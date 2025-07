PMI ESG – Batterie e AI: Eiko Power crea ecosistema sostenibile

Eiko Power, pmi del gruppo internazionale Omnis Power attiva nella produzione di sistemi di accumulo energetico (Bess), ha inaugurato il suo primo stabilimento in Italia, a Baranzate in provincia di Milano. L’impianto, da 5.000 mq e con oltre 60 addetti, rappresenta un investimento strategico finalizzato a rafforzare la presenza industriale in Italia, con particolare attenzione al “reshoring” produttivo e allo sviluppo di un modello integrato che coniuga design, ingegneria e sostenibilità ambientale.

L’iniziativa si inserisce in una visione industriale orientata a ricostruire filiere produttive locali nel settore energetico. La fabbrica, infatti, non si limiterà all’assemblaggio di batterie, ma integrerà anche attività di ricerca e sviluppo, progettazione software e commercializzazione. Al centro dell’offerta, soluzioni basate su Intelligenza Artificiale per la gestione intelligente dell’energia (Ems), in grado di ottimizzare i flussi in tempo reale e abilitare funzionalità avanzate, tra cui il trading energetico.

L’approccio adottato da Eiko Power si basa su asset proprietari, impianti localizzati e una roadmap dichiarata di espansione, che prevede una seconda sede produttiva in Piemonte entro il 2026. L’azienda intende inoltre valorizzare il know-how locale nei settori manifatturieri e tecnologici, con l’obiettivo di costruire un ecosistema industriale radicato nel contesto italiano.

Eiko Power, guidata dal founder Kim Van Luan Hoang, dal ceo Massimiliano Cappellato e dalla co-fondatrice Orinta Eivaite, punta a valorizzare in Italia un ecosistema produttivo sostenibile che integra design, ingegneria e soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rafforzare la sovranità industriale e guidare la transizione energetica in Italia e in Europa.

Nel medio termine, Eiko Power guarda alla quotazione al Nasdaq entro il 2027. L’apertura del polo lombardo è accompagnata da progetti collaterali, tra cui una linea di batterie in edizione limitata a firma di artisti italiani, con l’obiettivo di integrare il tema della sostenibilità anche sotto il profilo culturale e del design industriale.

