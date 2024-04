Rassegna stampa aumentata ESG/ 369

In questo numero: Francia, spinta per il voto Say on Climate obbligatorio - Basilea, il nuovo quadro sul clima divide le banche - Net zero, Zurich non assicurerà più l'Oil&Gas - Compensazioni, lo staff di Sbti in rivolta contro i vertici - L'energia da carbone è aumentata nel 2023 -Disclosure climatica, maglia nera per le quotate Usa

FRANCIA, SPINTA PER IL VOTO SAY ON CLIMATE OBBLIGATORIO

OGGETTO – Un gruppo di parlamentari francesi ha presentato due emendamenti per rendere obbligatorio il voto degli azionisti sui piani di transizione climatica delle società quotate

DATA – 10 aprile 2024

FONTE – French MPs in new push to mandate Say on Climate votes

Un gruppo di parlamentari francesi ha presentato due emendamenti per rendere obbligatorio proporre agli azionisti un voto sui piani di transizione climatica delle società quotate, ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd). La Francia ha recepito la direttiva Ue nel suo diritto nazionale a dicembre e le società francesi inizieranno a divulgare a partire da quest’anno. Il gruppo di parlamentari, guidati dalla deputata del partito verde Écologistes Eva Sas, sostiene che l’obiettivo delle due proposte è di spingere il Say on Climate, introducendo un voto obbligatorio, ma non vincolante, per i piani di transizione climatica delle aziende, e di migliorare così la trasparenza. Gli emendamenti richiedono alle aziende di sottoporre le strategie climatiche al voto annuale degli azionisti attraverso due risoluzioni separate: una sulla strategia di transizione climatica e una sull’attuazione della strategia. Se una delle due risoluzioni fosse respinta, i bonus dei vertici della società sarebbero ridotti di almeno il 50%.

BASILEA, IL NUOVO QUADRO SUL CLIMA DIVIDE LE BANCHE

OGGETTO – Il nuovo quadro internazionale per le informative prudenziali sul clima del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha diviso le banche

DATA – 9 aprile 2024

FONTE – European and global banks split on the need to disclose financed emissions

Il nuovo quadro internazionale per le informative prudenziali sul clima, presentato a novembre dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ha diviso gli organismi commerciali bancari. Nello specifico, dai feedback presentati, emerge una spaccatura tra le banche europee e gli altri istituti sul tipo di informazioni che alle banche viene chiesto di condividere con le autorità di vigilanza e soprattutto sulla necessità di divulgare le emissioni finanziate. Le modifiche presentate da Basilea, che se approvate entreranno in vigore dal gennaio 2026, introdurrebbero dei kpi climatici nel quadro normativo utilizzato dalle banche centrali e da altre autorità di vigilanza per determinare la quantità di capitale che le banche devono accantonare per assorbire potenziali perdite. A differenza dei membri europei che hanno sostenuto le proposte, però, molte banche globali le hanno criticate, bollandole come non sincronizzate con l’intento delle informative prudenziali e delle attuali pratiche di mercato.

net zero, zurich non assicurerà più l’oil&gas

OGGETTO – Zurich Insurance Group ha annunciato una nuova policy per l’esclusione dalla copertura assicurativa di nuovi progetti di sviluppo dei combustibili fossili

DATA – 8 aprile 2024

FONTE – Zurich Insurance to Halt Coverage of New Fossil-Fuel Exposures

Zurich Insurance Group ha annunciato che nel suo piano di transizione climatica, che sarà presentato entro la fine dell’anno, sarà inclusa una policy per l’esclusione dalla copertura assicurativa di nuovi progetti di sviluppo dei combustibili fossili. Nello specifico, la compagnia non sottoscriverà più assicurazioni a nuovi progetti di esplorazione di petrolio e gas e interromperà la copertura per i clienti che intendono espandersi nell’estrazione di carbone metallurgico. Inoltre, Zurich chiederà alle aziende ad alte emissioni sue clienti di ridurre la loro impronta di carbonio. La decisione è stata motivata dalla volontà dell’assicuratore di rendere più credibili i suoi obiettivi climatici e dall’incompatibilità di queste attività con l’obiettivo di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Zurich ha precisato che l’aggiornamento della policy è limitato ai nuovi progetti di combustibili fossili e che quindi continuerà a sottoscrivere le assicurazioni per quelli esistenti.

COMPENSAZIONI, LO STAFF DI SBTI IN RIVOLTA CONTRO I VERTICI

OGGETTO – Lo staff della Science Based Targets Initiative ha chiesto le dimissioni di ad e cda dopo la decisione di permettere alle aziende di utilizzare le compensazioni per raggiungere i target climatici

DATA – 11 aprile 2024

FONTE – Climate target organisation faces staff revolt over carbon-offsetting plan

La Science Based Targets Initiative (Sbti), il più accreditato organismo di verifica degli obiettivi climatici aziendali riconosciuto anche dall’Onu, ha annunciato che autorizzerà le aziende a utilizzare i crediti di carbonio, finora sempre esclusi, per raggiungere i loro target climatici Net zero. Nello specifico, l’offset potrà essere usato per compensare le emissioni Scope 3 delle catene di approvvigionamento. La bozza delle nuove regole sarà pubblicata entro luglio, ma queste prime anticipazioni sulle nuove regole hanno già scatenato la polemica. Lo staff dell’organizzazione si è rivoltato contro la decisione e ha chiesto le dimissioni dell’ad e dei membri del consiglio di amministrazione. Il timore è che l’introduzione delle controverse compensazioni delle emissioni di carbonio consenta il greenwashing e incentivi i più grandi inquinatori ad acquistare crediti invece che effettuare i tagli alle loro emissioni necessari per limitare il riscaldamento globale secondo l’Accordo di Parigi.

L’ENERGIA DA CARBONE è AUMENTATA NEL 2023

OGGETTO – Secondo il Global Energy Monitor, la quantità di energia prodotta da carbone nel mondo è cresciuta del 2% nel 2023

DATA – 11 aprile 2024

FONTE – World coal capacity growth jeopardises peak emissions forecasts

Secondo i dati raccolti da Global Energy Monitor, la quantità di energia prodotta da carbone nel mondo è cresciuta del 2% nel 2023, principalmente trainata dai nuovi impianti in Cina, ma anche dal rallentamento delle chiusure delle centrali a carbone In Europa e negli Stati Uniti. L’anno scorso, oltra alla Cina, anche Indonesia, India, Vietnam, Giappone, Bangladesh, Pakistan, Corea del Sud, Grecia e Zimbabwe hanno aumentato la produzione di energia a carbone. Tuttavia, le nuove costruzioni di impianti al di fuori della Cina hanno rallentato per il secondo anno consecutivo, con solo India, Indonesia, Laos, Nigeria, Pakistan e Russia che hanno aperto nuove centrali a carbone. Inoltre, gli analisti prevedono che questo aumento sarà di breve durata, poiché si aspettano che i tassi di chiusura delle centrali elettriche a carbone riprenderanno a salire negli Stati Uniti e in Europa nei prossimi anni per restare in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

DISCLOSURE CLIMATICA, MAGLIA NERA PER LE QUOTATE USA

OGGETTO – Secondo Msci, la rendicontazione climatica delle società quotate è migliorata a livello globale, ma le aziende statunitensi sono molto indietro

DATA – 10 aprile 2024

FONTE – More than 40% of Public Companies Now Reporting on Scope 3 Emissions, but U.S. Lagging Far Behind: MSCI

Secondo l’ultima edizione dell’MSCI Net-Zero Tracker di Msci, a livello globale, circa il 60% delle società quotate sta divulgando le informazioni sulle emissioni di gas serra dirette Scope 1 e 2, un aumento del 16% rispetto a due anni fa; e il 42% sta divulgando le informazioni su almeno alcune delle loro emissioni indirette Scope 3 della catena del valore, contro il 25% di due anni fa. Tuttavia, emerge anche che le aziende statunitensi sono molto indietro rispetto alle loro controparti sulla rendicontazione climatica: solo il 45% delle quotate Usa divulga le emissioni Scope 1 e 2 e solo il 29% divulga le emissioni Scope 3. Nel report, Msci ha valutato i progressi sui cambiamenti climatici delle aziende all’interno dell’MSCI All Country World Investable Market Index. Emerge che il ritmo con cui le aziende stanno fissando obiettivi di riduzione delle emissioni è rallentato, ma la qualità degli impegni sta aumentando e ha registrato una forte crescita degli obiettivi di decarbonizzazione supportati dalla scienza.

