Rassegna stampa aumentata ESG/ 309

In questo numero: Green label, guai legali per la Commissione Ue- La Bce svela il suo piano di decarbonizzazione- Dubbi sul clima, critiche al capo della World Bank- Clima, Oil&Gas nel mirino per pubblicità ingannevole- La catena del valore della plastica nella disclosure di Cdp- Mercato del carbonio, Verra stronca l'Integrity Code

La “Rassegna stampa aumentata ESG” di ETicaNews (già “Occhio sostenibile della settimana”), raccolta sempre nella sezione ET.Observer, è un resoconto di analisi e commenti, principalmente orientato a livello internazionale, che punta la lente su alcuni dei principali snodi dell’informazione sui temi di sostenibilità negli ultimi sette giorni. Dando la precedenza agli argomenti su cui l’attenzione di ETicaNews è costante.

TASSONOMIA, GUAI LEGALI PER LA COMMISSIONE UE

OGGETTO – La Commissione europea sta affrontando controversie legali mosse da organizzazioni ambientaliste per l’etichetta green a gas e nucleare nella Tassonomia Ue

DATA – 19 settembre 2022

FONTE – Brussels faces legal challenge over labelling gas and nuclear ‘green’

PAROLE CHIAVE: Greenpeace, Client Earth, Wwf, Commissione europea, gas, nucleare, etichettatura verde, investimenti sostenibili, Tassonomia Ue, Corte di giustizia europea

La Commissione europea sta affrontando controversie legali mosse da due gruppi di organizzazioni ambientaliste per l’etichettatura del gas e del nucleare come “verdi” nell’ambito della Tassonomia dell’Ue. La prima campagna è guidata da Greenpeace, mentre il secondo gruppo è composto da un’alleanza di organismi ambientali con Client Earth e il Wwf come capofila. Entrambi i gruppi hanno chiesto a Bruxelles di riconsiderare formalmente la sua decisione di includere il gas e il nucleare tra gli investimenti sostenibili, sostenendo che queste “finte green label” sono incompatibili con le leggi climatiche europee. Le associazioni ambientaliste hanno dato alla Commissione tra le 16 e le 22 settimane di tempo, dopodiché eleveranno il caso alla Corte di giustizia europea. Le argomentazioni giuridiche sono basate sul fatto che l’istituzione europea non ha tenuto conto del parere negativo degli esperti e che la decisione non è allineata alla scienza del clima.

LA BCE SVELA IL SUO PIANO DI DECARBONIZZAZIONE

OGGETTO – La Banca centrale europea ha rivelato i dettagli del piano per decarbonizzare il suo portafoglio di obbligazioni societarie da 387 miliardi di euro

DATA – 19 settembre 2022

FONTE – ECB Introduces Climate Scores to Decarbonize €387 Billion Corporate Bond Portfolio

PAROLE CHIAVE: Banca centrale europea, decarbonizzare, obbligazioni societarie, punteggi climatici, climate-related disclosure, rischio finanziario, transizione verde

La Banca centrale europea ha rivelato i dettagli del piano per decarbonizzare il suo portafoglio di obbligazioni societarie da 387 miliardi di euro. Il programma, che inizierà a ottobre 2022, prevede l’introduzione di punteggi climatici e di obblighi di climate-related disclosure per le garanzie. L’istituto di Francoforte ha spiegato che le sue azioni sono volte a ridurre l’esposizione al rischio finanziario legato al clima e a sostenere la transizione verde dell’economia in linea con gli obiettivi di neutralità climatica dell’Ue. I nuovi punteggi climatici saranno presi in considerazione in tutti gli acquisti di bond societari dell’Eurosistema, compreso il Corporate Sector Purchase Programme, che attualmente ammonta a 344 miliardi di euro, e il Pandemic Emergency Purchase Programme, con un portafoglio obbligazionario attuale di 43 miliardi di euro. I punteggi saranno utilizzati anche per imporre limiti di scadenza ai bond emessi da emittenti con punteggi inferiori.

dubbi sul clima, critiche al capo della world bank

OGGETTO – Il presidente della World Bank, David Malpass, sta affrontando pesanti critiche e richieste di dimissioni per aver sollevato dubbi sul cambiamento climatico

DATA – 22 settembre 2022

FONTE – World Bank’s Malpass faces calls to resign after climate change doubts

PAROLE CHIAVE: David Malpass, World Bank, riscaldamento globale, combustibili fossili, Casa Bianca, Joe Biden

David Malpass, presidente della World Bank, è stato pesantemente criticato per essersi rifiutato di dire se accetta il consenso scientifico sul riscaldamento globale. La scorsa settimana alla Climate Week di New York, gli è stato chiesto se crede che «la combustione artificiale di combustibili fossili stia rapidamente e pericolosamente riscaldando il pianeta». Malpass ha prima cercato di schivare la domanda e poi ha risposto: «Non lo so nemmeno. Non sono uno scienziato». L’affermazione, circolata sui social media, ha suscitato molte critiche. Gruppi della società civile hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di sostituire il dirigente e alla Banca mondiale di licenziarlo. Sia la World Bank che la Casa Bianca non hanno ancora commentato ufficialmente l’accaduto. Inoltre, la querelle ha riacceso le preoccupazioni per la mancanza di una scadenza da parte della Banca mondiale per interrompere il finanziamento dei combustibili fossili.

clima, oil&gas nel mirino per pubblicità ingannevole

OGGETTO – La Camera Usa sta intensificando i controlli nell’industria petrolifera e del gas per pubblicità ingannevole sul clima

DATA – 21 settembre 2022

FONTE – US lawmakers investigate ‘deceptive’ PR tactics on behalf of oil and gas

PAROLE CHIAVE: Usa, Oil&Gas, pubblicità ingannevole, cambiamento climatico, Camera, Fti Consulting, Story Partners, Ddc Advocacy, Blue Advertising Singer Associates

I legislatori statunitensi stanno intensificando i controlli nell’industria petrolifera e del gas per pubblicità ingannevole sul clima. Sono in corso tre audizioni separate legate a indagini su campagne pubblicitarie che avrebbero fuorviato il pubblico sul cambiamento climatico. In un report pubblicato dal panel Oversight and Investigations del Comitato Natural Resources della Camera, gli investigatori rivelano che le società di Pr «vanno ben oltre le tipiche tecniche di marketing per ottenere risultati per l’industria dei combustibili fossili». Le tattiche identificate dal rapporto includono la creazione di finti “gruppi di cittadini” per nascondere il coinvolgimento delle Big dell’Oil&Gas, falsi siti web di notizie e pagamenti alle società di Pr attraverso organizzazioni senza scopo di lucro per oscurare l’origine dei pagamenti. I legislatori hanno convocato cinque società di Pr: Fti Consulting, Story Partners, Ddc Advocacy, Blue Advertising e Singer Associates.

SUPPLY CHAIN DELLA PLASTICA NELLA DISCLOSURE DI CDP

OGGETTO – Cdp interrogherà le aziende lungo la catena del valore della plastica, come espansione del suo sistema globale di disclosure ambientale

DATA – 22 settembre 2022

FONTE – CDP to interrogate companies across the plastic value chain

PAROLE CHIAVE: Cdp, plastica, disclosure ambientale, aziende, impatti, rischi, Ellen MacArthur Foundation, Unep

Cdp, l’ex Carbon Disclosure Project, ha annunciato che interrogherà le aziende lungo la catena del valore della plastica, come parte dell’espansione delle domande nel suo sistema globale di disclosure ambientale. Cdp ha anche sottolineato che molte società hanno ancora una comprensione limitata di come contribuiscono al problema dell’inquinamento da plastica, dell’entità del loro impatto e della loro esposizione ai relativi rischi commerciali, legali e reputazionali. Le nuove domande per la disclosure coinvolgeranno una serie di settori, come i produttori di combustibili fossili, i rivenditori alimentari, le aziende farmaceutiche e i brand della moda. L’approccio di Cdp si basa su quadri esistenti, tra cui la Ellen MacArthur Foundation e il framework New Plastics Economy Global Commitment dell’Unep. Il progetto pilota sarà avviato all’inizio del 2023, ma Cdp non si aspetta di ottenere risultati per i primi due anni.

mercato del carbonio, verra stronca l’integrity code

OGGETTO – Verra ha criticato la proposta di Integrity Code per il mercato del carbonio dell’Integrity Council for the Voluntary Carbon Market

DATA – 22 settembre 2022

FONTE – Verra slams ‘impossible and unworkable’ draft carbon market integrity code

PAROLE CHIAVE: Verra, crediti di carbonio, Integrity Code, mercato del carbonio, compensazioni, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, Core Carbon Principles, Gold Standard

Verra, il programma di crediti di carbonio più utilizzato al mondo, ha stroncato l’Integrity Code per il mercato del carbonio. Le norme provvisorie, che stabiliscono un nuovo parametro di riferimento per le compensazioni di carbonio, sono state lanciate dall’Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. Il progetto, noto come Core Carbon Principles, è aperto al feedback del mercato fino alla prossima settimana. L’iniziativa, che mira a introdurre requisiti globali coerenti e di alta qualità per i fornitori di servizi di compensazione, supera gli standard stabiliti dai principali verificatori come Verra e Gold Standard. Secondo le critiche il nuovo standard è «impraticabile», con «requisiti impossibili» e «danneggerà in modo significativo il mercato volontario del carbonio». Il framework «soddisferà i puristi, ma non farà nulla per portare gli investimenti alla portata necessaria in tutto il mondo per combattere la crisi climatica», ha commentato Verra.

