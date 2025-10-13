Rassegna stampa aumentata ESG/ 425

In questo numero: Csddd, accordo al Parlamento Ue sui tagli - Ue, la Commissione rinvia 115 atti legislativi programmati - I titoli green sovraperformano i principali indici - Sfdr, la Commissione Ue non convince i fondi Art 9 - Giappone, tutti pazzi per l'impact investing - Energia rinnovabile, abbassate le stime di crescita al 2030

csddd, accordo al parlamento ue sui tagli

OGGETTO – I gruppi che detengono la maggioranza al Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per semplificare ulteriormente la Corporate Sustainability Due Diligence Directive

DATA – 9 ottobre 2025

FONTE – EU Parliament plans to cut back sustainability law further

PAROLE CHIAVE: Parlamento europeo, Partito Popolare Europeo, socialisti, liberali, Csddd, diritti umani, ambiente, catene di fornitura, aziende

Il Partito Popolare Europeo, il più grande gruppo parlamentare del Parlamento europeo, ha raggiunto un accordo con i parlamentari socialisti e liberali per semplificare ulteriormente la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Csddd). La Csddd, che è stata adottata l’anno scorso dall’Ue, impone alle aziende di risolvere le problematiche relative ai diritti umani e all’ambiente all’interno delle loro catene di fornitura, pena sanzioni pari al 5% del fatturato globale. La legge è diventata uno degli aspetti più contestati politicamente dell’agenda verde europea, sia da parte di Paesi membri, come Germania e Francia, sia da Paesi extra-Ue, come Stati Uniti e Qatar, che dalle aziende. L’accordo raggiunto tra i gruppi che detengono la maggioranza al Parlamento europeo prevede di apportare tagli più incisivi alla Csddd, come applicare le regole solo alle aziende con 5.000 o più dipendenti e un fatturato di almeno 1,5 miliardi di euro, invece di 1.000 o più dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro.

ue, la commissione rinvia 115 atti legislativi programmati

OGGETTO – La Commissione europea ha selezionato 115 atti legislativi programmati che saranno rinviati nell’ambito del suo programma di semplificazione, tra cui l’adozione degli Esrs per le aziende extra-Ue

DATA – 8 ottobre 2025

FONTE – EU to Delay CSRD Sustainability Reporting Standards for non-EU Companies

PAROLE CHIAVE: Commissione europea, atti legislativi, semplificazione, de-prioritizzazione, Esrs, Csrd, aziende

In una lettera alle autorità di regolamentazione finanziaria dell’Ue, la Commissione europea ha presentato una serie di atti legislativi programmati che saranno rinviati per “de-prioritizzazione” nell’ambito del suo programma di semplificazione per incrementare la produttività e la competitività globale del blocco e per ridurre gli oneri amministrativi per le aziende. Nel documento, Bruxelles ha spiegato che i regolamenti e le direttive adottati negli ultimi anni le hanno conferito il potere di adottare circa 430 atti legislativi di follow-up e ha sottolineato che «un numero così elevato di misure da adottare è motivo di preoccupazione per gli stakeholder». La Commissione ha quindi elencato 115 misure, che sono state identificate come «non essenziali» per il raggiungimento degli obiettivi politici dell’Ue. Tra queste, è stata inserita nel processo di de-prioritizzazione anche l’adozione degli European Sustainability Reporting Standards (Esrs) per le aziende al di fuori dell’Ue ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd).

I titoli green sovraperformano i principali indici

OGGETTO – L’indice S&P Global Clean Energy Transition, un benchmark globale di azioni del settore delle energie pulite, sta sovraperformando i principali indici azionari e persino l’oro

DATA – 8 ottobre 2025

FONTE – Green Stocks Are Beating World’s Biggest Trades, Even Gold

PAROLE CHIAVE: S&P Global Clean Energy Transition, energie rinnovabili, indici azionari, oro, sovraperformance, Stati Uniti, Donald Trump, investitori, intelligenza artificiale

L’indice S&P Global Clean Energy Transition, un benchmark globale di azioni del settore delle energie pulite, sta sovraperformando i principali indici azionari e persino l’oro. Da aprile, quando gli annunci sui dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno causato scompiglio nei mercati, l’indice S&P Global Clean Energy Transition è balzato di quasi il 50 per cento. A confronto, nello stesso periodo, l’indice S&P 500 ha guadagnato circa il 35%, stessa percentuale registrata dall’oro. A spingere i titoli green è l’atteggiamento sempre più positivo assunto dagli investitori in risposta alla crescente domanda di energie rinnovabili per alimentare il boom dell’intelligenza artificiale (AI). Nonostante gli sforzi dell’amministrazione Trump per eliminare le politiche green, infatti, sta diventando sempre più chiaro che l’energia necessaria per alimentare l’AI non può essere fornita senza fonti rinnovabili. Inoltre, anche i bassi tassi di interesse statunitensi stanno sostenendo i settori verdi, tradizionalmente ad alta intensità di capitale e dipendenti dal debito.

industrie difesa, la commissione ue non convince i fondi art 9

OGGETTO – Il numero di fondi Articolo 9 che detengono le maggiori società di difesa britanniche ed europee è rimasto sostanzialmente invariato dal chiarimento della Commissione europea sull’Sfdr

DATA – 10 ottobre 2025

FONTE – Article 9 funds fail to warm to ‘sustainable’ defence sector

PAROLE CHIAVE: Morningstar Direct, fondi Art 9, difesa, Commissione europea, Sfdr, reputazione

Una nuova analisi di Morningstar Direct mostra che il numero di fondi Articolo 9 che detengono le maggiori società di difesa britanniche ed europee è rimasto sostanzialmente invariato da quando la Commissione europea ha chiarito la sua posizione su come le attività di difesa interagiscono con il Sustainable Finance Disclosure Regulation (Sfdr). Dopo l’annuncio di Bruxelles in una nota allegata al suo “Defence Omnibus” lo scorso giugno, gli esperti avevano previsto che il chiarimento difficilmente avrebbe innescato un’enorme ondata di investimenti da parte di fondi Art. 9, a causa delle preoccupazioni reputazionali. E infatti l’analisi delle partecipazioni dei fondi, condotta da Morningstar Direct diversi mesi dopo l’annuncio della Commissione, conferma che l’elenco è rimasto pressoché invariato, con la sola aggiunta di una manciata di veicoli a gestione attiva. I fondi passivi e gli investitori francesi costituiscono ancora la maggioranza dei fondi Art 9 che detengono le 12 principali società di difesa europee e britanniche quotate.

giappone, tutti pazzi per l’impact investing

OGGETTO – Il Government Pension Investment Fund ha spinto l’impact investing nel settore della gestione patrimoniale giapponese da 5mila miliardi di dollari

DATA – 5 ottobre 2025

FONTE – World’s Biggest Pension Fund Puts Impact Investing on the Agenda

PAROLE CHIAVE: Government Pension Investment Fund, Giappone, fondi pensione, gestori patrimoniali, impact investing, policy di investimento

La decisione del Government Pension Investment Fund, il più grande fondo pensione al mondo, di aprire le porte all’impact investing ha innescato un più ampio adattamento tra i gestori patrimoniali del Giappone. Lo scorso marzo, il presidente del Gpif, Kazuto Uchida, aveva dichiarato che un approccio di investimento mirato a obiettivi ambientali e sociali porta in ultima analisi alla crescita economica e dei mercati dei capitali. Dall’annuncio del fondo pensione giapponese da 1,8mila miliardi di dollari, almeno altri quattro fondi pensione giapponesi stanno aggiornando o rivedendo le loro policy di investimento. Inoltre, i gestori patrimoniali che si candidano per mandati pensionistici stanno adattando il loro approccio per soddisfare la crescente domanda di strategie d’impatto. L’effetto domino sul settore della gestione patrimoniale giapponese, che vale 5mila miliardi di dollari, è sostenuto anche dal governo del Paese.

energia rinnovabile, abbassate le stime di crescita al 2030

OGGETTO – L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha abbassato di circa il 5% le aspettative per la crescita delle energie rinnovabili globali a causa del rallentamento previsto per Stati Uniti e Cina

DATA – 7 ottobre 2025

FONTE – Global solar and wind power surges despite US green cuts under Trump

PAROLE CHIAVE: Agenzia Internazionale per l’Energia, energie rinnovabili, Stati Uniti, Cina, India, Medio oriente, Nord Africa, 2030

L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha dimezzato le previsioni di crescita delle energie rinnovabili negli Stati Uniti in questo decennio, mentre ha rivisto al rialzo le previsioni per l’energia verde in India, Medio Oriente e Nord Africa. L’anno scorso Aie aveva previsto che gli Stati Uniti avrebbero aggiunto 500 gigawatt di nuova capacità solare ed eolica entro il 2030, ma ora prevede ne aggiungeranno solo 250 Gw a causa delle politiche dell”amministrazione Trump contro le energie green e la lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, rispetto alle stime dell’anno scorso, l’Agenzia ha anche previsto un rialzo del 10% delle energie rinnovabili in India e un aumento del 23% in Medio Oriente e Nord Africa, soprattutto in Arabia Saudita. Il rialzo delle aspettative per India, Medio Oriente e Africa, però, non è sufficiente a compensare il rallentamento previsto per Stati Uniti e Cina. L’Aie ha quindi abbassato di circa il 5% le aspettative per la crescita delle energie rinnovabili globali, portandole a 4.608 Gw entro il 2030.

