Da Meta alla Juve, quale ESG Identity in Tribunale?

La condanna della Juventus spinge a riflettere su "come e quanto" difendersi in Tribunale. Poche settimane fa, Meta è arrivata a sacrificare il proprio posizionamento di azienda votata agli stakeholder. L'equilibrio può essere quello indicato per le questioni fiscali

Il mondo del calcio italiano offre l’occasione per una riflessione tra le molteplici dimensioni in cui deve muoversi, e coordinarsi, un’azienda che insegue una compiuta ESG Identity. Il caso è quello della maxi penalizzazione inflitta alla Juventus dalla giustizia calcistica. Dal punto di vista sportivo, si tratta di 15 punti in meno in classifica che, allo stato attuale, rendono assai improbabile che a fine campionato la squadra possa accedere alle prossime competizioni europee. Dal punto di vista aziendale, tale prospettiva si traduce in un pesante danno economico.

IL DOPPIO BINARIO. E IL DUBBIO

Questo doppio binario riflette l’esistenza del conflitto di fondo che continua a caratterizzare le imprese impegnate sul fronte Esg: da un lato, lo stimolo ad agire per massimizzare gli sforzi di sostenibilità ambientale e sociale; dall’altro, quello comunque di spingere per massimizzare ciò che può entrare (o minimizzare ciò che può uscire) in termini monetari. Nel caso della Juve, l’ambito sportivo deve certamente ricadere nel binario Esg, cioè in quello di perseguire un comportamento massimamente rispettoso dell’etica collettiva. Ma la Juve è una società per azioni, per giunta quotata in Borsa, e perciò ha anche la legittimità di impugnare il provvedimento, sia in sede sportiva (al Coni) sia, eventualmente, presso la giustizia amministrativa del Tar del Lazio, ai fini di ridurre le pene o cancellare le colpe riconosciute dai giudici del calcio.

Il doppio binario viene da lontano. E, nel suo percorso, ha registrato notevoli cambi di direzione. Si pensi che uno dei più grandi banchieri americani venne ritenuto un uomo illuminato, anche richiamando un suo celebre approccio: “Non voglio un avvocato che mi dica quello che non posso fare. Lo assumo perché mi suggerisca come fare quello che voglio”.

Ma oggi questa cultura da far west dovrebbe essere sorpassata. E dovrebbe iniziare a sfumare anche negli ambiti giudiziari. Nei quali resta assolutamente lecito battersi per far valere le proprie ragioni e, sopra a tutto, per portare alla luce la verità. Tuttavia, nel farlo, l’azienda deve iniziare a riflettere sui limiti da non oltrepassare. Limiti oltre i quali, come chiedeva il banchiere americano, magari si vince la causa. Ma, oggi, si rischia di perdere la propria ESG Identity.

Cosa deve fare, dunque, una squadra come la Juve, che da anni sta attivando molteplici iniziative per costruire una solida ESG Identity? Accettare il giudizio sportivo, o attivarsi per negare (o alleggerire) le responsabilità? E, soprattutto, fino a che punto spingersi nella battaglia processuale?

LA SCIVOLATA DI META

Valga, a questo proposito, un esempio recente, evidenziato da Responsible Investors, che riguarda Meta (l’ex Facebook). Il colosso americano si è posizionato come azienda socialmente responsabile, a partire dal 2019, in linea con lo “Statement on the purpose of a corporation” della Business Roundtable. Addirittura, nella dichiarazione contenuta della comunicazione agli azionisti del 2022, il consiglio di amministrazione affermava: «Crediamo che proteggere la nostra comunità sia più importante che massimizzare i nostri profitti, e siamo leader nel nostro settore nel fornire rapporti regolari che tracciano i nostri progressi e dimostrano il nostro continuo impegno nel mantenere sicure le nostre comunità».

Ebbene, la stessa Meta, ritrovatasi sul piano giudiziario, è finita in profonda contraddizione alla fine dello scorso anno. Di fronte alla Court of Chancery del Delaware, l’azienda si è difesa da un’azione legale collettiva che sosteneva che l’azienda stesse anteponendo i profitti alle responsabilità sociali. E i suoi legali non hanno risparmiato i colpi. La mozione di Meta per l’archiviazione, presentata il mese scorso, affermava che l’azienda è orientata al profitto e che la legge richiede che l’azienda operi in questo modo «per massimizzare il valore a lungo termine». La cosa che ha colpito maggiormente è che l’azienda ha chiarito di non essere una public benefit corporation, spiegando che questo status vizierebbe «qualsiasi dovere di massimizzazione del profitto».

Quello giudiziario, dunque, si profila come un fronte particolarmente sfidante per la ESG Identity: dove porre i paletti oltre cui non spingersi? Su quali basi? Con quali criteri di trasparenza? Con quali equilibri tra reputazione e interessi degli stakeholder?

IL PRECEDENTE DELL’IDENTITÀ FISCALE

Sono domande difficili, ma non arrivano in uno spazio vuoto. Cioè, è possibile individuare una simmetria con un ambito simile, quello fiscale, su cui i passi avanti sono stati notevoli. Fino a qualche anno fa, la riduzione del tax burden fino a cifre irrisorie (anche un 5% complessivo a livello di gruppo) era un dato cui dare risalto nei bilanci presentati agli investitori. Attraverso i passaggi transfrontalieri, la creazione di società di comodo in aree a bassa o nulla tassazione, le imprese si muovevano con disinvoltura sul sottile filo che differenziava una pratica fiscale “ingegnosa” e gli ambiti dell’elusione o l’evasione fiscale. Nell’ultimo decennio sono stati molteplici gli scandali creati sui media, dovuti a operazioni di recupero da parte dei Governi (in Italia con casi clamorosi riguardanti il lusso), e, in tempi più recenti, alle prese di posizione europee contro i big del digitale.

Ebbene, sul fronte fiscale la cultura è cambiata in modo radicale. Per avere un’idea di quanto oggi il sistema spinga per un allineamento tra il binario Esg e quello fiscale, è interessante leggere il Gri 207: Imposte, previsto per le organizzazioni per cui le tasse “rientrano tra i temi materiali”. Viene richiesta non solo una rendicontazione didascalica, ma, ed è ciò che più rileva, anche una descrizione dell’approccio aziendale alla questione. «L’approccio fiscale di un’organizzazione – si legge nello standard – definisce come l’organizzazione bilancia la compliance fiscale con le attività di business e con le aspettative etiche, sociali e di sviluppo sostenibile. Può includere i principi fiscali dell’organizzazione, il suo atteggiamento nei confronti della pianificazione fiscale, il grado di rischio che l’organizzazione è disposta ad accettare e l’approccio dell’organizzazione nell’interagire con le autorità fiscali». «L’organizzazione – prosegue il Gri 207 – può illustrare il proprio approccio fiscale fornendo esempi tratti dalle sue pratiche fiscali. Ad esempio, l’organizzazione può fornire una panoramica del suo ricorso ai paradisi fiscali, dei tipi di incentivi fiscali utilizzati o del suo approccio al transfer pricing. Questi esempi aiutano a dimostrare il livello di propensione al rischio dell’organizzazione e le pratiche fiscali ritenute accettabili o inaccettabili dall’organizzazione e dal suo massimo organo di governo». Insomma, viene richiesto all’azienda di impegnarsi nel rispetto di certi limiti, ovvero a fermarsi a prescindere da ciò che il commercialista può rendere possibile.

IL RITARDO GRI SUL FRONTE GIUDIZIARIO

Tornando al piano giudiziario, gli standard di reportistica del Gri non sono così avanti. C’era un Gri 419, ma è stato inglobato nella compliance generale (Gri 2, Disclosure 2-27 Compliance with laws and regulations). In ogni caso, sia nella versione precedente sia in quella attuale, gli standard richiedono una rendicontazione didascalica delle cause e delle sanzioni che hanno coinvolto l’azienda. Tuttavia, manca la richiesta di definire e condividere una policy, cioè l’approccio generale verso le questioni giudiziarie.

Sembra davvero il momento di un recupero anche su questo fronte. Priva di una propria consapevolezza giudiziaria, è come se l’azienda, quando siede in tribunale, tornasse al far west del grande banchiere americano. Con l’evidente rischio, quindi, di estrarre per prima la Colt e vincere il duello. Ma di non riconoscersi più, guardandosi allo specchio.

