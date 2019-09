Summer School sullo Sviluppo sostenibile

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità

Dal 9 al 20 settembre, a Siena, si tiene la Siena Summer School on Sustainable Development, organizzata da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), Sustainable Development Solutions Network Italia, Sustainable Development Solutions Network Mediterraneo e il Centro Santa Chiara Lab dell’Ateneo senese. La scuola è nata dalla volontà di promuovere i contenuti dell’Agenda 2030 e diffondere la conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al fine di sensibilizzare comunità, imprese e singoli individui sui temi della sostenibilità.

Dal 12 al 26 settembre, a Roma, è in programma Fai la differenza, c’è… Circustenibile evento itinerante organizzato dall’Associazione in Musica con il contributo della Regione Lazio. L’iniziativa propone la fruizione di installazioni urbane di riciclo creativo, spettacoli di musica con quelle “band” che hanno fatto del recupero e riciclo la loro caratteristica principale, e si propone di raccontare e promuovere i contenuti dell’economia circolare alla scoperta della green e della blu economy.

Mercoledì 18 settembre, a Milano, alle 9,00, primo appuntamento dopo l’estate degli Sri Breakfast, organizzati dal Forum per la finanza sostenibile. Banor Sim presenta la ricerca “La relazione fra rating ESG e lo spread di rendimento dei titoli obbligazionari sui mercati europei”, realizzata in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano. Nel corso dell’incontro verranno presentati i risultati dello studio e approfondite le metodologie di analisi.

Giovedì 19 settembre, a Roma, dalle 9,30 alle 13,00, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2019 sarà presentato il progetto O.R.A., progetto triennale ideato su iniziativa di Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva. O.R.A. è un percorso formativo e un contest di idee per giovani pronti a costruire l’Open Road Alliance: l’alleanza dei ragazzi delle città metropolitane italiane, uniti per progettare le comunità del futuro e realizzare il nuovo Manifesto della Mobilità Sostenibile – La Mobilità del Futuro.

Venerdì 20 settembre, a Milano, dalle 9,00 alle 13,00, nell’ambito del progetto “Verso gli Stati Generali dell’Agricoltura”, la Casa dell’Agricoltura, con il patrocinio dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano, organizza il convegno “Agricoltura sostenibile: una sfida da vincere. Le produzioni zootecniche”. L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali a cui è richiesta l’iscrizione tramite il Sidaf.