Osservatorio di compliance ESG/ 74

Wef, razionalizzazione delle metriche di disclosure - Esma, analisi sullo shortermismo - Eni, condanna dell'Antitrust per greenwashing - Ifrs, clima nella materialità finanziaria - Consob, quote rosa per organi sociali da tre membri

Osservatorio di compliance ESG è la nuova denominazione degli articoli de “La stanza dei bottoni sostenibili”, raccolti nella sezione del sito ET.publicaffairs. Si tratta di un resoconto periodico sulle novità in termini di normativa, regolamenti, standard (contabili e non), prassi e procedure, e attività di lobbying nel campo della Csr, della finanza Sri e del social impact. La rubrica periodica è dedicata ai professionisti della sostenibilità, ed è integrata nell’abbonamento ET.pro.

WEF, RAZIONALIZZAZIONE DELLE METRICHE DI DISCLOSURE



OGGETTO: l’International business council propone una razionalizzazione delle metriche di rendicontazione non finanziaria DATA: 24 gennaio 2020 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: Toward common metrics and consistent reporting of sustainable value creation NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Davos, presentati standard Esg globali PAROLE CHIAVE: Davos, World economic forum, rendicontazione non finanziaria, International business council



Anche il World economic forum punta all’armonizzazione delle metriche di rendicontazione non finanziaria. L’annuncio arriva dal meeting conclusosi a Davos lo scorso 24 gennaio, che ha visto al centro del dibattito le questioni legate alla sostenibilità. Sulla disclosure non financial si è concentrato l’International business council (Ibc), organismo del Wef che raduna circa 120 ceo fra i più influenti del mondo, con le proposte formulate nel consultation draft dal titolo “Toward common metrics and consistent reporting of sustainable value creation”. Il progetto del Wef, realizzato in collaborazione con le “big four” della revisione (Deloitte, Ey, Kpmg e Pwc) e coordinato da Bank of America, è motivato dalla necessità di una razionalizzazione nelle metriche di disclosure: «L’esistenza di molteplici sistemi di misurazione delle informazioni Esg e framework di reporting, e la mancanza di coerenza e comparabilità delle metriche», ostacolano la capacità delle aziende «di dimostrare, in maniera significativa e credibile, i progressi che stanno facendo sulla sostenibilità». Interessa chi si occupa di metriche di rendicontazione e disclosure.

ESMA, ANALISI SULLO SHORTERMISMO

OGGETTO: L’European Securities and Markets Authority analizza la capacità delle informazioni Esg di favorire gli investimenti a lungo termine e suggerisce alla Commissione Ue modifiche alla Dnf DATA: 18 dicembre 2019 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: Undue short-term pressure on corporations NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Esg, stretta Esma su Dnf e compensi PAROLE CHIAVE: Esg, investimenti, European Securities and Markets Authority, disclosure, direttiva non finanziaria



La European Securities and Markets Authority (Esma) risponde alla richiesta (call for advice) della Commissione Europea, nell’ambito dell’Action Plan sulla finanza sostenibile, di investigare sulle indebite pressioni, esercitate dal mercato, intese a ottenere una prestazione a breve termine nelle decisioni economico-finanziarie delle imprese. L’Authority europea affronta il tema nel report “Undue short-term pressure on corporations”, pubblicato lo scorso 18 dicembre, in cui dettaglia le proprie riflessioni su diversi fronti (dalla disclosure alle strategie di investimento, dall’engagement degli investitori istituzionali ai compensi). «I feedback riscontrati tra varie fonti indicano che sono necessari miglioramenti per assicurare un livello minimo di confrontabilità, di rilevanza e affidabilità delle correnti disclosure Esg», ha affermato Esma alzando l’attenzione su tre mosse specifiche in ambito di disclosure Esg (a queste si affiancano altre raccomandazioni su temi differenti): la modifica della direttiva non finanziaria; la promozione di un singolo set di standard di disclosure; l’inclusione nella Dnf nel bilancio annuale. È rivolto a chi si occupa di investimento Esg.

ENI, CONDANNA DELL’ANTITRUST PER GREENWASHING

Eni segna un momento storico nella storia della sostenibilità. Il gruppo energetico italiano sarà infatti ricordato per quella che appare come la prima significativa condanna per greenwashing a livello mondiale, ovvero la multa da 5 milioni di euro comunicata la scorsa settimana dall’Antitrust italiano per la pratica commerciale (definita “claim ambientale” o “claim green”) relativa al prodotto Diesel +, ritenuta «scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo». Un provvedimento che è stato il frutto di un aspro scontro processuale, svoltosi nella seconda parte del 2019 davanti all’Autorità per la concorrenza, nel quale sono stati posti paletti mai individuati in precedenza. E che sono destinati a creare un importante precedente. Anche perché lo scontro si trasferirà dalle aule dell’Authority a quelle di una realtà giudiziaria (per quanto di diritto amministrativo): Eni ha infatti già annunciato ricorso al Tar del Lazio. È rivolto a chi si occupa di marketing e comunicazione sostenibile.

IFRS, CLIMA NELLA MATERIALITÀ FINANZIARIA

OGGETTO: L’International accounting standards board pubblica un aggiornamento sull’integrazione dei rischi climatici nell’informativa finanziaria DATA: Novembre 2019 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: Ifrs standards and climate-related disclosures NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Il clima entra negli standard Iasb PAROLE CHIAVE: International financial reporting standards, International accounting standards board, cambiamento climatico, materialità finanziaria, Nick Anderson



Gli International financial reporting standards (Ifrs), principi di rendicontazione internazionali emanati dall’International accounting standards board (Iasb), non hanno finora incluso esplicitamente il cambiamento climatico fra i temi oggetto di reporting. Eppure, in un documento di aggiornamento pubblicato a novembre (Ifrs standards and climate-related disclosures), Iasb fornisce una panoramica su come gli attuali requisiti sull’applicazione della materialità possano essere collegati al clima e ad altri rischi emergenti. «Sebbene i rischi del cambiamento climatico e altri rischi emergenti non siano esplicitamente coperti dagli Ifrs – si legge nel documento firmato da Nick Anderson, membro del board di Iasb –, gli standard affrontano le problematiche che li riguardano». Interessa chi si occupa di normative internazionali e contabilità.

CONSOB, QUOTE ROSA PER ORGANI SOCIALI DA TRE MEMBRI

OGGETTO: La Consob ha pubblicato una comunicazione su come debba essere applicata la nuova disciplina sulle quote di genere DATA: 30 gennaio 2020 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Consob: quote rosa “impossibili”, si arrotonda per difetto PAROLE CHIAVE: Consob, quote di genere, Testo unico della finanza, organi sociali, Borsa



La Consob ha pubblicato lo scorso 30 gennaio una Comunicazione con la quale ha fornito al mercato finanziario chiarimenti interpretativi su come debba essere applicata agli organi sociali composti da tre membri la nuova disciplina sulle quote di genere, introdotta dalle modifiche agli articoli 147-ter e 148 del Testo unico della finanza (Tuf), apportate dalla Legge di Bilancio per il 2020. Obiettivo della Comunicazione (che fa seguito ad una breve consultazione con il mercato, conclusasi il 28 gennaio) è quello di fornire un quadro normativo chiaro alle società quotate in Borsa che si accingono a rinnovare gli organi sociali nella prossima stagione assembleare. La nuova disciplina sulle quote di genere, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, prevede che gli organi di gestione e di controllo delle società quotate riservino al genere meno rappresentato “almeno due quinti” dei componenti e non più un terzo, come fissato dalla normativa previgente. Interessa chi si occupa di normativa e gender diversity.