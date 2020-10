ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità

ET.agenda cambia formato per andare incontro alle nuove esigenze di distanziamento sociale. Un format rinnovato con gli appuntamenti etici della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Csr, Social business, finanza Sri e crowdfunding. Tutto quanto fa sostenibilità, in webinar, dal vivo o sui social. Il servizio fa parte del pacchetto ET.pro.

Oggi, venerdì 9 ottobre, dalle 8,30 alle 13,30, si svolgerà online l’evento “Green Home Day – Economia del Mare e Sostenibilità”, organizzato da Green Home, l’ente gestore del Polo di innovazione per l’edilizia sostenibile nato con il sostegno della Regione Calabria. L’obiettivo dell’appuntamento virtuale è promuovere la diffusione della cultura della crescita economica blu in una prospettiva di sostenibilità dell’uso delle risorse dell’ambiente marino costiero, avvalendosi della collaborazione e interazione dinamica tra istituzioni locali, enti di ricerca, imprese innovative e associazioni del settore. L’iniziativa è inserita nel circuito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis.

Lunedì 12 ottobre, dalle 15,30 alle 18, si terrà l’evento online “Strategie di accelerazione per un turismo competitivo e sostenibile”, organizzato da Galileo Festival, progetto del Comune di Padova, del portale ItalyPost e di Goodnet Territori in Rete. L’appuntamento virtuale fa parte del programma di Galileo-Settimana della Scienza e dell’Innovazione 2020. Durante l’incontro, verranno discussi scenari, opportunità, fattori chiave e strategie di accelerazione per un turismo competitivo e sostenibile, e si parlerà del paesaggio come piattaforma di innovazione e cooperazione.

Martedì 13 ottobre, dalle 10 alle 12, si terrà il webinar “Investire nella moda sostenibile. Sfide ambientali e sociali per la ripresa economica”, organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile. Durante l’incontro, si discuterà delle conseguenze economico-finanziarie della pandemia di Covid-19 sul settore della moda, sia nel comparto “fast-fashion” sia nel lusso, e di come le esigenze legate alla ripresa abbiano fatto emergere la centralità di fattori ambientali e sociali. Il seminario analizzerà come strategie e strumenti di finanza sostenibile possono sostenere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) nel settore moda, con l’obiettivo di favorire nuovi modelli di crescita più resilienti. Nel corso dell’evento si terrà una tavola rotonda moderata dal direttore di ETicaNews, Luca Testoni. Il webinar è gratuito e aperto al pubblico, ma è necessaria l’iscrizione a questo link.

Martedì 13 ottobre, dalle 10 alle 12,30, si terrà la conferenza “Una roadmap climatica per l’Italia. Fare della neutralità carbonica l’asse portante del Recovery Plan”, organizzata da Italy for Climate, l’iniziativa sul clima promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. La sessione istituzionale, che avverrà in live streaming, fa parte della Conferenza nazionale sul clima 2020, organizzata in preparazione della Cop26. Durante l’appuntamento verrà presentata la proposta di una Roadmap italiana per il clima come perno della strategia per la ripresa economica e occupazionale che sarà definita tramite il Recovery plan, dando seguito all’indicazione del Consiglio europeo di destinare almeno il 30% dei finanziamenti europei, oltre 200 miliardi per l’Italia, a misure per il clima. Seguirà un dibattito con alcuni stakeholder istituzionali.

Dal 15 al 16 ottobre, presso l’Auditorium Paganini a Parma e online, avrà luogo il convegno “Regeneration 20/30”, organizzato da Regenerative Society Foundation, un’alleanza di imprese, istituzioni, mondo accademico e organizzazioni non profit italiani impegnati nella transizione ecologica ed economica. Durante l’evento verrà presentato il programma del progetto e i suoi tre pilastri fondamentali, Economia Rigenerativa, Azione per fronteggiare la crisi climatica, Felicità nel Mondo, da cui costruire collaborativamente un piano d’azione e un toolkit che consenta a tutti gli stakeholder coinvolti (dal settore privato, alla pubblica amministrazione, alla società civile) di misurare e implementare nel tempo le proprie performance e progressi nelle tre aree. Workshop, seminari e incontri interrativi si terranno sia in presenza sia online e saranno in lingua inglese.