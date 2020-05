Sostenibilità, i webinar della settimana

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità

ET.agenda cambia formato per andare incontro alle nuove esigenze di distanziamento sociale. Un format rinnovato con gli appuntamenti etici online della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Csr, Social business, finanza Sri e crowdfunding. Tutto quanto fa sostenibilità, in webinar o sui social. Il servizio fa parte del pacchetto ET.pro.

Mercoledì 13 maggio, dalle 10 alle 11,30, si terrà in diretta streaming l’evento “I volti della sostenibilità: tra profit e non profit per l’innovazione sostenibile”, organizzato dal Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale. L’incontro è l’ottava tappa del “Giro d’Italia della Csr”, il viaggio alla scoperta di esperienze virtuose e modelli di sviluppo sostenibile adottati nei vari territori. L’appuntamento si sarebbe dovuto tenere a Verona ma, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, si svolgerà online.

Mercoledì 13 maggio, dalle 11 alle 12, si terrà il webinar “Stakeholder management approach per ricostruire un futuro sostenibile”, organizzato da Scs Consulting. L’incontro fa parte del ciclo di formazione e di webinar gratuiti “La sostenibilità nella nuova normalità”. Questo quarto appuntamento online ha l’obiettivo di fornire spunti utili, a valle delle recenti evoluzioni in termini normativi e di policy pubbliche, rispetto alla centralità degli stakeholder nella definizione modelli di sviluppo sostenibile d’impresa.

Mercoledì 13 maggio, dalle 15 alle 16, si terrà il webinar “Sostenibilità nel business: come pianificare un percorso strategico”, organizzato da Altis, la Graduate School Business & Society dell’Università Cattolica di Milano. L’incontro online approfondirà il tema dell’integrazione della sostenibilità in azienda e della definizione di un piano strategico di sostenibilità. Il webinar si prefigge l’obiettivo di dare una declinazione operativa ai passi da intraprendere per guidare l’azienda nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo individuati. La relatrice sarà Stella Gubelli, responsabile dell’area Consulenza di Altis. L’evento fa parte del ciclo di webinar “#restaacasa e impara la sostenibilità”, ideato dall’Alta Scuola dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. I posti per partecipare al webinar sono esauriti, ma è possibile ricevere la registrazione dell’evento, richiedendola all’indirizzo email: altis@unicatt.it.

Giovedì 14 maggio, dalle 10 alle 11, si terrà il webinar “Stato dell’arte della rendicontazione non finanziaria: survey del Gruppo di Lavoro del CSR Manager Network sulla DNF”, organizzato da Csr Manager Network. Durante l’evento online verranno presentati i risultati della survey, condotta nell’autunno 2019 presso le strutture aziendali che predispongono la Dichiarazione non finanziaria dal Gruppo di Lavoro attivato dal Csr Manager Network. Il webinar è gratuito e aperto al pubblico. Per iscriversi e ricevere codici di accesso è necessario scrivere a segreteria@csrmanagernetwork.it.

Giovedì 14 maggio, dalle 15 alle 16,30, si terrà il webinar “PMI e sostenibilità per il rilancio dell’economia: quale supporto dalla finanza sostenibile?”, organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile. Nell’appuntamento online si illustrerà come l’adozione di politiche di business orientate ai temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, rappresenti un’opportunità per le piccole e medie imprese in ottica di contenimento dei rischi e di aumento della competitività nel lungo periodo. Il webinar approfondirà strategie e strumenti finanziari che possono creare un’efficace sinergia tra investitori responsabili e imprese in vista della ripresa economica. L’incontro fa parte del ciclo di webinar gratuiti “Rilanciare l’economia dopo l’emergenza: il ruolo della finanza sostenibile”.