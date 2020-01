Rassegna di compliance Esg/ 73

Green Deal, presentato il piano verde dell'Ue - Legge di Bilancio, 1 mln per la "Mappa del Recupero" - Prima specifica tecnica Iso sulla pubblicità etica - Legge Golfo-Mosca, prolungate le quote di genere - Energy-Intensive Industries, raccomandazioni della Commissione

ET.publicaffairs è un osservatorio sulle novità in termini di normativa, regolamenti, standard contabili (e non), prassi e procedure, e attività di lobbying nel campo della Csr, della finanza Sri, del social business e del crowdfunding. La rubrica periodica è dedicata ai professionisti della sostenibilità, ed è integrata nell’abbonamento ET.pro.

GREEN DEAL, PRESENTATO IL PIANO VERDE UE



OGGETTO: L’Unione europea ha presentato il suo Green Deal con l’obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2050 DATA: 14 gennaio 2020 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: Financing the green transition: The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Con il Green Deal mille mld di investimenti nei prossimi dieci anni PAROLE CHIAVE: Unione Europea, Green Deal, Accordi di Parigi, Climate Change, Ursula von der Leyen, Commissione Ue



Presentato il 14 gennaio il Green Deal, il piano per la svolta verde dell’Unione europea che si pone l’obiettivo di raggiungere emissioni zero entro 2050. Il piano metterà in campo almeno mille miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni (mobilitando risorse pubbliche e sbloccando fondi privati tramite gli strumenti finanziari europei). Nell’ambito dell’European Green Deal Investment Plan è previsto il Just Transition Mechanism con l’obiettivo di assicurarsi che nessun Paese rimanga indietro nella transizione: il meccanismo darà la priorità alle regioni che affronteranno in maggior misura questa sfida e che dovranno fare sforzi enormi. Ci saranno 50 provvedimenti legislativi nei prossimi due anni. Il primo, presentato il 14 gennaio, riguarda il Fondo di transizione giusta, che rientra nel Just Transition Mechanism, che sarà dotato di 7,5 miliardi di risorse fresche che vanno ad aggiungersi ai fondi previsti dal budget Ue per la politica di Coesione. Interessa chi si occupa di finanza sostenibile e organismi internazionali.

LEGGE DI BILANCIO, UN MILIONE PER LA “MAPPA DEL RECUPERO”

Nella Legge di Bilancio recentemente approvata dal Parlamento è stata prevista l’istituzione di un fondo (un milione per il triennio entrante) per creare la “Mappa del Recupero”, ossia la catalogazione toponomastica che consentirà di identificare e classificare migliaia di beni e siti culturali in stato di abbandono. Lo riporta un comunicato dell’associazione Italia Nostra che, si legge, «nello spirito di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della Costituzione, mette a disposizione della pubblica amministrazione la propria “Lista Rossa dei beni culturali in pericolo”: la mappa georeferenziata e classificata dei beni segnalati dai soci di Italia Nostra su tutto il territorio nazionale attraverso un’applicazione facile e duttile che potrebbe essere presa a modello per la futura “Mappa del Recupero”». Allo stesso tempo, prosegue la nota, occorre attendere i decreti attuativi per comprendere come opererà concretamente la “Mappa del Recupero” anche in rapporto con la preesistente “Carta del Rischio”, messa a punto dall’Istituto Superiore per la Conservazione negli anni 90 del secolo scorso. È rivolto a chi si occupa di normativa e tutela del territorio.

ISO, PRIMA SPECIFICA TECNICA SULLA PUBBLICITÀ ETICA

OGGETTO: L’Organizzazione internazionale per la normazione ha emanato la prima specifica tecnica che stabilisce le modalità e i requisiti per presentare claim etici DATA: 27 agosto 2019 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: ISO/TS 17033:2019 Ethical claims and supporting information — Principles and requirements NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Pubblicità etica? Adesso va certificata PAROLE CHIAVE: Iso, specifica tecnica, ethical claims



Negli ultimi anni, le “affermazioni etiche” sulle etichette dei prodotti in vendita sul mercato si sono moltiplicate in risposta al maggiore interesse della società per gli aspetti etici delle organizzazioni, i loro prodotti e servizi e le catene di approvvigionamento. Questi “claim etici” fanno appello alla coscienza dei consumatori e alla loro crescente sensibilità sui temi della sostenibilità e dell’acquisto responsabile, ma sono anche abbastanza vaghi e indefiniti da lasciare il dubbio sul reale significato e sulla veridicità delle affermazioni. Per fare chiarezza sulla materia è intervenuto l’Iso, l’Organizzazione internazionale per la normazione. Il 27 agosto 2019, infatti, 164 Paesi aderenti alla sigla ginevrina hanno emanato la prima specifica tecnica Iso. La “ISO/TS 17033, Ethical claims and supporting information – Principles and requirements” stabilisce le modalità e i requisiti concordati a livello internazionale per presentare claim etici credibili, accurati e verificabili su prodotti, processi, servizi o organizzazioni e per aiutare gli utenti a comprenderli. È rivolto a chi si occupa di normative internazionali.

LEGGE GOLFO-MOSCA, PROLUNGATE LE QUOTE DI GENERE

OGGETTO: La Commissione Finanze della Camera ha prolungato per altri tre mandati le quote di genere in consiglio di amministrazione previste dalla legge Golfo-Mosca DATA: 2 dicembre 2019 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 12 luglio 2011, n. 120 ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Prolungata la Golfo-Mosca, primo sì in Commissione PAROLE CHIAVE: legge Golfo-Mosca, quote di genere, Commissione Finanze, Camera, consiglio di amministrazione



Le quote di genere previste dalla legge Golfo-Mosca (Legge n. 120 del 2011) saranno prolungate per altri tre mandati, rispetto ai tre previsti dalla legge in vigore. La Commissione Finanze della Camera, infatti, ha approvato l’emendamento 58 septies, presentato come prima firmataria dall’On. Silvia Fregolent (Italia Viva), che dispone che il criterio di riparto perequativo per il genere meno rappresentato in consiglio di amministrazione (introdotto, appunto, dalla legge 120/2011, e che sarebbe dovuto scadere nel 2022) si applichi per sei mandati consecutivi. Interessa chi si occupa di normativa e gender diversity.

ENERGY-INTENSIVE INDUSTRIES, LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE UE



OGGETTO: La Commissione ha pubblicato le raccomandazioni su come trasformare le industrie ad alta intensità energetica per conseguire gli obiettivi europei entro il 2050 DATA: 28 novembre 2019 DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: Masterplan for a Competitive Transformation of EU Energy-intensive Industries Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 2050 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO: Le raccomandazioni Ue per industrie ad alta intensità energetica PAROLE CHIAVE: Unione Europea, Commissione Ue, economia circolare, energy-intensive industries



La Commissione Ue, a fine novembre, ha pubblicato le raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti (High-Level Group on Energy-intensive Industries) su come trasformare le industrie ad alta intensità energetica dell’Ue in modo che contribuiscano a conseguire gli obiettivi europei per un’economia circolare e climaticamente neutra entro il 2050. Il gruppo di esperti riunisce i rappresentanti di 11 settori industriali, tra cui le industrie dell’alluminio, dell’acciaio e del cemento, responsabili di oltre la metà del consumo energetico nell’Ue. Gli esperti hanno messo a punto un quadro strategico inteso a conseguire il giusto equilibrio tra le ambizioni climatiche dell’Europa e l’esigenza di mantenere competitive le industrie. Le raccomandazioni prevedono l’adozione di azioni che potrebbero inviare gli opportuni segnali di mercato per attrarre nuovi investimenti e aiutare le imprese ad attuare soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi, in direzione della neutralità climatica. Sono inoltre incentrate sulla necessità di garantire una transizione giusta. Interessa chi transizione energetica e istituzioni europee.