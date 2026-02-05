Da Foncer nuova Politica di Impegno Esg

Foncer ha reso disponibile il documento sulla Politica di sostenibilità, aggiornato al 27 gennaio 2026. L’aggiornamento riguarda l’adozione, da parte del Fondo, di una propria politica di impegno, deliberata dal Cda.

Nello specifico, il Fondo pensione dell’industria ceramica, a partire dal 2026, si è dotato di una propria Politica di Impegno focalizzata sulle tematiche Esg che regola le modalità previste per l’esercizio del diritto di voto e di engagement con emittenti quotati su mercati europei.

Il documento illustra le modalità con cui il Fondo, rispetto al perimetro di società rilevanti individuate dal legislatore:

monitora le società partecipate, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario esercita i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni dialoga con le società partecipate collabora con altri azionisti e comunica con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate gestisce gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al proprio impegno

Per quanto riguarda la rendicontazione, Foncer informerà il pubblico sulle modalità di attuazione della Politica di Impegno attraverso una relazione pubblicata sul sito web del Fondo entro il 28 febbraio di ogni anno. Con riferimento all’esercizio 2025, Foncer non ha esercitato il diritto di voto né avviato attività di dialogo con le società emittenti. Nel corso del 2026 è previsto l’avvio delle attività di voto nell’ambito del Progetto di voto consortile promosso da Assofondipensione, al quale Foncer ha aderito con delibera del 16 dicembre 2025.

