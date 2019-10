ETicaNews al Fee Only Summit di Verona

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Csr, Social business, Finanza Sri e crowdfunding. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità. Il servizio fa parte del pacchetto ET.pro.

Dal 24 ottobre al 4 novembre, a Genova, ha luogo il Festival della Scienza, evento tematico annuale organizzato dall’Associazione Festival della Scienza. Il Festival propone ogni anno eventi ispirati alle questioni più attuali e scottanti del dibattito scientifico, prime di spettacoli e mostre dedicate all’incontro tra arte e scienza, e riserva particolare attenzione alle novità della ricerca più avanzata e ai ricercatori dei Paesi emergenti. Quest’anno la manifestazione dedica particolare attenzione a sostenibilità e impatto sull’ambiente.

Lunedì 28 ottobre, dalle 11,00 alle 13,00 presso la sede di Unioncamere a Roma, è prevista la presentazione del Rapporto GreenItaly 2019 , realizzato dalla fondazione Symbola e Unioncamere. Il Rapporto GreenItaly, giunto alla decima edizione, misura annualmente il valore della Green Economy, raccontando come l’Italia sia in grado di cogliere le grandi sfide ambientali puntando su innovazione e ricerca, sviluppando il valore economico delle imprese e del Paese. Per registrarsi all’evento bisogna scrivere un’email all’indirizzo info@symbola.net.

Martedì 29 ottobre, dalle 15,30 alle 16,30, è in programma il webinar Il riscaldamento globale e gli effetti sull’ambiente tenuto da Elisa Palazzi, ricercatrice Isac-nr e docente presso l’Università di Torino. L’evento rientra nel ciclo di webinar gratuiti “Emergenza clima – Cittadinanza attiva in classe per un presente sostenibile” rivolti ai docenti della Scuola Secondaria e organizzati da De Agostini, in collaborazione con Italian climate network. È necessaria l’iscrizione.

Il 29 e il 30 ottobre, a Verona, si tiene il Fee Only Summit, evento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente organizzato da Consultique, società attiva nell’analisi e consulenza finanziaria indipendente “fee only”. Tra gli approfondimenti e gli eventi previsti durante la due giorni, il 29 ottobre alle 16,30, ETicaNews modera una tavola rotonda dal titolo “I criteri ESG nelle scelte di investimento”. La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione.

Giovedì 31 ottobre, a Roma, è in programma, la 95esima Giornata Mondiale del Risparmio, organizzata da Acri, l’Associazione delle Casse di Risparmio Spa e delle Fondazioni di origine bancaria, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il tema di quest’anno è “Risparmio è sostenibilità. Scelte di oggi per immaginare il domani”. Interverranno, in qualità di relatori, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri; il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco; il presidente di Acri, Francesco Profumo; e il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. È necessaria l’iscrizione.