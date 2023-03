L’evento “politico” della settimana … se il green dimentica il social

ET.agenda propone il miglior esempio di appuntamento "politico", ossia πολιτικός, cittadino della polis, tra quelli della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri

Man mano che la pandemia si allontana, anche le lezioni apprese sull’importanza del fattore “S” si affievoliscono. Il rinnovato focus sulla transizione energetica è sicuramente positivo, ma le aziende che hanno l’ambizione di ricoprire un ruolo “politico”, ossia di cittadino della πολις, devono stare attente a non sacrificare la dimensione social sull’altare green, dimenticando di considerare l’impatto sulla comunità e sul territorio dei loro progetti di sostenibilità. D’altronde le dimensioni della sostenibilità sono tre, l’ambiente, il sociale e la governance (Esg), e per una sostenibilità a 360° è necessario un approccio olistico. Altrimenti, progetti virtuosi sulla carta rischiano di causare tensioni territoriali e conflitti sociali nella realtà. Ne è un esempio emblematico il caso dell’installazione di impianti di energia rinnovabile, i cui progetti spesso finiscono al centro di manifestazioni contrarie da parte delle comunità dei territori scelti. La spinta del Green Deal europeo, infatti, da un lato fa pressioni per la semplificazione delle procedure autorizzative la realizzazione di impianti, dall’altro mette in difficoltà le tutele paesaggistiche. Senza un’adeguata regolamentazione, il rischio di fermare le emissioni di gas climalteranti globali provocando forti impatti negativi su biodiversità e paesaggio è dietro l’angolo.

È l’allarme lanciato da Italia Nostra, Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale. La onlus da tempo avverte che procedere verso la transizione energetica senza pianificazione moltiplica i conflitti territoriali e sociali. «Non si tratta di Sindrome di Nimby [acronimo inglese di “Not In My Back Yard”, cioè “Non nel mio cortile”, ndr], perché allora bisognerebbe ammettere che mezza Italia ne sia afflitta, ma bensì di legittime richieste da parte di territori lasciati in balia di interessi spesso opposti alle comunità residenti», spiega l’associazione in un comunicato stampa. Secondo Italia Nostra, il problema è da ricondurre al regime di deregulation in Italia nelle politiche di realizzazione della riconversione energetica, causate dal continuo rimandare l’individuazione di aree idonee e non idonee alle Fer da parte del Parlamento o del Governo. Ma la onlus configura il problema anche sul piano dell’azienda “politica”, sottolineando che gli squilibri e i conflitti sono causati anche dalle imprese che decidono «dove e come installare gli impianti di energia rinnovabile», non secondo «la logica del superiore interesse nazionale», come nei casi in cui gli impianti vengono concentrati al Sud e nelle Isole, o in zone notoriamente non ventose.

Per questo motivo, Italia Nostra sostiene e aderisce alle manifestazioni contro quello che definisce come “eolico selvaggio”. Questo fine settimana, ad esempio, ne sono state organizzate quattro: il 31 marzo, a Isili in Sardegna, contro l’impianto di Perd’e cuaddu, organizzato dal Comitato Sarcidano Difesa Territoriale; il 1° e 2 aprile, a Pennabilli e Casteldelci in provincia di Rimini, contro l’impianto di Badia del Vento, organizzato dal Circolo Di.Vento dei Crinali Bene Comune; il 1° aprile, a Caselline di Vaglia, a metà strada tra il Mugello e Firenze, contro l’impianto eolico nel Mugello, organizzato dal Comitato per la Tutela dei Crinali Mugellani; e il 2 aprile, a Castel Giorgio in provincia di Terni, contro l’impianto Phobus nell’orvietano, organizzato dal Comitato Cittadini Custodi dell’Alfina.

0 commenti