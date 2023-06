A Bergamo Confindustria discute di sostenibilità

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità

Lunedì 26 giugno, dalle 17 alle 19, presso la Triennale di Milano, si terrà l’evento “Forum 2023- Energie, infrastrutture e industrie per la mobilità a zero emissioni“, organizzato da The Urban Mobility Council, un think tank del Gruppo Unipol. Il forum annuale intende attuare un confronto tra istituzioni, università e industria, allo scopo di ricercare un bilanciamento tra sostenibilità industriale e infrastrutturale nella prospettiva della transizione energetica. Si discuterà anche del provvedimento europeo che prevede dal 2035 l’obbligo per nuove autovetture e nuovi veicoli commerciali leggeri di non produrre alcuna emissione di CO2 e delle conseguenze per l’Italia in termini di assetti industriali, modelli produttivi, consuetudini collettive e comportamenti individuali, e sul piano occupazionale.

Martedì 27 giugno, dalle 10:30 alle 12:30, online, avrà luogo il webinar “Come ottenere la certificazione di parità di genere”, organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino. Nel corso dell’evento si spiegherà come ottenere un’assistenza personalizzata per l’ottenimento della nuova certificazione “Sistema di certificazione della parità di genere”, intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’obiettivo è di accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne.

Martedì 27 giugno, dalle 15 alle 16, online, avrà luogo il webinar “Crisi climatica ed equità di genere”, organizzato da Assifero. Si tratta del secondo appuntamento della serie “Crisi climatica – una crisi trasversale”, all’interno del programma Filantropia per il clima. All’interno del convegno si andrà ad indagare come l’emergenza climatica impatta in modo sproporzionato la vita delle donne e come inasprisce ulteriormente le diseguaglianze già esistenti in termini di genere.

Mercoledì 28 giugno, dalle 10 alle 11, online, si terrà il webinar “Soluzioni per una buona governance delle politiche climatiche“, organizzato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Nel corso del convegno si parlerà del tema della governance che rappresenta uno dei temi più complessi per le nostre società nella sfida del cambiamento climatico. I relatori cercheranno di dare una definizione di governance mostrando come per avere successo, la governance per il clima deve essere un processo condiviso, che richiede la cooperazione di un ampio partenariato sociale.

Mercoledì 28 giugno, dalle 14:30 alle 17, presso l’auditorium di Confindustria Bergamo e online, si terrà l’evento “Sostenibilità, qual è il suo vero significato oggi? Un dialogo aperto per guidare il cambiamento verso un futuro responsabile” promosso da Confindustria. Questa tappa del roadshow nazionale di Confindustria sarà l’occasione per fare il punto, anche in vista dell’estensione dell’obbligo di redigere il Report di Sostenibilità ai sensi della nuova Direttiva UE 2022/2464, sul grado di consapevolezza e preparazione del sistema industriale di fronte alle prossime sfide, poste non solo dal rispetto degli obiettivi climatici dell’Unione Europea e dai nuovi obblighi normativi, ma soprattutto dal mercato, che chiede maggiore trasparenza e comunicazione continua del proprio impegno su: sostenibilità, riduzione degli impatti ambientali, tutela dei diritti umani, parità di genere e contrasto alla corruzione.

Mercoledì 28 giugno, dalle 14:30 alle 16:30, online, si terrà il webinar “Idrogeno ed energia rinnovabile come strategia industriale”, organizzato da Bureau Veritas Italia con la partecipazione tecnica dell’Associazione Termotecnica Italiana Sezione Sardegna e della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari. L’obiettivo del webinar è illustrare le opportunità di sfruttamento mirate alla produzione di idrogeno rinnovabile. All’interno del webinar si spiegherà come la filiera dell’ idrogeno, al fine di sviluppare un mercato realmente sostenibile, ha la necessità di garantire la tracciabilità, la qualità e la sicurezza delle operazioni e dei processi che avvengono al suo interno.

Mercoledì 28 giugno, dalle 10 alle 17, presso l’Auditorium Prysmian Group a Milano, si terrà la “Sustainability Week 2023 – Going green and digital“, organizzata da Prysmian Group. Durante l’evento si parlerà di transizione energetica, digitalizzazione, finanza sostenibile e soluzioni industriali verdi: le sfide che il mondo dovrà affrontare nei prossimi anni. In questo nuovo evento annuale, Prysmian Group svelerà i suoi piani per migliorare la sostenibilità e la transizione verde, nonché la strategia digitale per raggiungere ogni obiettivo.

Venerdì 30 giugno, dalle 19 alle 20, a Marciana Marina nell’Isola d’Elba, si terrà il convegno “Cambia il clima Cambia il mare“, organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba in collaborazione con l’Ispra. L’evento si svolgerà all’interno della manifestazione “Sea Essence International Festival” e vedrà la partecipazione del Direttore generale Ispra, Maria Siclari. Temi centrali dell’incontro sono l’inquinamento e lo sfruttamento eccessivo dei mari e degli oceani che causano un numero sempre maggiore di problemi, come il pericolo per la diversità delle specie, l’acidificazione dei mari e l’aumento dei rifiuti di plastica. Oltre alla pesca e allo sfruttamento a livello industriale delle risorse marine, anche i mutamenti climatici sono causa di una pressione sempre maggiore sugli ecosistemi.

