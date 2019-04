Benvenuto shortermismo della Csr

Perché una notizia sugli Esg non dovrebbe causare variazioni a breve nei listini? Lo shortermismo non deve fare sempre paura. E il commissario Consob, Ciocca, apre la riflessione sulle news non financial

C’è un equivoco strisciante che avvolge la Csr, su cui è il momento di iniziare a ragionare: l’equivoco dello shortermismo dei mercati. Qualche giorno fa, nell’ambito di una innovativa chiacchierata con gli stakeholder (le “Open Talks”), l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, ha preso una posizione pubblica convinta in merito all’opportunità di “ridisegnare” l’azienda in chiave sostenibile per il futuro. Salvo poi ammettere che, «anche sulla base del roadshow appena terminato, è evidente come i mercati siano ancora legati allo shortermismo, ossia siano legati ai risultati che vengono comunicati domani mattina». L’analisi del manager è corretta. Ma non necessariamente rappresenta una situazione sbagliata.

UN MITO (in parte) DA SFATARE

Il primo aspetto da rivedere è lo stesso concetto di shortermismo. Certo, un management con una vision di breve periodo è sempre esecrabile. Ma occorre fare attenzione a non ricondurre ogni azione-e-reazione di breve termine a visioni strategiche limitate. Insomma, lo short term dei mercati non è sempre e necessariamente il malanno che ci si è abituati a vedere. A questo proposito, vale la pena leggere un interessante paper (The Short-Termism Thesis: Dogma vs. Reality) pubblicato su Harvard Law School Forum on Corporate Governance, che cerca di sfatare il mito. Secondo gli autori, lo shortermismo è il nome recente assegnato ai timori che da sempre viaggiano sull’asse economia-finanza, e non è il responsabile di “tutti-i-mali” come viene dipinto. Il paper presenta una serie di dati e analisi che cercano di smontare le diverse “colpe” imputate allo shortermismo dei mercati, cioè all’esistenza degli investitori attivisti. E arriva a concludere che le pressioni degli attivisti e le reazioni delle aziende «dovrebbero essere analizzate e decise non sulle etichette temporali, ma sulla sostanza. Sia l’attivista sia l’azienda dovrebbero concentrarsi non sulla dicotomia long/short dei loro rispettivi programmi, ma sull’impatto dei progetti sulla creazione di valore attuale netto. Questo, dopo tutto, è ciò di cui gli azionisti e tutti gli altri stakeholder dovrebbero davvero preoccuparsi».

IL DOPPIO BINARIO DELLA DISCLOSURE

Il secondo punto del ragionamento riguarda la Csr, e i parametri environmental, social e governance con cui la Csr viene misurata dalla finanza. Su questo aspetto, sono interessanti le considerazioni svolte dal commissario Consob Paolo Ciocca all’ultimo Salone del Risparmio, in merito alle due dimensioni dell’informazione societaria, quella finanziaria e quella non finanziaria. Innanzi tutto, Ciocca ha ragionato sulla tipologia di investitore da coinvolgere. E ha rilevato che, se è vero che la sostenibilità viene intrinsecamente ricondotta agli investitori di lungo periodo, non bisogna dimenticare che «nei mercati sono presenti diversi attori che perseguono obiettivi anche di breve e brevissimo periodo. La loro funzione non è trascurabile; anzi è essenziale per l’efficienza dei mercati stessi in quanto: 1) forniscono liquidità ai titoli negoziati in quei mercati; 2) agevolano il meccanismo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari (c.d price discovery)». Il regolatore, ha puntualizzato dunque Ciocca, è «chiamato a un compito di composizione di diversi fattori; essi entrano in gioco nella complessa dinamica di mercato, e ne determinano, in ultimo, l’equilibrio».

Nella ricerca di questo equilibrio, ha proseguito il commissario, è necessario riflettere sulla «relazione che sussiste tra il mondo della disclosure finanziaria e quella non finanziaria. Attualmente i binari sembrano viaggiare in una direzione parallela». Sul fronte della prima «c’è un set di regole ben definito», risultato «di un processo complesso, consolidato da molti anni, che coinvolge diversi attori (dai preparers agli internal e external auditor, al board, agli azionisti, agli stakeholder, etc)».

Viceversa, ha concluso Ciocca, «l’ecosistema dell’informazione non finanziaria deve ovviamente ancora pervenire a questo stadio di maturità. Bisogna quindi urgentemente lavorare per l’armonizzazione delle regole che sottostanno alla comunicazione delle non financial information».

BENVENUTA UNA CSR PRICE SENSITIVE

La conclusione porta a riflettere sul concetto di notizia price sensitive, ossia in grado di modificare la percezione del valore di un asset da parte del mercato. Anche alla luce di quanto sopra, continuare a parlare di sostenibilità e Csr come di elementi “estranei” per i listini, cioè che non influiscono sulla valutazione di un investimento, è un clamoroso autogol concettuale. Significa negare, annebbiati dell’equivoco che le variazioni quotidiane dei listini siano qualcosa di irrazionale se non malevolo, che gli Esg abbiano un valore finanziario. Esattamente il contrario di quanto, sul piano normativo e di marketing, si è già accettato in relazione al nuovo modello economico-finanziario che si va costruendo.

Di conseguenza, l’impostazione culturale andrebbe rivista, se non ribaltata. In quest’ottica, dovranno essere benvenute le reazioni dei listini e degli investitori shortermisti di fronte a una notizia Esg (un piano di riduzione delle emissioni, ma anche un accordo per la diversity o la definizione di una policy di gestione degli stakeholder locali). Nell’assunto che il mercato finanziario sappia ciò che fa, significherà che la Csr avrà ottenuto, finalmente, quello status di notizia price sensitive che aspettava.