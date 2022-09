L’evento della settimana … con tutta la squadra di Bankitalia

Da oggi ET.agenda propone il "best of" degli appuntamenti della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri. Qual è l'evento che proprio non dovete mancare? O che fa più discutere? O che "anche no"? Ve lo diciamo noi, cercando di darvi anche un perché

Il cambiamento climatico non sta facendo dormire sogni tranquilli nemmeno alla Banca d’Italia. La scienza del clima ha già inciso su pietra il suo ultimatum: se la crisi in corso non verrà arginata al più presto, gli impatti su tutti i settori della vita quotidiana delle persone e dell’economia dei Paesi saranno disastrosi e irreversibili. Le dimostrazioni che stiamo pericolosamente danzando sul punto di non ritorno sono quasi all’ordine del giorno. Gli effetti, ormai innegabili, sono sotto gli occhi di tutti. Al contrario di quanto recita il famoso aforisma di Ennio Flaiano, la situazione in Italia è grave ed è anche seria. E a prenderla sul serio questa volta è la Banca centrale del Paese. Vale la pena prestare attenzione, se via Nazionale chiama a raccolta un così ampio plotone dei suoi esperti, i quali parlano sotto molteplici aspetti in una due giorni di analisi e riflessioni sull’emergenza climatica.

Lunedì 3 e martedì 4 ottobre, a Palazzo Koch, si terrà il workshop “Gli effetti del cambiamento climatico sull’economia italiana” per presentare i risultati di un progetto di ricerca sugli effetti del cambiamento climatico sull’economia italiana, che comprende lavori sia sul suo impatto sul sistema produttivo sia sui risultati socio-economici, nonché studi sull’efficacia delle politiche ambientali. Durante l’appuntamento, i tecnici di Bankitalia, insieme a esponenti del Governo, delle Autorità di regolazione e dell’accademia, spazieranno dagli effetti sull’agricoltura ai danni per i vari settori economici, discuteranno di politica ambientale, di forme di tassazione sui rifiuti e di brevetti verdi, e analizzeranno le conseguenze per le persone e per le imprese. L’evento includerà una discussione sugli ostacoli futuri del processo di decarbonizzazione per l’Italia e l’Europa.

