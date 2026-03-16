Rassegna stampa aumentata ESG/ 441

In questo numero: Ue, 8 Paesi a difesa del sistema Ets- Revisione Tassonomia, chiesto il parere delle Esas- Usa, i consulenti tagliano il sostegno alle proposte Esg- Bp, i fondi Esg investono ancora dopo svolta brown- Diritti degli azionisti, tutti pazzi per la deregulation del Texas- Csrd, aziende escluse continuano il reporting Esg

La “Rassegna stampa aumentata ESG” di ETicaNews, Ã¨ un resoconto di analisi e commenti, principalmente orientato a livello internazionale, che punta la lente su alcuni dei principali snodi dellâ€™informazione sui temi di sostenibilitÃ negli ultimi sette giorni. Dando la precedenza agli argomenti su cui lâ€™attenzione di ETicaNews Ã¨ costante.

ue, otto paesi a difesa del sistema ets

OGGETTO â€“ Un gruppo di otto Paesi membri ha firmato un documento congiunto in cui esorta l’Unione Europea a non smantellare o sospendere il sistema di scambio di quote di emissioni

DATA â€“ 12 marzo 2026

FONTE â€“ Eight countries warn EU not to weaken carbon market, document shows

PAROLE CHIAVE: Unione europea, Commissione europea, Paesi membri, sistema Ets, scambio di quote di emissioni, prezzi dell’energia, petrolio, gas, cambiamenti climatici, aziende

Un gruppo di otto Paesi membri ha firmato un documento congiunto in cui esorta l’Unione Europea a non smantellare o sospendere il sistema di scambio di quote di emissioni (Ets). Con i prezzi dell’energia in forte aumento a causa delle interruzioni nelle forniture di petrolio e gas dal Medio Oriente, infatti, Bruxelles sta cercando soluzioni per contenere i costi. E alcuni Stati Ue, come Italia, Slovacchia e Repubblica Ceca, hanno chiesto di sospendere il proprio sistema Ets. Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Svezia, invece, hanno scritto l’appello a difesa della normativa climatica. I firmatari sottolineano che fare un passo indietro ora sulla principale politica in materia di cambiamenti climatici Â«penalizzerebbe drasticamente le aziende che si sono mosse per prime e che hanno giÃ investito e innovato nella decarbonizzazioneÂ». La Commissione europea ha dichiarato che fornirÃ diverse opzioni ai leader dell’Ue da valutare nel vertice del 19 marzo.

REVISIONE tassonomia, chiEsto parere esasÂ

OGGETTO â€“ Le tre autoritÃ europee di vigilanza del settore finanziario sono state invitate a esprimere un parere sulle proposte di revisione della Commissione Ue alle norme di rendicontazione relative alla Tassonomia verde

DATA â€“ 10 marzo 2026

FONTE â€“ EU regulators asked to comment on green taxonomy reporting rules

PAROLE CHIAVE: Esas, Tassonomia verde, reporting, Commissione europea, Esma, Eba, Eiopa, Kpi

Le tre autoritÃ europee di vigilanza del settore finanziario (Esas) sono state invitate a esprimere un parere sulle norme di rendicontazione relative alla Tassonomia verde. La scorsa settimana la Commissione europea ha presentato le revisioni che prevede di apportare all’interno di un piÃ¹ ampio processo di revisione e ristrutturazione del contenuto della regolamentazione europea e ha chiesto all’AutoritÃ europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), all’AutoritÃ bancaria europea (Eba) e all’AutoritÃ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Eiopa) di fornire una consulenza tecnica sulle modifiche alle modalitÃ di calcolo e rendicontazione dell’allineamento alla Tassonomia da parte degli enti da esse vigilati. In particolare, sono in fase di valutazione per eventuali modifiche e nuovi sviluppi gli indicatori chiave di prestazione (Kpi) di rendicontazione per banche, compagnie assicurative e aziende.

usa, i consulenti tagliano il sostegno alle proposte esg

OGGETTO â€“ Le due principali societÃ di consulenza sul voto per delega Institutional Shareholder Services e Glass Lewis hanno ridotto il supporto alle proposte degli azionisti relative alla sostenibilitÃ nel 2025

DATA â€“ 11 marzo 2026

FONTE â€“ ISS slashed support for sustainability-related shareholder proposals in 2025

PAROLE CHIAVE: SquareWell Partners, societÃ di consulenza, voto per delega, Institutional Shareholder Services, Glass Lewis, proposte Esg, assemblee degli azionisti, Stati Uniti, repubblicani

Secondo i nuovi dati di SquareWell Partners, le due principali societÃ di consulenza sul voto per delega Institutional Shareholder Services (Iss) e Glass Lewis hanno ridotto il supporto alle proposte degli azionisti relative alla sostenibilitÃ nel 2025. Nello specifico, Iss ha sostenuto solo il 7% delle proposte degli azionisti relative alla sostenibilitÃ durante la stagione delle assemblee degli azionisti negli Stati Uniti dell’anno scorso, in drastico calo rispetto al 39% del 2024. Delle proposte sostenute, nessuna aveva un focus ambientale, mentre nel 2024 aveva sostenuto circa la metÃ di tutte le risoluzioni incentrate sull’ambiente. Anche Glass Lewis ha ridotto il supporto alle risoluzioni incentrate sulla sostenibilitÃ , passando dal 26% del 2024 al 21% nella prima metÃ del 2025. Il passo indietro arriva in un momento in cui il processo di presentazione delle proposte degli azionisti e il ruolo dei consulenti Ã¨ oggetto di crescenti critiche da parte dei politici repubblicani negli Stati Uniti.

bp, i fondi esg investono ancora dopo la svolta brown

OGGETTO â€“ Oltre 110 fondi Esg, di cui piÃ¹ di 60 a gestione attiva, detengono ancora azioni in Bp dopo la marcia indietro sugli impegni green

DATA â€“ 12 marzo 2026

FONTE â€“ BlackRock, L&G and UBS among 60 ESG funds holding BP despite pivot

PAROLE CHIAVE: Fondi Esg, Bp, energie rinnovabili, combustibili fossili, Morningstar Direct, strategia green, gestione attiva, Blackrock, Ubs, Legal & General

Oltre 110 fondi con obiettivi ambientali, sociali e di governance (Esg), sia attivi sia passivi, detengono ancora azioni nel gigante petrolifero Bp, nonostante la sua decisione di abbandonare le energie rinnovabili per dare prioritÃ ai combustibili fossili. I dati emergono da un’analisi del Financial Times, basata sui dati del fornitore Morningstar Direct, rilevati alla fine del 2025. La major britannica ha rivisto la sua strategia green, ridimensionando la prevista riduzione del 40% della produzione di petrolio e gas entro il 2030 e portandola a una riduzione del 25 per cento. Dall’analisi emerge che, tra i fondi detenevano ancora azioni Bp alla fine dell’anno scorso dopo che la societÃ ha fatto marcia indietro sul suo impegno, oltre 60 sono stati classificati da Morningstar come fondi a gestione attiva, cioÃ¨ che il fondo non replica semplicemente un indice sottostante. Questi fondi Esg attivi sono offerti da grandi gestori patrimoniali come Blackrock, UBS e Legal & General.

diritti degli azionisti, aziende pazze per la deregulation del texas

OGGETTO â€“ Diverse grandi societÃ stanno spostando la loro sede legale in Texas da altri stati americani per poter beneficiare del regime piÃ¹ favorevole alle aziende in materia di diritti degli investitori

DATA â€“ 10 marzo 2026

FONTE â€“ ExxonMobil joins corporate migration to Texas amid investor activism battle

PAROLE CHIAVE: Stati Uniti, Texas, diritti degli investitori, controversie, governance, doveri fiduciari, legge societaria, azionisti, ExxonMobil,Â Tesla, SpaceX, Coinbase, Chevron, Goldman Sachs

Diverse grandi societÃ stanno spostando la loro sede legale in Texas da altri Stati americani per poter beneficiare del regime piÃ¹ favorevole alle aziende in materia di diritti degli investitori. Negli Stati Uniti, infatti, la cosiddetta dottrina degli affari interni stabilisce che le controversie in materia di governance aziendale e doveri fiduciari siano risolte secondo le leggi dello Stato in cui la societÃ Ã¨ costituita. Per attrarre nuove societÃ , il Texas ha recentemente istituito un “tribunale commerciale” dedicato esclusivamente alle controversie commerciali e ha apportato modifiche alla propria legge societaria statale per rendere piÃ¹ difficili le azioni legali intentate dagli azionisti. Questo ha portato societÃ come Tesla, SpaceX, Coinbase, Chevron e Goldman Sachs a trasferire la sede legale in Texas da Stati come il Delaware, il New Jersey e la California. L’ultima societÃ a muoversi in questo senso Ã¨ ExxonMobil. Questo afflusso ha contribuito a un boom economico che ha trasformato il Texas nell’ottava economia piÃ¹ grande del mondo, davanti a Canada, Italia e Russia.

csrd, le Aziende escluse continuano il reporting esg

OGGETTO â€“ Il 90% delle aziende escluse dall’ambito di applicazione della Csrd dalla semplificazione Omnibus prevede di mantenere o addirittura ampliare il reporting di sostenibilitÃ , anche in assenza di obblighi normativi

DATA â€“ 12 marzo 2026

FONTE â€“ 90% of Companies No Longer in CSRD Scope Plan to Maintain, Expand Sustainability Reporting: Survey

PAROLE CHIAVE: Ue, Csrd, Omnibus, aziende, reporting di sostenibilitÃ , obblighi normativi, Osapiens, Europa, Regno Unito, conformitÃ

La stragrande maggioranza delle aziende recentemente escluse dall’ambito di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) prevede di mantenere o addirittura ampliare le proprie attivitÃ di rendicontazione di sostenibilitÃ , nonostante l’assenza di obblighi normativi. Ãˆ quanto emerge da un’indagine pubblicata dal fornitore di software per la sostenibilitÃ Osapiens e realizzata intervistando oltre 400 dirigenti di aziende con piÃ¹ di mille dipendenti in Europa e nel Regno Unito. Delle aziende intervistate che sono state escluse dall’ambito di applicazione della Csrd a seguito della recente iniziativa Omnibus, il 90% ha dichiarato di voler mantenere o ampliare le proprie attivitÃ di rendicontazione sulla sostenibilitÃ e l’86% ha affermato di poter continuare a produrre report conformi agli standard della Csrd. Le aziende citano una serie di vantaggi derivanti dalle attivitÃ di reporting che vanno oltre la conformitÃ e hanno dichiarato che i dati di sostenibilitÃ sono giÃ integrati nella propria infrastruttura di rendicontazione aziendale.

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