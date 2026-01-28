Emissioni, verso un nuovo sistema globale di contabilità

Secondo Icc e Carbon Measures, il nuovo comitato avrà il compito di definire principi, ambito di applicazione e utilizzi concreti del sistema, ponendo le basi per un approccio più coerente e comparabile alla misurazione delle emissioni. I membri del panel provengono dal mondo dell’industria, della scienza, della società civile e dell’accademia. La loro nomina segue il lancio ufficiale di Carbon Measures nell’ottobre 2025, con la creazione di una coalizione internazionale volta a promuovere un quadro contabile più accurato per il monitoraggio delle emissioni di carbonio a livello aziendale e di prodotto, oltre alla definizione di standard di intensità di carbonio per i principali prodotti industriali.