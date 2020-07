Rassegna stampa aumentata ESG/ 226

In questo numero: La piazza sostenibile Svizzera - Il Nyc comptroller chiede il diversity report - Msci: risultati finanziari dell’approccio Esg combinato - Fondo Paris-aligned per Msim - Boe: avanti con l’analisi del climate risk - Ceres, framework anti-deforestazione

La rubrica“Occhio sostenibile della settimana” viene rinominata, in chiave più essenziale con il servizio che porta, “Rassegna stampa aumentata ESG” di ETicaNews. Raccolta sempre nella sezione ET.Observer, si tratta di un resoconto di analisi e commenti, principalmente orientato a livello internazionale, che punta la lente su alcuni dei principali snodi dell’informazione sui temi di sostenibilità negli ultimi sette giorni. Dando la precedenza agli argomenti su cui l’attenzione di ETicaNews è costante.

La piazza sostenibile Svizzera

OGGETTO – Lo Swiss Federal Council ha pubblicato un report per migliorare la competitività della piazza finanziaria svizzera e consentire al settore finanziario di contribuire alla sostenibilità

DATA – 30 giugno 2020

FONTE – Swiss government outlines framework for sustainable finance

PAROLE CHIAVE: Swiss Federal Council, Framework, sustainable market, ESG

Lo Swiss Federal Council mira a fare del Paese un centro di servizi finanziari sostenibili a livello internazionale. Il governo a fine giugno ha pubblicato un rapporto in cui sottolinea che il settore finanziario deve contribuire efficacemente alla sostenibilità in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, e delinea un framework per migliorare la competitività della piazza finanziaria svizzera e consentire al settore finanziario di contribuire efficacemente alla sostenibilità. Per il governo i principi di base dell’azione per gli investimenti sostenibili comprendono l’uso mirato degli strumenti di politica ambientale e del mercato finanziario, un pricing dei prodotti efficiente e basato sul rischio attraverso la trasparenza e la cooperazione tra le autorità, il settore finanziario e la società civile. Gli attori del mercato, compresi i fornitori di servizi finanziari e i fondi pensione, dovrebbero essere obbligati a tenere conto dei rischi e degli impatti climatici per gestire i beni di terzi. Il rapporto del Consiglio federale ha aggiunto che le regole d’investimento per la previdenza professionale dovrebbero essere riviste per determinare se limitano la capacità delle casse pensioni di investire in modo sostenibile. Gli investitori istituzionali dovrebbero indicare se e come i loro investimenti sono rispettosi del clima e come tengono conto dei rischi rilevanti legati al clima.

Il Nyc Comptroller chiede il diversity report all’S&P100



OGGETTO – La scorsa settimana il fiduciario dei fondi pensionistici di NY ha inviato una missiva a 67 società con la richiesta di includere gli impegni in favore di diversity e uguaglianza nell’Eeoc Report 2021

DATA – 1 luglio 2020/li>

FONTE – NYC comptroller wants companies to report on diversity

PAROLE CHIAVE:NYC comptroller, Scott M. Stringer, EEOC, S&P100, diversity

Mercoledì scorso il New York City Comptroller, Scott M. Stringer, ha inviato una missiva ai ceo di 67 aziende in cui sostiene che le aziende presenti nell’S&P 100 impegnate a favore della diversità e dell’uguaglianza dovrebbero dimostrare tale impegno con azioni che includono la condivisione dei report annuali Eeoc (Equal Employment Opportunity Commission Usa). Stringer ha inviato la lettera per conto degli schemi pensionistici, con un patrimonio complessivo di 150 miliardi di dollari, New York City Employees’ Retirement System, Teachers Retirement System of the City of New York City e New York City Board of Education Retirement System, di cui è consulente per gli investimenti e fiduciario. La lettera inviata alle aziende che non hanno già depositato i rapporti presso la Eeoc chiede l’impegno scritto, entro il 30 agosto, a rendere pubbliche le informazioni nel Eeoc Report 2021. Stringer ha inoltre incoraggiato le blue chip Usa a includere volontariamente i dati sulle retribuzioni, che non vengono raccolti dal rapporto.

Msci: i risultati finanziari dell’approccio Esg combinato



OGGETTO – L’index provider ha esaminato tre approcci e rilevato le differenze nella ponderazione di E, S e G nel breve e nel lungo periodo

DATA – 29 giugno 2020

FONTE – ESG Ratings: How the Weighting Scheme Affected Performance

PAROLE CHIAVE: ESG, MSCI, MSCI ESG Ratings

La combinazione di valutazioni ambientali, sociali e di governance per le aziende in un punteggio aggregato può rappresentare un trade-off di performance per gli investitori. Msci in un recente post sul suo blog ha esaminato tre approcci alla creazione di un punteggio Esg combinato: la ponderazione uguale tra E, S e G; l’ottimizzazione basata su dati storici; e un approccio che fissa pesi specifici per il settore, rappresentati dagli Msci Esg Ratings tra il 2006 e il 2019. L’index provider ha riscontrato come, nel breve termine, tutti gli approcci, sia quelli a parità di ponderazione sia quelli ottimizzati, si sono rivelati migliori perché avevano una maggiore esposizione alle Key Issues della Governance anche se «le correlazioni a breve termine non significano una rilevanza finanziaria a lungo termine». Nel periodo di analisi di 13 anni, tuttavia, un approccio che ha corretto i pesi delle questioni chiave di E, S e G in modo dinamico per l’industria, ha mostrato la performance finanziaria più elevata. La ricerca suggerisce che i parametri ambientali (E) e sociali (S) siano più specifici del settore e tendano a manifestarsi nelle misure finanziarie su un periodo di tempo più lungo rispetto ai problemi di governance (G).

Fondo Paris-aligned per Msim



OGGETTO – Il nuovo fondo Global Balanced Sustainable cercherà di ottenere un «impatto positivo» accanto ai «rendimenti finanziari»

DATA – 30 giugno 2020

FONTE – MSIM launches Paris Agreement-aligned global balanced sustainable fund

PAROLE CHIAVE: Morgan Stanley Investment Management, Msim, Pariss Agreement, Impact

Morgan Stanley Investment Management (Msim) ha lanciato un nuovo fondo Global Balanced Sustainable, che cercherà di ottenere un «impatto positivo» accanto ai «rendimenti finanziari». Il fondo è allineato all’Accordo di Parigi e investirà in azioni globali, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario e liquidità. Il fondo investirà il 5-30% del patrimonio in società che «mirano esplicitamente a risultati ambientali e sociali positivi», impegnandosi al tempo stesso con le aziende attraverso il dialogo e il voto per delega per «migliorare» l’impatto delle aziende.

Boe: avanti con l’analisi del rischio climatico

OGGETTO –La Banca centrale Uk, invita banche e assicuratori a seguire le linee guida di Crfr e Fca che illustrano come le imprese finanziarie possono affrontare i rischi derivanti dal cambiamento climatico

DATA – 29 giugno 2020

FONTE – Bank of England tells banks to push on with climate risk analysis

PAROLE CHIAVE: BOE, Bank of England, FCA, Climate Financial Risk Forum

La Banca d’Inghilterra (Boe) ha detto alle banche e agli assicuratori di procedere con l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulle loro operazioni, sulla base delle linee guida del Climate Financial Risk Forum (Cfrf), pubblicate la scorsa settimana, che saranno seguite da obiettivi per il prossimo anno. La guida elaborata dal Cfrf, organismo istituito dalla Prudential Regulation Authority (Pra) del Regno Unito, e dalla Financial Conduct Authority (Fca), ha l’obiettivo di aiutare l’industria finanziaria del Regno Unito ad affrontare i rischi finanziari legati al clima. La guida, la prima del suo genere, e illustra come le imprese finanziarie possono analizzare e divulgare i rischi derivanti dal cambiamento climatico e individuare le opportunità di nuovi prodotti di consumo. Sarah Breeden, co-chair del Cfrf, ha detto che gli istituti dovrebbero iniziare subito le loro analisi utilizzando la guida che si basa sulle best practice in atto fino a oggi. Il forum si riunirà il mese prossimo per concordare la strategia per il prossimo anno.

Ceres: un framework contro la deforestazione



OGGETTO – L’organizzazione non profit ha pubblicato un framework che gli investitori possono utilizzare per valutare come le aziende nei loro portafogli stiano mitigando i rischi associati alla deforestazione

DATA – 30 giugno 2020

FONTE – Forests are key to stopping the climate crisis. Here’s what investors can do to protect them

PAROLE CHIAVE: Ceres, deforestation, BlackRock, Bnp Paribas, engagement

Ceres il 29 giugno ha pubblicato un rapporto sul tema “Investor Guide to Deforestation and Climate Change”, sviluppato con il contributo di investitori quali BlackRock, BNP Paribas e l’Office of New York City Comptroller. Secondo il rapporto, la deforestazione tropicale guidata dalla ricerca di materie prime è responsabile di circa 2,6 gigatoni di emissioni di anidride carbonica all’anno, ossia il 5% delle emissioni globali di gas serra. Circa il 33% delle emissioni derivanti dalla deforestazione per ottenere materie prime si verifica in Indonesia e il 27% in Brasile. Il report fornisce un quadro di engagement che gli investitori possono utilizzare per valutare come le aziende nei loro portafogli stiano mitigando i rischi associati alla deforestazione in tre punti: fissare obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di gas serra, compresi quelli derivanti dalla deforestazione; sviluppare e attuare politiche di non deforestazione come parte del loro piano d’azione per il clima; comunicare i progressi nell’eliminazione della deforestazione e gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Secondo S&P, BlackRock e BNP Paribas sono tra le istituzioni finanziarie che spingono le consumer company (alimentari, abbigliamento e beni di lusso) a incorporare in modo più completo i rischi finanziari derivanti dalla deforestazione nei loro modelli di rischio climatico. La continua perdita di copertura arborea in vaste aree del mondo ha convinto gli asset manager a raddoppiare gli sforzi nel collegare deforestazione e cambiamento climatico.

@raffaelaulgheri