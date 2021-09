Social Taxonomy, la proposta della Platform on Sustainable Finance - Social Taxonomy, i pareri di Eurosif, Iogp e Bvi -Corporate Governance, i 7 principi di Assonime - Finanza sostenibile, la Commissione pubblica la nuova strategia Ue - Green Bond, arriva lo Standard Europeo

Osservatorio di compliance ESG è la nuova denominazione degli articoli de “La stanza dei bottoni sostenibili”, raccolti nella sezione del sito ET.publicaffairs. Si tratta di un resoconto periodico sulle novità in termini di normativa, regolamenti, standard (contabili e non), prassi e procedure, e attività di lobbying nel campo della Csr, della finanza Sri e del social impact. La rubrica periodica è dedicata ai professionisti della sostenibilità, ed è integrata nell’abbonamento ET.pro.

SOCIAL TAXONOMY, LA PROPOSTA DELLA PLATFORM ON SUSTAINABLE FINANCE

OGGETTO: La Platform on Sustainable Finance ha divulgato la sua bozza di proposta per lo sviluppo di una Tassonomia delle attività sostenibili dal punto di vista sociale e di governance DATA: Luglio 2021 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: Draft Report by Subgroup 4: Social Taxonomy NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento sulla tassonomia (UE) 2020/852 ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Social taxonomy, ecco la proposta Ue PAROLE CHIAVE: Platform on Sustainable Finance, Tassonomia, Commissione Ue, sostenibilità sociale e di governance, Esg



La Platform on Sustainable Finance ha divulgato la sua bozza di proposta per lo sviluppo di una Tassonomia delle attività sostenibili dal punto di vista sociale e di governance, a partire da cui la Commissione dovrà valutare entro la fine del 2021 la possibilità di estendere l’esistente sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili ben oltre la sola dimensione ambientale, secondo un approccio integrato Esg. Il sotto-gruppo di esperti della Piattaforma avanza un dettagliato rapporto in cui viene delineata un’ipotesi complessiva di approccio e di classificazione per individuare gli aspetti della sostenibilità sociale e di governance legati sia al funzionamento interno sia ai prodotti e servizi offerte delle aziende, unitamente alle possibili opzioni per articolare la tassonomia green con quella social. Secondo il gruppo di esperti, nel caso di una Tassonomia sociale il fattore decisivo è distinguere fra i benefici sociali impliciti di per sé in un’attività economica da quelli aggiuntivi. Con l’occasione è partita anche una consultazione, che si è chiusa il 6 settembre. Interessa chi si occupa di normativa europea.

SOCIAL TAXONOMY, I PARERI DI EUROSIF, IOGP E BVI

Si è chiusa lunedì 6 settembre la consultazione sulla bozza della EU Social Taxonomy, elaborata dalla Platform on Sustainable Finance, il gruppo di esperti nominato dalla Commissione europea. In questo articolo sono state raccolte le evidenze di Eurosif, l’organizzazione europea di promozione per l’investimento sostenibile e socialmente responsabile; dell’International Association of Oil & Gas producers (Iogp); e della la German Investment Funds Association (Bvi), l’associazione dei fondi di investimento tedesca. Da questo confronto con gli stakeholder emerge un giudizio positivo sulla maggiore trasparenza, ma anche alcune criticità sostanziali che riguardano la struttura a due dimensioni, verticale e orizzontale, la lista di esclusioni, il coordinamento con le altre normative e la mancanza di elementi scientifici alla base della social taxonomy. In autunno, la Platform dovrà pubblicare il suo rapporto finale con le raccomandazioni alla Commissione europea, che deciderà se procedere all’estensione ‘sociale’ della Tassonomia entro la fine del 2021, come stabilito dall’articolo 26 del Regolamento sulla Tassonomia Ue. Interessa chi si occupa di normativa europea.

CORPORATE GOVERNANCE, I 7 PRINCIPI DI ASSONIME

OGGETTO: Assonime ha pubblicato il suo nuovo Codice di Corporate Governance che delinea ruoli e responsabilità nella definizione della politica e nella gestione del dialogo con gli investitori DATA: 19 luglio 2021 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: Principles for Listed Companies’ Dialogue with Investors NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Azionisti, i 7 principi di Assonime PAROLE CHIAVE: Assonime, Codice di Corporate Governance, stakeholder, policy, disclosure, governance



Assonime ha pubblicato i propri principi chiave per la definizione della politica di dialogo con gli investitori. Tale politica è prevista dal nuovo Codice di Corporate Governance che affida all’organo di amministrazione il compito di promuovere il dialogo della società con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti. Con questa indicazione il Codice ha inteso promuovere un approccio non di semplice collaborazione, bensì proattivo. I principi, che intendono guidare le società nella stesura della policy, sono sette e riguardano i seguenti aspetti: adozione, ambito e portata, implementazione, amministratori responsabili, punto di contatto, regole e prassi sulla disclosure delle informazioni; valutazione della policy e disclosure della stessa. Il documento delinea ruoli e responsabilità nella definizione della politica e nella gestione del dialogo in coerenza con le funzioni e i compiti che il Codice attribuisce ai diversi attori del sistema di governance. In particolare, i principi stabiliscono tre livelli di compiti: 1) al consiglio di amministrazione nel suo complesso; 2) al presidente e/o al ceo; 3) al “punto di contatto”. Interessa chi si occupa di corporate governance.

FINANZA SOSTENIBILE, LA COMMISSIONE PUBBLICA LA NUOVA STRATEGIA UE

OGGETTO: La Commissione europea ha adottato la nuova strategia Ue per la finanza sostenibile per promuovere la crescita degli investimenti privati per la transizione verso un’economia sostenibile DATA: 6 luglio 2021 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: Strategy for financing the transition to a sustainable economy NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Appuntamenti Finanza sostenibile, presentata la nuova strategia Ue PAROLE CHIAVE: Commissione europea, finanza sostenibile, rischi Esg, clima



Fra le misure presentate lo scorso 6 luglio per la finanza green, la Commissione europea ha adottato la nuova strategia Ue per la finanza sostenibile: un pacchetto di misure per rafforzare la capacità delle imprese e degli attori finanziari nell’analisi e gestione dei rischi Esg, promuovendo la crescita degli investimenti privati per la transizione verso un’economia sostenibile, in linea con i criteri della Tassonomia e gli obiettivi sanciti dalla legge Ue sul clima. Diverse sono le linee d’azione su cui si concentra la nuova strategia per la finanza sostenibile. In primo luogo, si guarda all’ampliamento degli strumenti e incentivi per promuovere l’accesso a finanziamenti per attività legate alla transizione verso un’economia a zero emissioni. L’altro filone riguarda la resilienza del settore finanziario ed economico per i Paesi membri ai rischi legati alla sostenibilità, rafforzando il profilo Esg delle attività economiche e degli investimenti. Un capitolo specifico viene dedicato alle iniziative per promuovere lo sviluppo di iniziative e standard internazionali per la finanza sostenibile. Interessa chi si occupa di normativa europea e finanza sostenibile.

GREEN BOND, ARRIVA LO STANDARD EUROPEO

Il 6 luglio la Commissione Europea ha adottato la proposta di regolamento di Green Bond Standard Europeo (Eugbs), annunciata il 14 gennaio 2020 dal Green Deal Europeo, con l’obiettivo di sviluppare il mercato dei green bond, contribuire all’unione dei mercati dei capitali e ridurre il rischio di greenwashing. Lo standard andrà a istituire un quadro volontario comune di regole relative alle “obbligazioni verdi”, sia corporate sia governative, che perseguono obiettivi sostenibili dal punto di vista ambientale, ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia Ue. L’Eugbs, una volta terminato l’iter legislativo, aspirerà a rappresentare il benchmark per eccellenza nella complessa galassia degli investimenti a reddito fisso di carattere green. La proposta pone le sue fondamenta nelle best practice di mercato e nei riscontri ottenuti dal Technical Expert Group (Teg) e dalle consultazioni pubbliche. La nuova bibbia “volontaria” prevede l’obbligo di allineamento alla tassonomia, trasparenza dell’emittente e autorevolezza dei revisori. Questi ultimi saranno registrati in un Albo dell’Esma. Interessa chi si occupa di normativa europea e green bond.