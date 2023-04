L’evento “politico” della settimana … l’impatto dello sport

ET.agenda propone il miglior esempio di appuntamento "politico", ossia πολιτικός, cittadino della polis, tra quelli della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri

Sono mille mila i modi per un’azienda, che davvero lo vuole, di fare “politica”, nel senso πολιτικός, cioè di diventare cittadina e membro attivo della polis. Una via per generare impatto sul proprio territorio e sulla propria comunità di appartenenza è lo sport. Strumento di impatto sociale e inclusione, espressione di valori e principi etici, veicolo di buoni comportamenti, può diventare per le società un alleato prezioso per manifestare una leadership sostenibile e virtuosa nella polis. Lo sport si presta anche veicolo per entrare in contatto con le giovani generazioni e aprire un dialogo intergenerazionale. I modelli di successo su questo fronte non mancano, dalle realtà locali fino a quelle nazionali o addirittura internazionali.

Per chi fosse interessato ad approfondire di più il tema, segnaliamo il webinar “Giovani e Sport: formule di Youth Empowerment?”, organizzato dalla Scuola dello Sport, che si terrà lunedì 17 aprile dalle 14.30 alle 18.30. Il seminario si interrogherà proprio sulle potenzialità per creare un dialogo inter-generazionale, inter-disciplinare ed inter-nazionale, sempre focalizzato sullo sport, sui giovani e sulle possibilità di realizzare progetti concreti dal basso. All’incontro parteciperanno rappresentanti di diverse realtà: International Labour Organization; Kama.Sport; Engso; FIGC Youth Lab; Unesco; Yunus Sports Hub; N3xt Sports; e Microsoft.

