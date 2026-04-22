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Lettera aperta all’Issb per standard sulla natura

22 Apr 2026
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Una lettera aperta all’International Sustainability Standards Board (Issb) chiede di allinearsi alle piÃ¹ recenti scoperte scientifiche, alle iniziative del settore privato e agli impegni politici globali, scegliendo di introdurre uno standard dedicato alla natura. La missiva, firmata da una serie di piattaforme di business, scienziati e organizzazioni civili, Ã¨ stata pubblicata in vista della riunione del Consiglio dell’Issb che si terrÃ  in occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile. E prende il via da recenti indicazioni in merito alla possibilitÃ  di limitare la definizione di standard in materia di natura a una Â«dichiarazione di intentiÂ» che non avrebbe carattere vincolante.

Â«Noi sottoscritti – si legge – esprimiamo profonda preoccupazione per la raccomandazione del personale dellâ€™Issb di non elaborare uno standard sulla natura. Chiediamo rispettosamente al Consiglio dellâ€™Issb di elaborare uno standard sulla natura che si basi sulle linee guida del Tnfd e sugli standard esistenti dellâ€™Issb, le sostenga e le segua da vicino, integrando la divulgazione delle informazioni relative alla naturaÂ».

Â«Se lâ€™Issb decidesse di seguire la raccomandazione dei propri esperti a favore di un approccio non vincolante nei confronti della natura, ciÃ² andrebbe a ignorare il crescente riconoscimento, nel mondo degli affari e della finanza, della rilevanza della natura, le raccomandazioni scientifiche relative allâ€™integrazione tra clima e natura, nonchÃ© lo slancio globale che caratterizza la preoccupazione, lâ€™azione e la divulgazione del settore privato in materia di natura. Si tratta, in sostanza, di una decisione regressiva che rallenterebbe i progressi, ed Ã¨ chiaramente in contrasto con lo stato attuale della scienza, la rilevanza finanziaria, lo slancio e le esigenze del momentoÂ».

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