Esg e la legge? L’Onu chiama le law firm

Unpri e Unep lanciano il progetto "A Legal Framework for Impact" che punta a definire il quadro internazionale dei diritti e dei doveri, per gli investitori e verso la comunità

Prima, la sostenibilità era una questione di valori. Poi, è divenuta una questione di immagine. Poi, si è trasformata in una questione di compliance. Poi, si sta traducendo in una questione di competitività, sul mercato e verso gli investitori. Adesso, infine, sembra proiettata, nella sua stagione della maturità, a occupare un posto nello scalino più elevato dei meccanismi sociali: diventare un principio fondante del sistema delle regole. Non più una singola legge, quand’anche Costituzionale (ipotesi piuttosto “simbolica” circolata qualche tempo fa). Ma un pensiero-primo sul quale improntare, o dal quale far discendere, l’intero sistema di regole, ovvero di diritti-e-doveri di un intero sistema economico-finanziario.

UN MANUALE DELLE REGOLE

Una svolta in questa direzione arriva dalle Nazioni Unite. A gennaio, infatti, Unpri e Unep (divisioni operative dell’Onu in materia di finanza responsabile), assieme alla The Generation Foundation, hanno lanciato il progetto A Legal Framework for Impact. L’iniziativa punta a preparare e pubblicare un’analisi dal punto di vista legale, nonché raccomandazioni pratiche, «per investitori che ritengono un elemento “core” della propria attività la verifica e la contabilizzazione dell’impatto che la sostenibilità ha nelle proprie decisioni di investimento». L’esplorazione di partenza è sul dovere fiduciario Esg a carico di chi gestisce patrimoni. Un dovere verso chi gli affida i patrimoni. Ma anche verso la società in senso più lato, in cui quei patrimoni hanno un ruolo cruciale.

Per arrivare a queste raccomandazioni, il progetto chiama a raccolta il mondo legale, auspicando una fase di confronto con le principali law firm, le quali possono aiutare a comporre le diverse esperienze internazionali.

IL RISVEGLIO DEGLI AVVOCATI

La sollecitazione potrebbe portare al risveglio di una categoria ancora “frenata” nei confronti degli Esg. Quanto meno, una categoria che ancora non ha registrato (da questo punto di vista, il ritardo è positivo) l’esuberanza irrazionale che sta portando altri advisor verso la bolla del greenwashing. Mentre tutta la consulenza si dipinge di verde, il mondo degli studi legali avanza sottotraccia.

LE NUOVE RESPONSABILITÀ

Evidentemente, la categoria necessita di qualche strumento in più. Strumento di comprensione, ma anche strumento di giurisprudenza. Al fine di muoversi in un mondo che appare drammaticamente complesso. Per citare un’analisi sviluppata in precedenza da ETicaNews, si pensi alle inesplorate conseguenze degli “impegni” Esg presi e pubblicati da un’azienda. Nel momento in cui l’azienda viene meno alle promesse, l’investitore (così come il cliente; o il fornitore) si trova di fronte a una inadempienza, per quanto non necessariamente questa possa avere dei risvolti economici. Che gli genera, a sua volta, inadempienze nuove: che responsabilità ha il fondo Sri verso i suoi sottoscrittori che probabilmente richiedevano un certo tipo di investimento? O l’acquirente di una fornitura che si vanta, verso le sue altre controparti, di essere sostenibile e di consumare solo sostenibile? Ognuno di questi soggetti e dei soggetti della catena può essere legittimato ad avviare azioni legali. E non necessariamente per aver subito un danno patrimoniale (altra fattispecie nuova), ma perché la “causa” del contratto era nulla (o falsa) per fattori Esg.

Il tavolo creato dall’UnPri ha l’obiettivo di individuare come cambiano i cardini su cui ruotano le attuali regole. E di rinnovarli, per consentire al complesso meccanismo dei diritti e dei doveri di adeguarsi alle mutate velocità del sistema.

Per uno studio legale vale la pena partecipare al gioco dei principi. Per scendere con decisione in un campo che ha bisogno di guide. Per essere il riferimento operativo di chi ha bisogno di utilizzare le trasposizioni concrete e quotidiane di quei noumeni.