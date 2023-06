A Roma il 10° EcoForum sull’economia circolare

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità

ET.agenda è un format che scandisce il calendario degli Esg. Si è rinnovato con gli appuntamenti etici anche in chiave digitale, della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Csr, Social business, finanza Sri e crowdfunding. Tutto quanto fa sostenibilità, in webinar, dal vivo o sui social.

Oggi venerdì 30 giugno, dalle 9:30 alle 12:30, presso l’Assemblea legislativa a Bologna, si terrà l’evento “Emilia-Romagna dopo l’alluvione. riflessioni sul clima e territorio”, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna. A più di un mese dalla devastante alluvione dello scorso 16 maggio, il convegno affronterà i temi del dissesto idrogeologico, dei cambiamenti climatici e del consumo del suolo.

Martedì 4 luglio, dalle 10 alle 12, online, si terrà il webinar “Valorizzare i prodotti e i processi con i claim ambientali ed etici”, promosso da Masoni Consulting con la partecipazione Tecnica di Certiquality. Il seminario, che si pone all’interno del ciclo di webinar “ESG – Settore Moda” dedicati al tema della sostenibilità nel settore del fashion, approfondirà gli importanti cambiamenti che stanno interessando la società e che hanno attivato un interesse mai rilevato prima sui tre pilastri dello sviluppo responsabile: buona governance, rispetto dell’ambiente, attenzione al sociale.

Martedì 4 luglio, dalle 15 alle 17, presso la Camera di Commercio Monza Brianza e in streaming, avrà luogo l’evento “Verso la certificazione della parità di genere: “In azienda la parità di genere fa la differenza””, organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. Il convegno è il decimo incontro sulla certificazione della parità di genere organizzato a livello regionale per fornire un supporto concreto alle micro, piccole e medie imprese lombarde interessate ad intraprendere il cammino verso la certificazione. L’incontro traccerà il quadro tecnico-normativo in materia di certificazione della parità di genere e presenterà il bando a sostegno delle imprese “Verso la certificazione della parità di genere” promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

Dal 4 al 6 luglio, presso l’Hotel Quirinale a Roma, a si terrà la “Conferenza nazionale EcoForum – X edizione” organizzata da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con il Conai e il Conou, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Durante il convegno si parlerà di come l’economia circolare sia uno dei pilastri della transizione ecologica del nostro Paese. Si evidenzierà come l’Italia ha l’opportunità di giocare un ruolo da capofila grazie alle tante esperienze di economia circolare, promosse da Comuni, società pubbliche e aziende private, assolutamente all’avanguardia rispetto agli altri Paesi europei.

Mercoledì 5 luglio, dalle 10 alle 13, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma e online, si terrà la “Quarta Conferenza Nazionale sul clima 2023” organizzato da Italy for Climate. Durante il convegno si discuterò di come negli ultimi tempi abbiamo assistito sempre più spesso a eventi, anche catastrofici, legati da un lato a una mancanza di acqua, in estate come in inverno, dall’altro a piogge intense che in poche ore scaricano a terra quantità che normalmente richiederebbero mesi. La domanda fondamentale che ci si andrà a porre, in questa occasione, è come il cambiamento climatico in corso sta incidendo sulla risorsa idrica e la gestione di eventi estremi.

Mercoledì 5 luglio, dalle 9 alle 16:30, presso UniCredit Tower A a Milano, si terrà l’evento “TREASURY LAB AITI – Finance & Treasury Needs in a Sostainable Ecosystem“, organizzato da AITI – Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa e UniCredit, con la collaborazione di Piteco, EY e Commerfin. Durante l’evento, giunto alla terza edizione, si parlerà delle esigenze della finanza e tesoreria nell’ambito della sostenibilità.

Mercoledì 5 luglio, dalle 17:15, presso Ipla Spa a Torino, si terrà l’evento “Obiettivo Terra 2030 vs 2050: le transizioni del XXI secolo, principi ESG – Si può invertire il trend“, organizzato dal Club Dirigenti Tecnici, in collaborazione con Unione Industriali, Piccola Industria, IpLA e con il patrocinio di Prima Industrie e Politecnico di Torino. Si tratta del terzo incontro del ciclo di eventi dedicato al tema delle transizioni green che coinvolgeranno il XXI secolo. L’incontro mira a mostrare a imprese e imprenditori soluzioni ancora possibili per far fronte all’attuale necessaria transizione ad un modello di business sostenibile.

