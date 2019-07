Quando l’azienda diventa investitore Sri

Un comunicato stampa del provider menziona l'utility francese tra gli utilizzatori dei nuovi indici Esg. Ma non solo. L'azienda proclama l'obiettivo di agire da investitore responsabile

Alla fine di giugno, un comunicato diffuso da Msci, leader globale degli indici e dei benchmark Esg, ha messo nero su bianco i progressi nella relazione tra aziende e finanza responsabile. Che questa relazione vada sempre più stringendosi, è evidente da mesi (vedi articolo Per aziende e investitori, ora tutto è Esg), con Sgr sempre più attente ad avere nei propri eventi aziende che parlino di sostenibilità. Adesso, il comunicato diffuso da Msci, relativo al lancio di nuovi indici climate change, ha fatto un doppio passo avanti.

EDF COME GESTORE DI FONDI

Il primo passo è stato quello di citare nella nota l’esperienza di un’azienda industriale in relazione a questi nuovi indici. In particolare, nel comunicato del gruppo americano si spiega che Edf, la gigantesca utility francese, ha deciso di utilizzare questi nuovi indici per i propri “investimenti”. Certo, si tratta di un caso piuttosto particolare: Edf è uno dei maggiori produttori di energia al mondo; per quanto privata, è tuttora una società controllata dallo Stato francese; le risorse da investire vengono da un gigantesco fondo creato per sostenere i costi futuri legati al nucleare (smantellamento e stoccaggio delle scorie).

Detto questo, si tratta comunque di una società industriale che ha creato un fondo, e che oggi agisce da gestore per farlo fruttare al massimo in vista degli oneri da decommissioning. Con questo obiettivo (cioè, la massimizzazione del valore del fondo), Edf ha scelto di integrare criteri Esg nelle proprie scelte di investimento.

IN ITALIA, UN ORIZZONTE LONTANO

Per capire quanto sia un passo notevole, si consideri questo fatto. L’analisi 2018 dell’Integrated Governance Index prevedeva la domanda “La società, nell’ambito della gestione della propria liquidità, valuta l’eventualità di effettuare investimenti Sri, socially responsible investing?”. Ebbene, le uniche (poche) risposte positive sono arrivate da soggetti finanziari (banche e assicurazioni) che per struttura sono orientati a essere investitori. In quanto tali, hanno anche risposto di valutare le opzioni Sri. Ma nessuna azienda al di fuori del segmento finanziario ha risposto in maniera affermativa. Tanto che, nell’edizione 2019 dell’Index, la domanda è stata congelata, in attesa di capire se riproporla, con adeguamenti e specifiche tali da non favorire alcuni settori rispetto ad altri.

EDF PRENDE UNA POSIZIONE SRI

C’è poi un secondo aspetto da rilevare. Non solo Edf viene menzionata nel comunicato di Msci. Ma prende una posizione ufficiale, con un virgolettato di Bernard Descreux, Director of the Asset Management division di Edf. Il quale ha commentato: «Come asset manager responsabile, crediamo fermamente che facilitare la transizione verso una economia low carbon sia cruciale per lo sviluppo di un sistema finanziario sostenibile. Siamo confidenti che Msci sia il giusto partner per il nostro obiettivo di investire responsabilmente nel lungo termine».

Insomma, non solo Edf figura come azienda industriale che agisce da investitore Sri.

Ma annuncia anche un convinto posizionamento da investitore Sri. Riducendo al minimo la distanza tra aziende e finanza nel sistema di equazioni Esg.