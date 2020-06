Osservatorio di compliance ESG/ 80

Tassonomia, Parlamento Ue pronto al voto - Tassonomia, tre label europee si allineano - Gri, aperta Consultazione su Universal Standards - Bce, sì a una Esg Digital Governance - Antitrust, Cpc interviene sulle piattaforme online

OGGETTO: Il Parlamento europeo è chiamato a votare sulla Tassonomia nella sessione plenaria del 17-19 giugno DATA: 11 giugno 2020 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: EU defines green investments to boost sustainable finance NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Tassonomia al voto del Parlamento europeo PAROLE CHIAVE: Parlamento europeo, Taxonomy, investimenti sostenibili, Consiglio Ue, European Green Deal



Il Parlamento Europeo, l’11 giugno, ha annunciato l’introduzione di regole per definire ciò che si qualifica come attività verde o sostenibile, al fine di promuovere il passaggio verso investimenti “eco-compatibili”. Nella sessione plenaria (che si conclude oggi) gli eurodeputati voteranno un quadro di riferimento che determina quali attività possono essere considerate sostenibili (la cosiddetta “Taxonomy”). Questo stabilirà un sistema di classificazione comune in tutta l’Ue, fornirà chiarezza alle imprese e agli investitori e incoraggerà un aumento dei finanziamenti del settore privato per la transizione verso la neutralità climatica. Il nuovo framework, scrive il Parlamento, si baserà su un accordo provvisorio raggiunto dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio a dicembre 2019, che è stato sostenuto dalle commissioni per gli affari economici e l’ambiente il 28 maggio. Nella comunicazione il Parlamento cita espressamente i lavori nell’ambito dell’European Green Deal. Interessa chi si occupa di normative europee e sostenibilità.

OGGETTO: L’osservatorio di Novethic ha registrato i primi casi di etichette europee che si allineano al framework della Tassonomia Ue DATA: Giugno 2020 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: Overview of european sustainable finance labels NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: La Tassonomia entra nelle label dei fondi PAROLE CHIAVE: Tassonomia, label europee, prodotti finanziari sostenibili, Novethic



La Tassonomia fa i primi passi operativi nel sistema economico-finanziario europeo. In particolare, entra per la prima volta nei criteri di assegnazione di alcune label europee per i prodotti finanziari sostenibili. A rivelarlo è l’aggiornamento di giugno dell’osservatorio di Novethic, società di analisi di sostenibilità francese sul “Mercato europeo delle label per il mercato finanziario”. La ricerca di Novethic conferma il trend di crescita del numero di fondi alla ricerca di un’etichetta: sono arrivati ormai a quota 936 a livello continentale. Un trend che, spiega la società francese, «non si traduce in omogeneità degli standard». Tanto che accelerano i prodotti che richiedono più di una etichetta (oggi sono 170). Inoltre, tre delle label considerate dall’osservatorio stanno anticipando questi nuovi standard e hanno già iniziato a integrare la Tassonomia europea. Interessa chi si occupa di normative europee e investimenti sostenibili.

OGGETTO: La Global Reporting Initiative ha aperto una consultazione sulla bozza di revisione di tre dei suoi Universal Standards DATA: 11 giugno 2020 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: Review of Gri’s Universal Standards (Gri 101, 102 and 103) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Il Gri apre consultazione su revisione dei 3 Universal Standards PAROLE CHIAVE: Gri, Universal Standards, disclosure



Il Gri apre una consultazione di tre mesi, dall’11 giugno al 9 settembre, sulla bozza di revisione dei suoi Universal Standards. Le modifiche, si legge in una nota, «puntano a migliorare come le organizzazioni usano i Gri standard per fare disclosure in relazione ai propri impatti su economia, ambiente e persone». Si tratta, prosegue la nota, «del maggiore aggiornamento dal 2016, quando il Gri passò dal fornire guideline a veri e propri standard globali». La proposta riguarda gli elementi fondamentali e trasversali del framework. I tre Universal Standards sotto revisione sono: il Gri 101; il Gri 102; e il Gri 103. È rivolto a chi si occupa di reporting sostenibile.

OGGETTO: La Bce ha risposto alla consultazione della Commissione Ue schierandosi a favore di un punto d’accesso unitario delle informazioni Esg DATA: Giugno 2020 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: Eurosystem reply to the European Commission’s public consultations on the Renewed Sustainable Finance Strategy and the revision of the NonFinancial Reporting Directive NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: La Bce lancia la sfida: serve un database Esg unico PAROLE CHIAVE: Commissione europea, Banca centrale europea, Esg Digital Governance, Esg, BCE



La Commissione europea ha lanciato la sfida. E la Banca centrale europea l’ha sottoscritta e fatta propria. Le maggiori autorità comunitarie si allineano alla prospettiva di una Esg Digital Governance di sistema. Ossia, si allineano al concetto che la gestione delle informazioni environmental, social e governance non solo necessiti di un upgrade digitale, ma anche che questo percorso porti alla creazione di un hub accessibile a tutti i soggetti del sistema, dove siano depositate e consultabili le informazioni Esg originarie, non mediate da analisti e advisor. Lo scorso 8 aprile, nella Consultation on the renewed sustainable finance strategy, la Commissione Ue ha posto l’interrogativo sull’utilità di un “punto d’accesso unitario” delle informazioni Esg. E quello che è forse lo stakeholder di maggior peso nel Continente, la Banca centrale europea di Francoforte, nel suo documento di risposta alla consultazione di Bruxelles, ha risposto che sarebbe un «grande contributo». È rivolto a chi si occupa di normative europee e di Esg Digital Governance.

Contro le pubblicità ingannevoli, le false dichiarazioni e i prodotti fraudolenti di chi approfitta dell’emergenza coronavirus interviene anche l’Antitrust Ue. A scendere in campo per proteggere i consumatori è stata la rete delle Autorità di tutela dei consumatori degli Stati membri (Cpc), responsabile dell’applicazione delle leggi Ue in materia di tutela dei consumatori, su richiesta della Commissione europea. Da marzo il Cpc ha avviato un controllo online per la protezione dei consumatori da truffe e pratiche commerciali illecite, e ha coordinato una perlustrazione di siti web mirata alla ricerca di contenuti falsi legati allo specifico caso Covid-19. La Rete Cpc ha effettuato la maxi operazione in due step: uno screening di alto livello delle piattaforme online e un’analisi approfondita di annunci pubblicitari e siti web specifici collegati a prodotti molto richiesti a causa del coronavirus. L’intervento delle autorità europee ha spinto le principali piattaforme a rimuovere o bloccare milioni di annunci pubblicitari ed elenchi di prodotti fuorvianti. È rivolto a chi si occupa di Authority europee e concorrenza.