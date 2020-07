Quelli che… studiano la sostenibilità/ 59

Una selezione di studi e ricerche su business e finanza responsabili che ETicaNews ha incontrato nell'ultimo periodo. In questo numero: Ngfs, Psi e Unep Fi, Tsc e Hsbc, S&P, Giin

Nella sua attività quotidiana, ETicaNews riporta o menziona con continuità ricerche, analisi, report sul business sostenibile e responsabile. Di seguito, riportiamo una selezione relativa alle ultime settimane, con una breve sintesi del contenuto e con un rimando al relativo articolo. Questi report sono una minima parte delle centinaia di ricerche che ETicaNews ha incrociato nel suo percorso, e che stiamo raccogliendo nelle nostre Directories, per offrire un riferimento unico ai professionisti dell’economia e della finanza responsabile. Il servizio Directories fa parte del pacchetto ET.pro.

ABBIAMO PARLATO DEL report e della guida…

NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors e Guide to climate scenario analysis for central banks and supervisors (Ngfs)

ARTICOLO: Otto scenari contro il climate risk

Lo sviluppo di una serie di scenari climatici come punto di partenza comune per l’analisi dei rischi fisici e di transizione cui andranno incontro i sistemi finanziari. Il Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (Ngfs) ha pubblicato a fine giugno il report “NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors” che, insieme alla “Guide to climate scenario analysis for central banks and supervisors” si pone lungo il discorso avviato a fine maggio con la pubblicazione di un altro report associato a una guida, nel percorso dichiarato verso l’obiettivo di «rendere verde» il sistema finanziario e ridurre i costi connessi alla transizione. Nella nuova pubblicazione il Network ha definito una “prima” serie di scenari per una valutazione dei rischi climatici su una prospettiva di lungo periodo: tre scenari rappresentativi e cinque “alternativi”. Inoltre ha diffuso anche una “guida all’uso” e un’indagine sul potenziale impatto del cambiamento climatico sulla politica monetaria.

ABBIAMO PARLATO della guida…

Managing environmental, social and governance risks in non-life insurance business (Psi e Unep Fi)

ARTICOLO: Psi: ecco guida Esg per assicurazioni

I Principles for Sustainable Insurance (Psi) della United Nations Environment Programme Finance Initiative (Unep Fi) hanno chiuso il (primo) cerchio intorno alla definizione di una guida Esg per il settore assicurativo non-vita. Lo scorso 3 giugno l’iniziativa Onu sulle assicurazioni sostenibili ha presentato il risultato finale della prima guida Esg per l’industria globale delle assicurazioni “Managing environmental, social and governance risks in non-life insurance business”. La guida è il risultato di un processo di consultazione globale pluriennale e delinea otto aree che comprendono possibili azioni per gli assicuratori per gestire i rischi ambientali, sociali e di governance nelle operazioni di assicurazione danni, concentrandosi sulla valutazione del rischio e sulla sottoscrizione assicurativa. Il documento presenta anche due “heat maps” facoltative che indicano il rischio Esg presente in un settore o ramo assicurativo.

ABBIAMO PARLATO DELlo studio…

Improving supply chain resilience to manage climate change risks (Tsc e Hsbc)

ARTICOLO: Clima e supply chain. Covid? Un antipasto

Le aziende di tutto il mondo hanno appena vissuto una crisi importante nella gestione della supply chain, dovuta alle interruzioni improvvise causate dalla pandemia di Covid-19. Eppure, secondo lo studio “Improving supply chain resilience to manage climate change risks”, pubblicato a giugno da The Sustainability Consortium (Tsc) e Hsbc, quanto accaduto alle catene di fornitura in seguito all’emergenza sanitaria potrebbe ripetersi con frequenza a causa dei cambiamenti climatici. Hsbc e Tsc, organizzazione globale che riunisce tre università (Arizona, Arkansas e Wageningen), hanno analizzato gli impatti del climate change (eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, esaurimento delle risorse, crisi socioeconomiche) sulle catene di approvvigionamento globali, e suggerito alle aziende di adottare le strategie necessarie per rafforzare e rendere resilienti le proprie catene di fornitura.

ABBIAMO PARLATO dell’analisi…

Pandemic-Driven Surge In Social Bond Issuance Shows How The Sustainable Debt Market Is Evolving (S&P)

ARTICOLO: S&P prevede la corsa dei social bond nel 2020

S&P certifica l’aumento esponenziale delle emissioni di social bond alimentato dal periodo della pandemia. E ritiene che il fenomeno debba spazzar via i timori di chi pensa che il Covid possa rallentare dell’interesse verso le tematiche di sostenibilità. La tesi è contenuta nel report “Pandemic-Driven Surge In Social Bond Issuance Shows How The Sustainable Debt Market Is Evolving” diffuso il 22 giugno. Secondo l’analisi, la recente crescita delle emissioni di obbligazioni sociali, più che quadruplicate da inizio anno, dimostra che la pandemia non ha distolto l’attenzione degli emittenti o degli investitori dalla finanza sostenibile, ma piuttosto che l’interesse sembra essere in crescita. Non solo. Gli analisti di S&P prevedono che nel 2020 le obbligazioni sociali emergeranno come il segmento in più rapida crescita del mercato del debito sostenibile, in netto contrasto con il resto del mercato obbligazionario globale, per il quale è invece atteso un calo dei volumi di emissioni nel corso di quest’anno.

ABBIAMO PARLATO DEL rapporto annuale…

2020 Annual Impact Investor Survey (Giin)

ARTICOLO: Giin: impact investing a quota 715 mld

Il mercato globale degli investimenti impact raggiunge quota 715 miliardi di dollari di valore complessivo. Lo rileva il Global Impact Investing Network (Giin) nel decimo rapporto annuale “2020 Annual Impact Investor Survey”. Non solo: il settore sembra aver sviluppato buoni anticorpi finanziari di fronte alla crisi Covid-19, che non avrebbe intaccato le aspettative degli investitori. A trainare il mercato, secondo quanto riporta il report 2020, la buona performance dei prodotti a impatto e una maggiore sofisticazione delle pratiche di misurazione e gestione. Si ampliano anche i numeri: quest’anno hanno partecipato alla survey 294 dei principali investitori impact del mondo (su un database di 1.700 investitori impact), che gestiscono collettivamente 404 miliardi di dollari di attività nel settore. Si tratta del dato più elevato in dieci anni di storia del report (la survey del 2010 coinvolse 24 investitori impact).