A Torino l’Efpa Italia Meeting 2019

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Csr, Social business, Finanza Sri e crowdfunding. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità. Il servizio fa parte del pacchetto ET.pro.

Da lunedì 3 a giovedì 6 giugno, a Milano, nella settimana del World Oceans Day, l’organizzazione internazionale non-profit Marine Stewardship Council trasforma le Colonne di San Lorenzo, nel centro storico della città, in un grande mare blu. Un prato naturale di quasi 500 mq, totalmente dipinto di blu con vernice ecologica. “Immergiti nel blu”, è una delle tante iniziative che si svolgono in tutto il mondo, e ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone nei confronti della sostenibilità ittica. Appuntamento centrale, il 6 giugno quando i cittadini saranno invitati a “pescare” alcuni oggetti di design che rappresentano la vita negli oceani.

Martedì 4 giugno, presso l’auditorium di Assolombarda a Milano, Fondazione Sodalitas lancia la “Ceos call to action” con un evento dal titolo “Agenda 2030: la leadership dell’impresa per lo sviluppo sostenibile”. L’iniziativa di CSR Europe coinvolge amministratori delegati e aziende di tutta Europa che considerano la sostenibilità un aspetto centrale e qualificante del loro modo di fare impresa.

Mercoledì 5 giugno, in Fondazione Eni Enrico Mattei a Milano, Ned Community, insieme a The Italian Chapter on Climate Governance Initiative organizza l’incontro “Rischi e opportunità dal cambiamento climatico: la sfida per i consigli di amministrazione“. Il keynote speech è tentuto da Emma Marcegaglia, presidente Eni e Fondazione Eni Enrico Mattei.

Giovedì 6 giugno, presso l’università La Sapienza di Roma, è in programma una giornata di studio dal titolo “Gestione dei rifiuti organici per una economia circolare“. L’incontro è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale della facoltà di Ingegneria civile e industriale Università degli Studi di Roma La Sapienza, il gruppo di Ingegneria sanitaria-ambientale dell’Università di Tor Vergata in collaborazione con Atia Iswa Italia e con il patrocinio di Fise Assoambiente, Utilitalia, Consorzio italiano compostatori (Cic) e del Gruppo italiano di ingegneria sanitaria ambientale (Gitisa). Fise Assoambiente partecipa all’iniziativa con un intervento di Roberto Sancinelli.

Da giovedì 6 giugno a venerdì 7 giugno, a Torino, presso il Centro congressi del Lingotto, si svolge Efpa Italia Meeting 2019. L’evento è dedicato ai professionisti del risparmio ed ESG Business Review è media supporter. Due giorni di formazione con workshop, seminari e tavole rotonde, oltre a un’ampia area espositiva con i maggiori player del settore. Nell’edicola dell’evento si possono ritirare le copie di ESG Business Review.