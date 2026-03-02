Anche il Rotary crea la propria Identità Esg

Mauro Roussier - Fusco ha coordinato l'iniziativa dell'associazione pugliese. Sulla base di un'analisi di materialità che ha ottenuto ampio riscontro, gli Esg sono stati integrati in codici e policy. Con l'obiettivo di stimolare la trasformazione anche in altri Rotary

L’argomento Esg ha bisogno di un’importante premessa. Circa tre anni fa il mondo, così come lo avevamo conosciuto, ha mostrato i primi sintomi concreti di profondo cambiamento; a inizio 2026 il cambiamento è diventato definitivo e tanti eventi continuano a confermarlo. Questa situazione è conseguenza e causa allo stesso tempo di una modifica del modo di pensare e agire, che possiamo rappresentare come segue: “Se ho bisogna di qualcosa, posso adottare qualsiasi comportamento per ottenerla”, “senza chiedermi più se è il modo corretto, se è rispettoso o se è possibile farlo in un maniera alternativa”.

Nella nostra vecchia, cara Europa, 80 anni di pace ci hanno abituato alla sicurezza. Le nuove generazioni non si sono mai poste il problema della guerra, quella reale, nella loro mente la guerra aveva il valore di un mero sostantivo presente nel vocabolario, senza corrispondenza concreta. Adesso ci siamo ritrovati circondati da una serie di conflitti estremamente ingiusti e crudeli, con cui convivere e che dovremmo imparare ad affrontare, per recuperare la serenità e le certezze che finora hanno caratterizzato la nostra vita.

Da dove iniziare allora? Da tutto ciò che è più vicino a ciascuno di noi, dal modo di affrontare la Vita, di organizzare le Imprese, le Aziende e le Associazioni. L’adozione dei criteri Esg rappresenta una possibile soluzione. Esg acronimo di: “Environmental” (E), analizzare e valutare i temi ambientali come le emissioni di Co₂, il corretto utilizzo delle risorse naturali, l’evoluzione verso le energie rinnovabili e la gestione dei rifiuti; “Social” (S), valutare l’impatto sociale sulle persone e sui territori con un’attenzione a temi come i diritti dei lavoratori, la capacità di affrontare e contribuire al miglioramento delle tematiche di diversità e inclusione, la sicurezza sul lavoro e i rapporti con le comunità locali; infine “Governance” (G) attiene ai fattori, e alle logiche relative alla gestione, il rispetto dell’etica, della trasparenza e della corretta corporate governance e accountability. Gli Esg sono criteri la cui adozione ha la finalità di creare: abitudine agli argomenti e uno stile di vita e di gestione che spazia a 360 gradi, ponendo i suddetti tre elementi al centro dell’esperienza individuale e collettiva. Sono inoltre in stretta connessione con i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile identificati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e stimolano ciascuno a chiedersi quale sia il loro impatto sulla nostra vita e quale impatto i nostri comportamenti generano su ciascun elemento.

PERCHÉ IL ROTARY?

A questo punto ci chiediamo, perché un’Associazione come il Rotary, organizzata, con un proprio Statuto e con regole, principi e decenni e decenni di attività svolta, dovrebbe pensare a una gestione secondo i criteri Esg, finora esclusivo appannaggio delle aziende? La nostra convinzione è che questa esperienza, se genera risultati positivi per le aziende, sia dal punto di vista economico sia patrimoniale (si legga: patrimonio materiale; umano; culturale e relazionale), può essere traslata anche sulle Associazioni, adattata e interpretata in modo opportuno, con il chiaro intento di calarsi nella realtà e dare una risposta concreta sia all’ambiente esterno sia a tutti gli stakeholder.

Prima di procedere all’adozione dei criteri Esg all’interno del Club di Grottaglie, è stato distribuito ai Soci ordinari e onorari un questionario tecnico (detto della doppia materialità), per verificare quanto siano sentiti e rilevanti gli argomenti afferenti i temi materiali Esg. La risposta al questionario è stata del 79%, segno di interesse e aspettative verso qualcosa di nuovo. La doppia materialità è un concetto che riguarda l’analisi di come questioni Ambientali, Sociali e di Governance (Esg), ritenute prioritarie, influiscano sulle performance finanziarie e patrimoniali (si legga soci/partecipazione) di un’Associazione e, al contempo, di come le attività dell’Associazione impattino su Ambiente, Sociale e Governance. Ad esempio la sostenibilità ambientale quanto influenza le attività dell’Associazione e quanto l’attività dell’Associazione può influire sulla sostenibilità ambientale.

MATERIALITÀ. CODICI E POLICY

Dalla Matrice allegata emerge che:

1) Nessun tema compare nel quadrante “Bassa – Bassa” significatività, per cui tutti i temi sono ritenuti sufficientemente rilevanti;

2) I temi materiali più rilevanti compaiono nel quadrante in alto a destra, ALTA significatività dell’impatto delle azioni dal Club verso l’esterno e viceversa:

a. Service Green / Sociali – I Soci ritengono che Service che riguardano la Sostenibilità possano avere un ALTO impatto sull’esterno e che attraverso questi Service il Club possa acquistare maggiore credibilità e conseguente nuovo effettivo;

b. Service Sostenibilità – I Soci ritengono che Service che riguardano la Sostenibilità possano avere un ALTO impatto sull’esterno e che attraverso questi Service il Club possa acquistare maggiore credibilità e conseguente nuovo effettivo

c. Riciclo Rifiuti – I Soci ritengono che il Club possa generare un ALTO impatto positivo sull’esterno e che il tema possa generare ALTI ritorni in termini finanziari e di incremento effettivo

d. Etica Club – I Soci ritengono che la Conduzione Etica e Responsabile del Club abbi un impatto MEDIO sulla comunità sociale, viceversa il Club può beneficiare di maggiore credibilità e ALTI ritorni di effettivo

e. Sviluppo Comunità – I Soci ritengono che il Club possa generare ALTI impatti positivi sulla Comunità, mentre gli impatti sul Club abbiano una significatività MEDIA

Ecco perché nell’Assemblea straordinaria di dicembre 2025 il Rotary Club di Grottaglie ha deliberato all’unanimità l’adozione dei seguenti documenti, aprendo le porte della gestione del Club ai criteri Esg:

· Codice Etico

· Politiche ESG: Politiche legalità e trasparenza – Politica ambientale – Politica sui diritti umani – Politica sulla diversità – Politica sulla parità di genere.

GROTTAGLIE, INIZIO DI UN PERCORSO

Attraverso questi documenti, il Club di Grottaglie, conformemente al proprio statuto e ai principi rotariani espressi a livello centrale e internazionale, si impegna a operare secondo modalità dichiarate, chiare, condivise nei seguenti ambiti: tutela dell’Ambiente; partecipazione e coinvolgimento Sociale; attenzione alle diversità e alle fragilità; trasparenza e chiarezza della Gestione. Obiettivi che, perseguiti e divulgati all’interno della Società civile, imprimeranno una maggiore comprensione e conoscenza delle attività svolte dal Rotary, incentivando l’incremento dell’effettivo e la partecipazione alla vita associativa dei Soci esistenti, entrambi effetti analoghi al risultato economico e patrimoniale, assimilabili quindi a quelli strettamente aziendalistici.

Inoltre, nell’adottare i criteri Esg, che già in se stessi esprimono una fortissima rotarianità, il Club di Grottaglie si propone e si augura di spargere un seme che cresca, produca frutti e ulteriori semi, che genereranno un effetto di contagio di propagazione all’interno del settore Associazionistico e non solo Rotariano.

A conclusione, è necessaria una fondamentale considerazione: non è sufficiente pensare di adottare i criteri e i documenti Esg o dichiarare di perseguire la sostenibilità, per essere Esg compliant. L’Esg è una strada che deve essere imboccata da lontano, è un’attitudine, sono abitudini acquisite, è una predisposizione mentale. Tutto si costruisce col tempo e auspichiamo che si inizi consapevolmente quanto prima per raggiungere un obiettivo in termini di Esg positivo. Lasciatemi concludere: iniziata una rivoluzione, difficilmente si arresterà.

Il Club di Grottaglie e disponibile a offrire il proprio supporto a tutti i club italiani che volessero adottare i Criteri Esg. A tal fine è possibile rivolgersi a mauro.roussierfusco@gmail.com.

Mauro Roussier – Fusco

Delegato del Governatore ESG e Sostenibilità

e Presidente Commissione Ambiente del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, anno 2025-2026



Rotary Club di Grottaglie – Club ESG

