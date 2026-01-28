Secondo Icc e Carbon Measures, il nuovo comitato avrà il compito di definire principi, ambito di applicazione e utilizzi concreti del sistema, ponendo le basi per un approccio più coerente e comparabile alla misurazione delle emissioni. I membri del panel provengono dal mondo dell’industria, della scienza, della società civile e dell’accademia. La loro nomina segue il lancio ufficiale di Carbon Measures nell’ottobre 2025, con la creazione di una coalizione internazionale volta a promuovere un quadro contabile più accurato per il monitoraggio delle emissioni di carbonio a livello aziendale e di prodotto, oltre alla definizione di standard di intensità di carbonio per i principali prodotti industriali.
Emissioni, verso un nuovo sistema globale di contabilità
28 Gen 2026
La Camera di Commercio Internazionale (Icc) e Carbon Measures, una coalizione per la contabilità delle emissioni di carbonio, hanno annunciato la selezione di un gruppo di esperti per sviluppare un nuovo sistema globale di contabilità delle emissioni di carbonio. Come anticipato nella rassegna stampa di questa settimana, il nuovo sistema sarà basato su registri contabili e sarà in grado di monitorare le emissioni a livello di prodotto lungo l’intera catena del valore.
