. Oritain promette di determinare con un’accuratezza del 95% se un prodotto proviene davvero dalla fonte pubblicizzata sulla sua etichetta.

La gestione della supply chain

Le etichette fraudolenti, ha spiegato Russell Frew, co-fondatore di Oritain, al Guardian, non sono necessariamente frutto di una precisa volontà di ingannare i clienti, ma possono nascere da disguidi nella catena di approvvigionamento o da fornitori disonesti, soprattutto nei casi di filiere lunghe e complesse, come olio di palma, caffè, cacao, cotone, vaniglia e soia. Ma indipendentemente dalla causa, è innegabile che la crescente complessità delle catene di distribuzione globali, unita a una nuova sensibilità dell’opinione pubblica, espone i brand a grossi rischi.

Questo porta al centro la questione della gestione della supply chain. Oggi il numero di passaggi nelle catene di approvvigionamento si è moltiplicato rispetto al passato e prevede collegamenti, intermediari, appaltatori, produttori, commercianti, aggregatori, e agenti. Conoscerli tutti è difficile e costoso. L’ignoranza può anche sembrare conveniente per quelle aziende la cui supply chain passa per Paesi dove le leggi sul lavoro, il rispetto dei diritti umani o i limiti sull’inquinamento e sull’impatto ambientale non sono in linea con quelli dei Paesi occidentali in cui vengono venduti i prodotti finali.

Tuttavia, come ha mostrato il recente scandalo del lavoro forzato nello Xinjiang e le sanzioni e restrizioni adottate in Occidente contro i grandi marchi coinvolti, l’ignoranza non salva i brand quando la verità viene alla luce. Non è un caso che solo nell’ultimo anno Oritain abbia acquisito 30 nuovi clienti dal mondo della moda, ha detto al quotidiano britannico Rupert Hodges, chief commercial officer di Oritain.

I detective della supply chain non lavorano solo per le aziende, ma anche per le istituzioni pubbliche che vogliono fare chiarezza su certi commerci, soprattutto quando uno scandalo scuote l’opinione pubblica. Ad esempio, sono stati interpellati dalle autorità doganali americane per controllare che il cotone importato negli Usa non provenga dal lavoro forzato nello Xinjiang.

Alessia Albertin